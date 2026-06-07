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Ferrari-teambaas Vasseur terug na ziekenhuisopname

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Ferrari-teambaas Vasseur terug na ziekenhuisopname

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is weer terug in de paddock in Monaco. De Fransman ontbrak gisteren vanwege medische redenen en werd zelfs opgenomen in het ziekenhuis. Alles lijkt weer goed te gaan, want Vasseur wandelde vanochtend weer door de paddock van het circuit van Monaco.

Het team van Ferrari liet de fans gisterochtend schrikken toen ze een statement deelden over Vasseur. Ze schreven dat de Fransman na medische controles ter observatie verbleef in een plaatselijke medische instelling. Wat er aan de hand was, wilde Ferrari niet met de buitenwereld delen. Al snel werd echter duidelijk dat er niets ernstigs aan de hand is, en vandaag werd duidelijk dat alles weer wat beter gaat.

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Hoe gaat het met Vasseur?

Vasseur werd vanochtend al in de paddock gespot door de aanwezige verslaggevers en fotografen. Of Vasseur helemaal is hersteld, is niet duidelijk. Hij is in ieder geval fit genoeg om weer terug te keren op het circuit, en zijn werkzaamheden weer op te pakken. Het is niet duidelijk of hij later vandaag weer in de media zal verschijnen en of hij zijn gezicht zal laten zien op de grid.

Favorietenrol nog niet waargemaakt

Het team van Ferrari heeft tot nu toe een aardig weekend in de straten van Monaco. De Italiaanse renstal begon als de grote favoriet aan het weekend, en ze leken die favorietenrol te bevestigen in de vrije trainingen. Charles Leclerc en Lewis Hamilton begonnen snel aan het weekend, maar gisteren in de kwalificatie ging het weer wat moeizamer.

Jagen op een goed resultaat

Leclerc deed zijn best om voor de ogen van zijn thuispubliek de pole position te pakken, maar hij had problemen en in zijn laatste run raakte hij de muur en beschadigde hij zijn auto. Zijn teamgenoot Hamilton deed het wat beter en noteerde de derde tijd achter de ongenaakbare Andrea Kimi Antonelli en Max Verstappen. Het gevoel bij Hamilton was echter goed, en hij gaat jagen op zijn tweede podiumplek op rij. Leclerc mag ook nog dromen van het podium, want hij start als vierde.

Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Frédéric Vasseur Ferrari GP Monaco 2026

Reacties (2)

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  • Larry Perkins

    Posts: 65.561

    Het is dus wachten op een bericht van Fred zelf of Ferrari.

    • + 0
    • 7 jun 2026 - 12:09
    • Pietje Bell

      Posts: 35.149

      Heb hem zien lopen, maar zag er niet florissant uit. Men heeft ook niet gezegd of hij weer aan de pitmuur plaats neemt. Hij kreeg vragen hoe het met hem ging en stak met een strak gezicht een duimpje op. Goed teken is natuurlijk wel dat hij niet meer in het ziekenhuis ligt.

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 12:34

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Team
Punten
1
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219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

FR Frédéric Vasseur -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land FR
  • Geb. datum 1 jan 1968 (58)
  • Geb. plaats Draveil, Île-de-France, France, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Ferrari
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