Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is weer terug in de paddock in Monaco. De Fransman ontbrak gisteren vanwege medische redenen en werd zelfs opgenomen in het ziekenhuis. Alles lijkt weer goed te gaan, want Vasseur wandelde vanochtend weer door de paddock van het circuit van Monaco.

Het team van Ferrari liet de fans gisterochtend schrikken toen ze een statement deelden over Vasseur. Ze schreven dat de Fransman na medische controles ter observatie verbleef in een plaatselijke medische instelling. Wat er aan de hand was, wilde Ferrari niet met de buitenwereld delen. Al snel werd echter duidelijk dat er niets ernstigs aan de hand is, en vandaag werd duidelijk dat alles weer wat beter gaat.

Hoe gaat het met Vasseur?

Vasseur werd vanochtend al in de paddock gespot door de aanwezige verslaggevers en fotografen. Of Vasseur helemaal is hersteld, is niet duidelijk. Hij is in ieder geval fit genoeg om weer terug te keren op het circuit, en zijn werkzaamheden weer op te pakken. Het is niet duidelijk of hij later vandaag weer in de media zal verschijnen en of hij zijn gezicht zal laten zien op de grid.

Favorietenrol nog niet waargemaakt

Het team van Ferrari heeft tot nu toe een aardig weekend in de straten van Monaco. De Italiaanse renstal begon als de grote favoriet aan het weekend, en ze leken die favorietenrol te bevestigen in de vrije trainingen. Charles Leclerc en Lewis Hamilton begonnen snel aan het weekend, maar gisteren in de kwalificatie ging het weer wat moeizamer.

Jagen op een goed resultaat

Leclerc deed zijn best om voor de ogen van zijn thuispubliek de pole position te pakken, maar hij had problemen en in zijn laatste run raakte hij de muur en beschadigde hij zijn auto. Zijn teamgenoot Hamilton deed het wat beter en noteerde de derde tijd achter de ongenaakbare Andrea Kimi Antonelli en Max Verstappen. Het gevoel bij Hamilton was echter goed, en hij gaat jagen op zijn tweede podiumplek op rij. Leclerc mag ook nog dromen van het podium, want hij start als vierde.