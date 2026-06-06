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Ferrari wil niets weten van favorietenrol in Monaco: "Geen waarde aan hechten"

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Ferrari wil niets weten van favorietenrol in Monaco: "Geen waarde aan hechten"

Ferrari liet tijdens de vrijdagtrainingen voor de Grand Prix van Monaco een uitstekende indruk achter, maar teambaas Fred Vasseur blijft met beide voeten op de grond. Ondanks de veelbelovende snelheid van Charles Leclerc en Lewis Hamilton weigert de Fransman zijn team nu al als favoriet voor poleposition of de overwinning te bestempelen.

Leclerc behoorde op zijn thuiscircuit tot de snelste mannen van de dag, terwijl ook Hamilton zich nadrukkelijk vooraan liet zien. Toch wil Vasseur nog geen conclusies trekken voordat de kwalificatie is verreden.

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Vasseur waarschuwt voor verraderlijk Monaco

Volgens de Ferrari-teambaas zegt een sterke vrijdag in Monaco lang niet alles over de krachtsverhoudingen voor de rest van het weekend. Juist de constante evolutie van het asfalt maakt het lastig om voorspellingen te doen.

"Ik hecht weinig waarde aan verhalen over favorieten na een vrijdag. Tussen vandaag en de kwalificatie kan er nog ontzettend veel veranderen", stelde Vasseur. "In Monaco draait alles om het inschatten van de ontwikkeling van de baan en de grip. Dat is veel belangrijker dan de rondetijden die je vandaag ziet."

Daarom ligt de focus volgens de Fransman vooral op vooruitdenken. "Je moet continu een sessie verder kijken dan waar je op dat moment bent. Dat is de grootste uitdaging voor zowel de engineers als de coureurs. Morgenavond zullen we pas echt weten hoe de verhoudingen liggen."

Hamilton en Leclerc geven Ferrari vertrouwen

Naast de snelheid van Ferrari kreeg Vasseur ook vragen over Hamilton, die na zijn sterke optreden in Canada opnieuw een competitieve indruk maakte. Volgens de teambaas is het belangrijk dat beide Ferrari-coureurs elkaar naar een hoger niveau tillen.

"Dat is alleen maar positief voor het team. Als beide coureurs elkaar pushen, profiteert de hele organisatie daarvan", legde Vasseur uit. "Het helpt de prestaties op de baan, maar ook de ontwikkeling van de wagen. Dat soort interne concurrentie maakt een team sterker."

Ook de recente contractverlenging van Leclerc stemt Vasseur tevreden. "Dat is uitstekend nieuws voor Ferrari én voor Charles. We werken al jarenlang samen en kennen elkaar door en door. Hij maakt al sinds zijn jonge jaren deel uit van Ferrari. Die continuïteit is ontzettend waardevol." Volgens Vasseur geeft dat bovendien een duidelijk signaal af. "Het toont aan dat we bouwen aan een project voor de lange termijn. Dat is een krachtig signaal richting iedereen binnen Ferrari, maar ook naar de rest van de paddock."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Frédéric Vasseur Ferrari GP Monaco 2026

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Team
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1
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219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
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Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Frédéric Vasseur -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 1 jan 1968 (58)
  • Geb. plaats Draveil, Île-de-France, France, Frankrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Ferrari
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