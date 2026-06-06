Het team van Ferrari heeft nieuws gedeeld over de toestand van teambaas Frederic Vasseur. De Fransman zal vandaag vanwege een medische situatie niet op het circuit verschijnen. Ferrari wil geen verdere uitspraken doen over zijn situatie en ze wensen hem een spoedig herstel.

Vasseur zat gisteren gewoon aan de pitmuur in Monaco, en zag hoe zijn coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc de snelste tijden noteerden in de eerste en de tweede vrije training. Toen de paddock vanochtend langzaam vol stroomde werd echter duidelijk dat Vasseur afwezig is, en Ferrari bevestigde in een statement dat er iets aan de hand is met de Fransman.

Wat is er aan de hand?

In een statement dat is gepubliceerd op sociale media schrijft het team dat Vasseur om medische redenen ontbreekt: "Fred zal vandaag niet aanwezig zijn op het circuit. Na een aantal medische checks is besloten dat Fred ter observatie in een nabij gelegen medische faciliteit zal verblijven."

Wat er precies aan de hand is met Vasseur, wil Ferrari niet laten weten. Ze willen verder ook geen zaken delen over de situatie: "Er zal geen verdere medische informatie worden gedeeld. We wensen Fred een spoedig herstel en we kijken ernaar uit om hem snel weer op het circuit te zien."

Wie vervangt Vasseur?

Of Vasseur morgen wel aanwezig zal zijn bij de Grand Prix, is dan ook niet duidelijk. Ferrari zal zijn afwezigheid moeten opvangen, en ze hebben niet gedeeld wie zijn taken nu gaan overnemen. Vervangend teambaas Jerome D'Ambrosio is aanwezig in Monaco, en het lijkt er dus sterk op dat hij vandaag het aanspreekpunt zal zijn.

Vechten om de pole

Ferrari geldt vandaag als de favoriet voor de pole position in de zeer belangrijke kwalificatie in Monaco. In de eerste twee vrije trainingen op vrijdag waren Hamilton en Leclerc zeer snel en hadden ze een kleine voorsprong op onder meer viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. Als Ferrari dit weekend het eerste team wordt dat het oppermachtige Mercedes verslaat, moeten ze dat feestje dus zonder Vasseur vieren.