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Vasseur ontbreekt in Monaco vanwege medische redenen

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Vasseur ontbreekt in Monaco vanwege medische redenen

Het team van Ferrari heeft nieuws gedeeld over de toestand van teambaas Frederic Vasseur. De Fransman zal vandaag vanwege een medische situatie niet op het circuit verschijnen. Ferrari wil geen verdere uitspraken doen over zijn situatie en ze wensen hem een spoedig herstel.

Vasseur zat gisteren gewoon aan de pitmuur in Monaco, en zag hoe zijn coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc de snelste tijden noteerden in de eerste en de tweede vrije training. Toen de paddock vanochtend langzaam vol stroomde werd echter duidelijk dat Vasseur afwezig is, en Ferrari bevestigde in een statement dat er iets aan de hand is met de Fransman.

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Wat is er aan de hand?

In een statement dat is gepubliceerd op sociale media schrijft het team dat Vasseur om medische redenen ontbreekt: "Fred zal vandaag niet aanwezig zijn op het circuit. Na een aantal medische checks is besloten dat Fred ter observatie in een nabij gelegen medische faciliteit zal verblijven."

Wat er precies aan de hand is met Vasseur, wil Ferrari niet laten weten. Ze willen verder ook geen zaken delen over de situatie: "Er zal geen verdere medische informatie worden gedeeld. We wensen Fred een spoedig herstel en we kijken ernaar uit om hem snel weer op het circuit te zien."

Wie vervangt Vasseur?

Of Vasseur morgen wel aanwezig zal zijn bij de Grand Prix, is dan ook niet duidelijk. Ferrari zal zijn afwezigheid moeten opvangen, en ze hebben niet gedeeld wie zijn taken nu gaan overnemen. Vervangend teambaas Jerome D'Ambrosio is aanwezig in Monaco, en het lijkt er dus sterk op dat hij vandaag het aanspreekpunt zal zijn.

Vechten om de pole

Ferrari geldt vandaag als de favoriet voor de pole position in de zeer belangrijke kwalificatie in Monaco. In de eerste twee vrije trainingen op vrijdag waren Hamilton en Leclerc zeer snel en hadden ze een kleine voorsprong op onder meer viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. Als Ferrari dit weekend het eerste team wordt dat het oppermachtige Mercedes verslaat, moeten ze dat feestje dus zonder Vasseur vieren.

Erwinnaar

Posts: 5.701

Hopelijk geen ernstig malheur met Vasseur.

  • 1
  • 6 jun 2026 - 10:29
Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Frédéric Vasseur Ferrari GP Monaco 2026

Reacties (3)

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  • Erwinnaar

    Posts: 5.701

    Hopelijk geen ernstig malheur met Vasseur.

    • + 1
    • 6 jun 2026 - 10:29
    • koppie toe

      Posts: 5.351

      Inderdaad en ook al is het zonder Vasseur, hopelijk een heeeel groot feest morgen.

      • + 0
      • 6 jun 2026 - 10:44
    • Pietje Bell

      Posts: 35.127

      De admin van een groot Leclerc fan account is dit weekend daar aanwezig en meldde gisteravond dat het niet goed ging met Vasseur. Hij voelde zich ineens onwel en is meteen naar het ziekenhuis voor onderzoek gebracht. Er zou vandaag een bericht naar buiten komen. Men wist dus toen al dat het niet om iets kleins ging.

      • + 0
      • 6 jun 2026 - 10:54

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Frédéric Vasseur -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 1 jan 1968 (58)
  • Geb. plaats Draveil, Île-de-France, France, Frankrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Ferrari
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