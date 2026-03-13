user icon
Wolff en Mercedes weer in underdog-rol: "McLaren gaat ons inhalen"

Wolff en Mercedes weer in underdog-rol: "McLaren gaat ons inhalen"

De start van McLaren in het nieuwe Formule 1-seizoen heeft indruk gemaakt op Mercedes-teambaas Toto Wolff. De Oostenrijker ziet dat het zijn team momenteel een voorsprong lijkt te hebben, maar verwacht dat de concurrentie die snel zal dichten.

Mercedes heeft momenteel de sterkste auto van de hele grid. George Russell en Andrea Kimi Antonelli slaagden erin om in Australië een 1-2 te pakken en grepen in dezelfde volgorde de startplekken voor de sprintrace in China. Maar volgens Wolff heeft McLaren bij de ontwikkeling van de nieuwe wagen enkele opvallende keuzes gemaakt, onder meer op het vlak van de technische configuratie.

Wolff ziet andere aanpak bij McLaren

Wolff benadrukt dat de verschillen tussen de teams vooral zitten in de keuzes die gemaakt zijn tijdens de ontwikkeling van de wagen. Volgens hem heeft McLaren een andere richting gekozen dan Mercedes, bijvoorbeeld op het gebied van de overbrengingsverhoudingen.

"Elk team heeft zijn eigen concept. Bij McLaren hebben ze een paar beslissingen genomen die duidelijk anders zijn dan bij ons, onder meer in de manier waarop ze hun overbrengingsverhoudingen hebben opgebouwd", klinkt het bij Wolff. "Zo'n keuze kan perfect uitpakken, maar evengoed tegenvallen. Uiteindelijk blijft het een compleet nieuwe auto."

‘Het is slechts een kwestie van tijd’

Toch verwacht de Mercedes-teambaas niet dat McLaren lang alleen aan de top zal staan. Volgens Wolff is het slechts een kwestie van tijd voordat andere teams het concept van de concurrentie beter begrijpen.

"De fabrieksteams lopen nu misschien een beetje voor, maar dat verschil blijft nooit lang bestaan", stelt Wolff. "Iedereen kijkt naar elkaar, terwijl de basis eigenlijk hetzelfde is: dezelfde hardware en dezelfde software. Het verschil zit vooral in hoe je alles simuleert en interpreteert."

Wolff heeft dan ook vertrouwen dat McLaren zich snel volledig in de strijd om de zeges zal mengen. "McLaren beschikt over een bijzonder sterke organisatie. Ik twijfel er geen seconde aan dat ze binnenkort volop meevechten aan het front."

