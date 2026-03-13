user icon
Hamilton lovend over Ferrari: "Engineers hebben het weer geweldig gedaan"

Lewis Hamilton kijkt met gemengde gevoelens terug op de kwalificatie. De Brit zette een knappe vierde tijd neer, maar ziet tegelijk een duidelijk pijnpunt bij Ferrari. Volgens Hamilton verliest het team momenteel te veel tijd op de rechte stukken.

De zevenvoudig wereldkampioen was wel tevreden over het werk van zijn team, zeker na een moeizame start van het weekend. Maar uiteindelijk kende hij een sterke sprintquali, waarin hij het maximale eruit wist te persen.

Hamilton tevreden na lastige start

Hamilton kende een moeilijke eerste vrije training, waarin hij spinde, maar Ferrari wist de wagen volgens hem uitstekend af te stellen voor de rest van het weekend. "Ik ben echt tevreden met hoe de sessie is verlopen", vertelde Hamilton na afloop bij Sky Sports F1. "De engineers hebben geweldig werk geleverd om de auto weer op de rails te krijgen, want na die spin in de eerste training begon het weekend niet bepaald ideaal. Uiteindelijk voelde de wagen gewoon erg goed aan."

Toch ziet Hamilton een duidelijk probleem. "In de bochten kunnen we goed mee, maar op de rechte stukken verliezen we simpelweg te veel tijd. Dat is een groot verschil en daar moeten we echt iets aan doen."

Ferrari moet in Maranello aan de bak

Volgens Hamilton ligt de sleutel nu bij de krachtbron. De Brit verwacht dat Ferrari hard zal moeten werken om dat probleem snel op te lossen. "Er ligt nog veel werk op ons te wachten. In Maranello moeten ze echt alles op alles zetten om meer vermogen te vinden", aldus Hamilton. "We wisten eigenlijk al van vorig jaar dat Mercedes hier mogelijk een voorsprong zou hebben. Zij begonnen destijds ook eerder met hun project, net zoals in 2014."

Hamilton heeft daarom respect voor het werk van de concurrentie, maar wil de achterstand zo snel mogelijk dichten. "Mercedes heeft het gewoon uitstekend gedaan. Wij moeten blijven pushen om dat gat te verkleinen. In de bochten kunnen we met ze vechten, maar zonder vermogen wordt dat op de rechte stukken gewoon heel lastig."

Hamilton ging ook nog kort in op de zogenoemde ‘Macarena’-achtervleugel die Ferrari tijdens de trainingen testte. "Eerlijk gezegd weet ik niet precies waarom we hem al meenamen. Het plan was eigenlijk om die upgrade pas rond race vier of vijf te gebruiken. Het team heeft geweldig werk geleverd om hem hier te krijgen, maar misschien waren we iets te vroeg. Daarom hebben we hem er weer afgehaald. De auto voelde zonder die vleugel overigens nog steeds prima aan."

Ferrari is de verrassing van 2026 voor mij.

Hopelijk kloppen de geruchten dat ze met een hele goede B-spec motor komen zodat ze het gevecht aan kunnen gaan met Mercedes, de rest van het veld acht ik kansloos dit seizoen.

Reacties (10)

  mario

    Posts: 15.214

    Het lijkt er wel op dat Lewis veel lekkerder in z'n vel en in de Ferrari zit dan afgelopen jaar....

    • + 3
    • 13 maa 2026 - 12:52
    The Wolf

      Posts: 314

      Mee eens, komt veel positiever over en zit er goed bij. Hopelijk kunnen ze wat aan die krachtbron doen en kunnen Lewis en Charles meedoen voor de overwinningen

      • + 2
      • 13 maa 2026 - 14:35
    RH

      Posts: 772

      Absoluut, zijn mindset is totaal anders. Hij zit ook dichter bij Leclerc ineens. Ik verwacht zelfs dat het over een aantal races omgedraaid gaat zijn.
Maar gelukkig, want deze Lewis is een genot om naar te kijken.
      Maar gelukkig, want deze Lewis is een genot om naar te kijken.

      • + 1
      • 13 maa 2026 - 15:25
  Maximo

    Posts: 9.844

    Ferrari is de verrassing van 2026 voor mij.

    Hopelijk kloppen de geruchten dat ze met een hele goede B-spec motor komen zodat ze het gevecht aan kunnen gaan met Mercedes, de rest van het veld acht ik kansloos dit seizoen.

    • + 5
    • 13 maa 2026 - 13:13
    Michael Schumacher

      Posts: 2.174

      Helemaal eens Maximo! Ik denk dat het chassis tenminste on-par is met Mercedes, laten we hopen dat ze op de een of andere manier de ADUO kunnen triggeren. Merc vs Ferrari klinkt goed!

      • + 3
      • 13 maa 2026 - 13:26
    dutchiceman

      Posts: 5.581

      Een Ferrari bovenaan zou voor mij het hele seizoen goed maken.

      • + 1
      • 13 maa 2026 - 14:51
    Maximo

      Posts: 9.844

      Ik heb geen voorkeur tussen Mercedes en Ferrari, maar wel voor een mooie titelstrijd.

      En als ik dan toch moet kiezen tussen de 4 coureurs van die 2 teams dan zou ik het Leclerc wel gunnen, 1 van de beste coureurs van zijn generatie, ik zie hem als beter dan Norris en net wat minder dan Verstappen, maar als je ziet wat die kerel heeft moeten knokken met wagens en een team die hem telkens toch wat in de steek lieten om echt mee te kunnen doen dan gun ik het hem wel.

      • + 0
      • 13 maa 2026 - 15:21
  Flying Dutchman

    Posts: 3.044

    Je zie duidelijk dat Hamilton heel happy is. De auto ligt hem duidelijk beter dan die van 2025.
    Of het moet door siliconen Kim komen. Kan natuurlijk ook.

    • + 1
    • 13 maa 2026 - 13:40
    Larry Perkins

      Posts: 63.443

      Voor zolang als het duurt...

      • + 0
      • 13 maa 2026 - 15:22
    RH

      Posts: 772

      Er is niets mis met goede siliconen. Voor je het weet mag je er toch alleen maar naar kijken.

      • + 0
      13 maa 2026 - 15:26

