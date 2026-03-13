Lewis Hamilton kijkt met gemengde gevoelens terug op de kwalificatie. De Brit zette een knappe vierde tijd neer, maar ziet tegelijk een duidelijk pijnpunt bij Ferrari. Volgens Hamilton verliest het team momenteel te veel tijd op de rechte stukken.

De zevenvoudig wereldkampioen was wel tevreden over het werk van zijn team, zeker na een moeizame start van het weekend. Maar uiteindelijk kende hij een sterke sprintquali, waarin hij het maximale eruit wist te persen.

Hamilton tevreden na lastige start

Hamilton kende een moeilijke eerste vrije training, waarin hij spinde, maar Ferrari wist de wagen volgens hem uitstekend af te stellen voor de rest van het weekend. "Ik ben echt tevreden met hoe de sessie is verlopen", vertelde Hamilton na afloop bij Sky Sports F1. "De engineers hebben geweldig werk geleverd om de auto weer op de rails te krijgen, want na die spin in de eerste training begon het weekend niet bepaald ideaal. Uiteindelijk voelde de wagen gewoon erg goed aan."

Toch ziet Hamilton een duidelijk probleem. "In de bochten kunnen we goed mee, maar op de rechte stukken verliezen we simpelweg te veel tijd. Dat is een groot verschil en daar moeten we echt iets aan doen."

Ferrari moet in Maranello aan de bak

Volgens Hamilton ligt de sleutel nu bij de krachtbron. De Brit verwacht dat Ferrari hard zal moeten werken om dat probleem snel op te lossen. "Er ligt nog veel werk op ons te wachten. In Maranello moeten ze echt alles op alles zetten om meer vermogen te vinden", aldus Hamilton. "We wisten eigenlijk al van vorig jaar dat Mercedes hier mogelijk een voorsprong zou hebben. Zij begonnen destijds ook eerder met hun project, net zoals in 2014."

Hamilton heeft daarom respect voor het werk van de concurrentie, maar wil de achterstand zo snel mogelijk dichten. "Mercedes heeft het gewoon uitstekend gedaan. Wij moeten blijven pushen om dat gat te verkleinen. In de bochten kunnen we met ze vechten, maar zonder vermogen wordt dat op de rechte stukken gewoon heel lastig."

Hamilton ging ook nog kort in op de zogenoemde ‘Macarena’-achtervleugel die Ferrari tijdens de trainingen testte. "Eerlijk gezegd weet ik niet precies waarom we hem al meenamen. Het plan was eigenlijk om die upgrade pas rond race vier of vijf te gebruiken. Het team heeft geweldig werk geleverd om hem hier te krijgen, maar misschien waren we iets te vroeg. Daarom hebben we hem er weer afgehaald. De auto voelde zonder die vleugel overigens nog steeds prima aan."