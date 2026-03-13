user icon
Red Bull heeft weinig hoop voor Verstappen: "Het was inderdaad een ramp"

Red Bull heeft weinig hoop voor Verstappen: "Het was inderdaad een ramp"

Max Verstappen kende een desastreuze sprint shoot-out in China. Op het circuit van Shanghai kwam de Nederlander niet verder dan een achtste startplaats met een rommelige RB22. Verstappen oogde na de sprintkwalificatie allesbehalve tevreden, evenals zijn teambaas Laurent Mekies

Na de eerste race in Australië - waar Verstappen finishte als zesde en Isack Hadjar uitviel - en de sprintkwalificatie in China is het duidelijk dat Red Bull Racing met een aantal hoofdpijndossiers zit opgescheept. De achterstand op Mercedes is gigantisch en ook Ferrari en McLaren lijken op het oog ongrijpbaar. 

Mekies ziet pijnpunten bij RB22 

Nadat George Russell de sprintpole greep en Verstappen het moest doen met een achtste startplaats, had Mekies weinig goede woorden klaarliggen. Volgens de Fransman is de huidige situatie waarin Red Bull zich nu bevindt, verre van ideaal. "De hele dag qua tempo was een ramp, dus ja, geen grip", zo klonk het tegenover Viaplay. 

"Ik denk eerlijk gezegd dat dat het grootste probleem is: geen grip, geen balans. Hij verliest enorm veel tijd in de bochten, om eerlijk te zijn, en dan krijg je natuurlijk ook andere kleine problemen. Maar het grootste probleem voor ons is gewoon dat het bochtenwerk helemaal niet goed is", voegde Mekies daaraan toe. 

Kan Red Bull iets veranderen?

Op de vraag of Red Bull nog iets kan veranderen aan de RB22, reageerde Mekies niet hoopvol. Het kan zomaar dat het team van Verstappen een hele lange sprintrace tegemoet gaat. "We zullen ernaar kijken. Ik weet op dit moment niet wat we kunnen doen. We zullen zien." 

Na afloop van de sprint shoot-out, kwam het stoom al uit de oren van Verstappen. De Nederlander erkende net als Mekies totaal geen grip te hebben met zijn auto en beweerde dat hij maar moeilijk door de bochten heen kon. Het is duidelijk dat van de topteams in de Formule 1, Red Bull op dit moment het vierde team lijk te zijn. 

Glasvezelcoureur

Posts: 972

Ja, Rimmer, wat zit je nou de hele tijd te zeiken?! Heb je lal zo'n tien keer geroepen.

Verstappen heeft z'n keuze gemaakt, waarschijnlijk met bepaalde intenties en ideeën. Hij heeft altijd gezegd bij RBR te willen eindigen en dat vier titels of zeven hem uiteindelijk niet perse boeien. Natuurl... [Lees verder]

  • 3
  • 13 maa 2026 - 12:32
  • f(1)orum

    Posts: 9.672

    Het lijkt idd meer te zijn dan alleen de PU en dan zijn ze weer terug bij af, wat dat betreft. Vergelijkbaar met een deel van vorig jaar waarbij ook ze enorm worstelden met grip, balans en degradatie.

    • + 0
    • 13 maa 2026 - 12:09
    • f(1)orum

      Posts: 9.672

      En dus had Mekies het vorige week niet helemaal bij het verkeerde eind, toen hij aangaf dat RBR het 4e team was.

      • + 0
      • 13 maa 2026 - 12:10
    • Pietje Bell

      Posts: 33.621

      Het heeft uiteraard ook weer met maar één VT te maken. Max heeft nooit genoeg aan 1 VT om de wagen goed afgesteld te krijgen.
      Verder is het gewoon ronduit slecht hoe die wagen zich gedraagt en banden vreet.

      • + 0
      • 13 maa 2026 - 12:13
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 971

      Ben benieuwd naar de ontwikkelingssnelheid die RBR kan laten zien. Vrees dat het voor de 'die hard' Verstappen-fan een teleurstellend seizoen gaat worden...

      • + 0
      • 13 maa 2026 - 12:25
    • NicoS

      Posts: 20.281

      @Glasvezel,
      Max heeft jaren genoeg gehad waarin hij geen vuist kon maken om de titel, dat maakt mij ook niet uit.
      Dat is F1 nou eenmaal. Ik verwacht nog wel wat verschuivingen gedurende het seizoen met alles wat compleet nieuw is voor de teams. Een jagende Verstappen geeft mij ook meer dan plezier genoeg, alleen vrees ik dat de coureurs dit seizoen het verschil nog amper kunnen maken. Het racen is nep met deze auto’s, dat vind ik eigenlijk nog veel erger dan dat Max op dit moment nog niet mee kan doen.

      • + 1
      • 13 maa 2026 - 12:32
  • Rimmer

    Posts: 13.194

    Goh wat gek allemaal. Dit scenario had helemaal niemand aan zien komen. En het leek zo’n goede keus…

    • + 2
    • 13 maa 2026 - 12:20
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 971

      Ja, Rimmer, wat zit je nou de hele tijd te zeiken?! Heb je lal zo'n tien keer geroepen.

      Verstappen heeft z'n keuze gemaakt, waarschijnlijk met bepaalde intenties en ideeën. Hij heeft altijd gezegd bij RBR te willen eindigen en dat vier titels of zeven hem uiteindelijk niet perse boeien. Natuurlijk wil hij meer winnen, maar soms zit het mee en soms tegen.

      • + 2
      • 13 maa 2026 - 12:32
    • NicoS

      Posts: 20.281

      Max staat er anders in dan Rimmer, maar dat is voor hem kennelijk moeilijk te verteren…..;)

      • + 1
      • 13 maa 2026 - 12:34

