Max Verstappen kende een desastreuze sprint shoot-out in China. Op het circuit van Shanghai kwam de Nederlander niet verder dan een achtste startplaats met een rommelige RB22. Verstappen oogde na de sprintkwalificatie allesbehalve tevreden, evenals zijn teambaas Laurent Mekies.

Na de eerste race in Australië - waar Verstappen finishte als zesde en Isack Hadjar uitviel - en de sprintkwalificatie in China is het duidelijk dat Red Bull Racing met een aantal hoofdpijndossiers zit opgescheept. De achterstand op Mercedes is gigantisch en ook Ferrari en McLaren lijken op het oog ongrijpbaar.

Mekies ziet pijnpunten bij RB22

Nadat George Russell de sprintpole greep en Verstappen het moest doen met een achtste startplaats, had Mekies weinig goede woorden klaarliggen. Volgens de Fransman is de huidige situatie waarin Red Bull zich nu bevindt, verre van ideaal. "De hele dag qua tempo was een ramp, dus ja, geen grip", zo klonk het tegenover Viaplay.

"Ik denk eerlijk gezegd dat dat het grootste probleem is: geen grip, geen balans. Hij verliest enorm veel tijd in de bochten, om eerlijk te zijn, en dan krijg je natuurlijk ook andere kleine problemen. Maar het grootste probleem voor ons is gewoon dat het bochtenwerk helemaal niet goed is", voegde Mekies daaraan toe.

Kan Red Bull iets veranderen?

Op de vraag of Red Bull nog iets kan veranderen aan de RB22, reageerde Mekies niet hoopvol. Het kan zomaar dat het team van Verstappen een hele lange sprintrace tegemoet gaat. "We zullen ernaar kijken. Ik weet op dit moment niet wat we kunnen doen. We zullen zien."

Na afloop van de sprint shoot-out, kwam het stoom al uit de oren van Verstappen. De Nederlander erkende net als Mekies totaal geen grip te hebben met zijn auto en beweerde dat hij maar moeilijk door de bochten heen kon. Het is duidelijk dat van de topteams in de Formule 1, Red Bull op dit moment het vierde team lijk te zijn.