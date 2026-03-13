Het gonsde afgelopen week van de geruchten over het team van Alpine. Niet alleen Christian Horner, maar ook Mercedes-teambaas Toto Wolff zou azen op een aandelenpakket in Alpine. Flavio Briatore reageert nu namens Alpine, en stelt dat niet Wolff, maar Mercedes aandelen zou willen kopen in het team.

Het is geen geheim dat investeringsmaatschappij Otro Capital hun 24 procent aandelen in Alpine van de hand wil doen. Begin dit jaar werd duidelijk dat voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner samen met een groep investeerders zou azen op deze aandelen. De deal leek bijna rond te zijn, maar daarna werd het ineens stil.

Deze week barstte er echter een klein bommetje, en werd er gesteld dat ook Mercedes-teambaas Toto Wolff zou azen op deze aandelen. Alpine rijdt sinds dit jaar met Mercedes-motoren, en zou op deze manier de banden met de Duitse renstal kunnen verbeteren. De vraag is echter wat er klopt van deze geruchten.

Wat klopt er van de geruchten?

Alpine-kopstuk Flavio Briatore werd er vanochtend tijdens de persconferentie naar gevraagd. De Italiaan gaf aan wat er op de achtergrond speelt: "Elke dag is er een nieuwe situatie. Ik weet niet wat de laatste update is, maar ik weet dat er wordt onderhandeld met Mercedes, niet met Toto. Het gaat om Mercedes, en we zien wel."

"Op dit moment zijn er drie of vier mogelijke kopers. Maar vergeet niet dat we het hier hebben over de aandelen van Otro, het heeft niets te maken met Alpine. Het gaat om aandelen die eigendom zijn van een hedge fund, genaamd Otro, een Amerikaans bedrijf. Ze willen hun 24 procent verkopen en er zijn een paar kandidaten om de deal af te ronden."

'Ik kijk alleen maar'

Briatore ziet het zelf niet zitten om wat aandelen te kopen: "Nee, nee, nee. Ik kijk gewoon. Ik kijk naar wat er aan de hand is. Voor ons is het zo dat we op dit moment geen communicatie hebben met Toto. Dus ja, als er iemand de aandelen koopt, zijn we daar heel erg blij mee."