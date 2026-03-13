user icon
'Formule 1 zet streep door races in Bahrein en Saoedi-Arabië'

'Formule 1 zet streep door races in Bahrein en Saoedi-Arabië'

Het lijkt er sterk op dat de FIA en de Formule 1 snel met meer nieuws naar buiten komen over het wel of niet doorgaan van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië. Door de onrust in het Midden-Oosten is het vrijwel zeker dat beide races worden geschrapt, en tot die conclusie lijkt ook de Formule 1 te zijn gekomen.

De onrust in het Midden-Oosten domineert al weken het wereldnieuws. De Verenigde Staten en Israël vielen Iran aan, waarna er een tegenreactie volgde en meerdere landen in het Midden-Oosten werden getroffen. Iran vuurde raketten af op onder meer Dubai, Abu Dhabi én Bahrein. Op dat moment bevonden de teams van Mercedes en McLaren zich in Bahrein voor een bandentest, en deze test werd dan ook geschrapt.

Wat gaat er gebeuren?

Er bleef een groot vraagteken hangen boven de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië. Volgens Crash.net hebben de hoge heren van de Formule 1 besloten om een streep te zetten door de races in Bahrein en Jeddah. Het is de verwachting dat er later dit raceweekend een officiële bevestiging van de Formule 1 en de FIA zal volgen. Het leek er eventjes op dat Imola en Portimão al vervangers zouden worden aangewezen, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Hierdoor ontstaat er een gat van bijna een maand in de F1-kalender.

Waarom duurde het zolang?

Volgens Crash.net hebben de promotors van de Grand Prix van Saoedi-Arabië er alles aan gedaan om hun race toch door te laten gaan. Aangezien er geen signalen zijn dat het snel veiliger wordt in de regio, en er nog steeds amper vluchten vertrekken, moest er een besluit worden genomen. Het lijkt erop dat de FIA en de FOM wijs hebben gehandeld, en dat ze het nieuws snel gaan bevestigen.

Ze kunnen ook niet langer wachten, omdat de logistieke operatie anders stil zou vallen. Na de Grand Prix van Japan zouden de containers met al het F1-materiaal naar het Midden-Oosten moeten vertrekken, en dat betekende dat er een besluit moest worden genomen.  

Joeppp

Posts: 8.395

Lijkt mij niet meer dan logisch. Dat er geen vervangende races komen lijkt ook de ideale manier om aan oplossingen te werken van de huidige auto's. Ze zullen het niet toegeven maar de kritiek op de F1 is niet mals en komt uit alle gelederen, niet alleen van fans. Dat is niet fijn voor de waarde v... [Lees verder]

  • 2
  13 maa 2026 - 14:53
Reacties (12)

  Joeppp

    Posts: 8.395

    Lijkt mij niet meer dan logisch. Dat er geen vervangende races komen lijkt ook de ideale manier om aan oplossingen te werken van de huidige auto's. Ze zullen het niet toegeven maar de kritiek op de F1 is niet mals en komt uit alle gelederen, niet alleen van fans. Dat is niet fijn voor de waarde van de F1 dus ook al kost het missen van twee races een hoop geld ( ze hebben contracten met zenders en adverteerders etc) als ze in die periode een oplossing vinden is het misschien een geschenk uit de hemel deze annuleringen. Ok, geschenk uit de hemel is misschien niet helemaal de juiste woordkeuze icm drones en raketjes.

    • + 2
    13 maa 2026 - 14:53
  Beri

    Posts: 6.862

    Sterker nog; zaterdagavond (lokale tijd in China) zou er een vliegtuig al vanuit China naar Bahrein vliegen met FOM en FIA spullen. Deze vlucht is gecanceld en wordt verwacht dat deze vracht na de Grand Prix enroute naar Biggin Hill gaat en pas weer voor de race van Miami ingezet gaat worden op 3 Mei.

    • + 0
    13 maa 2026 - 14:55
  The Wolf

    Posts: 314

    watjes

    • + 1
    13 maa 2026 - 14:56
  mario

    Posts: 15.215

    Was natuurlijk wel te verwachten en zoals ik al zei krijgt McLaren helemaal geen problemen door nog geen updates/upgrades aan hun wagen uit te voeren... Na Japan hebben ze zeeën van tijd om de juiste updates/upgrades op hun wagen te hebben voor de race in de VS... 😎

    • + 0
    13 maa 2026 - 14:57
  Skimi

    Posts: 1.108

    Scheelt weer 2 races uitlopen van Mercedes. Hoe knap ik het ook vind, de titelstrijd wordt er niet beter op

    • + 2
    13 maa 2026 - 15:00
    Maximo

      Posts: 9.844

      Het biedt ook mogelijkheden voor andere teams om een inhaalslag te maken.

      Wel jammer dat er zo'n gat aan F1 activiteiten onstaat.

      • + 0
      13 maa 2026 - 15:09
    Pietje Bell

      Posts: 33.627

      Dat gat is nog langer dan de zomerstop, nl. 5 weken.

      • + 0
      13 maa 2026 - 15:32
  Larry Perkins

    Posts: 63.445

    Wat een baas die Max hè, zet Donald J. Trump ertoe aan om bommen en granaten op Iran te dumpen om zo meer GT3-tijd te krijgen...

    "Make Franz Hermann great again!'
    - Donald J. Trump.

    • + 1
    13 maa 2026 - 15:15
    koppie toe

      Posts: 5.168

      Hij kan (ook al ken ik de Nls kalender niet) misschien inschrijven voor 1 of 2 races erbij als voorbereiding.

      • + 0
      13 maa 2026 - 15:30
    Larry Perkins

      Posts: 63.445

      In juni bombardeert Donald J. Trump Barcelona en Monaco zodat Max kan meedoen aan de 24 uur van Le Mans...

      • + 0
      13 maa 2026 - 15:41
  walter33

    Posts: 995

    Formule 1 zet streep door alle races voor 2026.

    • + 1
    13 maa 2026 - 15:17
  Pietje Bell

    Posts: 33.627

    Concurrenten [van Mercedes] zouden ondertussen een beroep kunnen doen op de
    ADUO-procedure om het prestatieverschil met de motor van Mercedes te verkleinen.
    Een update aan alleen de verbrandingsmotor kan worden aangevraagd na de zesde race,
    de Grand Prix van Miami. De FIA kan vervolgens toestemming geven om aanpassingen aan de motor door te voeren – waarbij het extra budget buiten het budgetplafond valt – als blijkt dat een fabrikant twee procent minder vermogen levert dan de referentiemotor - in dit geval die van Mercedes.

    Zo’n wijziging kan worden goedgekeurd rond de twaalfde race, de Grand Prix van
    België, en mogelijk operationeel worden vanaf de daaropvolgende Grand Prix van
    Hongarije op 26 juli.


    Als deze 2 races wegvallen wordt het dus niet na Miami [de aanvraag], maar pas
    na Monaco en een wijziging wordt dan niet pas operationeel in Hongarije,
    maar zelfs pas in Italië!!

    6 GP Miami Miami International Autodrome 3 mei 2026
    7 GP Canada Circuit Gilles Villeneuve 24 mei 2026
    8 GP Monaco Circuit de Monaco 7 jun 2026
    9 GP Barcelona Circuit de Barcelona-Catalunya 14 jun 2026
    10 GP Oostenrijk Red Bull Ring 28 jun 2026
    11 GP Groot-Brittannië Silverstone 5 jul 2026
    12 GP België Spa-Francorchamps 19 jul 2026
    13 GP Hongarije Hungaroring 26 jul 2026
    14 GP Nederland Circuit Zandvoort 23 aug 2026
    15 GP Italië Autodromo Nazionale Monza 6 sep 2026

    • + 0
    13 maa 2026 - 15:30

show sidebar