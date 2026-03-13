Het lijkt er sterk op dat de FIA en de Formule 1 snel met meer nieuws naar buiten komen over het wel of niet doorgaan van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië. Door de onrust in het Midden-Oosten is het vrijwel zeker dat beide races worden geschrapt, en tot die conclusie lijkt ook de Formule 1 te zijn gekomen.

De onrust in het Midden-Oosten domineert al weken het wereldnieuws. De Verenigde Staten en Israël vielen Iran aan, waarna er een tegenreactie volgde en meerdere landen in het Midden-Oosten werden getroffen. Iran vuurde raketten af op onder meer Dubai, Abu Dhabi én Bahrein. Op dat moment bevonden de teams van Mercedes en McLaren zich in Bahrein voor een bandentest, en deze test werd dan ook geschrapt.

Wat gaat er gebeuren?

Er bleef een groot vraagteken hangen boven de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië. Volgens Crash.net hebben de hoge heren van de Formule 1 besloten om een streep te zetten door de races in Bahrein en Jeddah. Het is de verwachting dat er later dit raceweekend een officiële bevestiging van de Formule 1 en de FIA zal volgen. Het leek er eventjes op dat Imola en Portimão al vervangers zouden worden aangewezen, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Hierdoor ontstaat er een gat van bijna een maand in de F1-kalender.

Waarom duurde het zolang?

Volgens Crash.net hebben de promotors van de Grand Prix van Saoedi-Arabië er alles aan gedaan om hun race toch door te laten gaan. Aangezien er geen signalen zijn dat het snel veiliger wordt in de regio, en er nog steeds amper vluchten vertrekken, moest er een besluit worden genomen. Het lijkt erop dat de FIA en de FOM wijs hebben gehandeld, en dat ze het nieuws snel gaan bevestigen.

Ze kunnen ook niet langer wachten, omdat de logistieke operatie anders stil zou vallen. Na de Grand Prix van Japan zouden de containers met al het F1-materiaal naar het Midden-Oosten moeten vertrekken, en dat betekende dat er een besluit moest worden genomen.