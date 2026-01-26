user icon
Ook Briatore geniet van Verstappen: "Dat soort talenten zie je zelden"

Ook Briatore geniet van Verstappen: "Dat soort talenten zie je zelden"

Flavio Briatore heeft Max Verstappen in één adem genoemd met enkele van de grootste namen uit de Formule 1-geschiedenis. De Italiaanse teamadviseur liet zich in een interview uit over uitzonderlijke wereldkampioenen en plaatste de Nederlander nadrukkelijk in dat rijtje.

Verstappen heeft de afgelopen jaren veel losgemaakt in de F1. Door zijn vier wereldtitels, indrukwekkende statistieken en zijn manier van rijden, wordt hij steeds vaker genoemd met de allerbesten ooit. Ook Briatore - die in het verleden nauw samenwerkte met Jos Verstappen - is diep onder de indruk van de Nederlander.

Vergelijking met Alonso en iconen

In gesprek met AS.com kreeg Briatore de vraag of hij in zijn huidige coureurs, Pierre Gasly en Franco Colapinto, iets terugziet van Fernando Alonso. De Italiaan ging daar niet direct op in, maar maakte wel een bredere vergelijking.

“De jonge Alonso was echt een buiten categorie,” stelde Briatore. “Dat soort talenten zie je zelden. Denk aan Senna, Schumacher en in recentere jaren ook Verstappen. Alonso is nu ouder, maar hij blijft nog altijd van een hoog niveau.”

Beladen verleden met Alonso

Briatore werkte in het verleden intensief samen met Alonso, toen Alpine nog onder de naam Renault actief was. Die samenwerking leverde twee wereldtitels op in 2005 en 2006 en markeerde de doorbraak van Alonso aan de absolute top.

De relatie kreeg later een donkere rand door het beruchte crashgate-schandaal in Singapore. Nelson Piquet Jr. crashte daar bewust, zodat Alonso kon profiteren. Nadat Piquet jr. bij Renault was vertrokken, kwam het verhaal naar buiten en verdween Briatore jarenlang uit de Formule 1. Pas in 2024 keerde hij terug bij Alpine.

Hoopvol richting 2026

Sportief kende Alpine een moeilijk seizoen. De Franse renstal eindigde afgelopen jaar als laatste in het constructeurskampioenschap, wat de druk flink opvoerde.

Toch leeft er hoop richting de toekomst. Alpine legde in 2025 al veel focus op het nieuwe reglement voor 2026. Gasly sprak destijds zelfs voorzichtig over titelkansen, al is hij daar inmiddels wat op teruggekomen. Desondanks heerst binnen het team het geloof dat er met de nieuwe auto weer stappen vooruit gezet kunnen worden.

