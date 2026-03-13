Max Verstappen maakte eerder deze week bekend dat hij later dit jaar gaat deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring. Vanuit de racewereld klonken er veel complimenten over deze beslissing, en bij de organisatie van de race in de Eifel zijn ze dronken van geluk.

Het feit dat Max Verstappen een groot fan is van de langeafstandsracerij en de Nürburgring Nordschleife, is geen geheim. Vorig jaar reed hij er zijn eerste races in de NLS, en wist hij bij zijn GT3-debuut zelfs te winnen. Het hing dan ook al eventjes in de lucht dat hij zou gaan deelnemen aan de 24-uursrace, en dat is nu bevestigd.

Hoe is het gevoel op de Nürburgring?

Wedstrijdleider Walter Hornung is euforisch, en spreekt zich nu uit in De Telegraaf: "Dit maakt ons hele team heel trots. Het is heel erg goed voor de naam van de Nürburgring en de hele Eifel-regio. Ik denk dat het ook aantoont dat we het vorig jaar goed hebben gedaan met zijn allen."

Verstappen moest vorig jaar eerst zijn licentie halen, en racete daarom eerst met een teruggeschroefde Porsche Cayman. Met de juiste papieren op zak nam hij enkele weken later samen met Chris Lulham deel aan een NLS-race in een GT3-bolide.

Voor dit jaar heeft Verstappens team de nodige veranderingen doorgevoerd. Ze hebben een deal gesloten met Mercedes, en met Jules Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer beschikt Verstappen over drie zeer ervaren teamgenoten.

Nieuwe regels

Hornung kan haast niet wachten, en looft Verstappen voor het feit dat hij vorig jaar keurig de cursus volgde: "De regels zijn voor iedereen hetzelfde en het tekent Max dat hij geen privileges wilde en alle stappen heeft doorlopen. Valentino Rossi heeft ook gezegd dat hij graag mee wil doen en de regels om de licentie te halen zijn nu ook versoepeld."

"Voor grote, internationale coureurs is het nu alleen nog noodzakelijk om acht rondjes te rijden in één race en geen fouten te maken. Het gaat er vooral om dat je het circuit leert kennen en dat je kan omgaan met allemaal snellere en langzamere auto's om je heen. Misschien kan Valentino dan samen met Max strijden!"

Kan Verstappen direct winnen?

De wedstrijdleider wrijft zich nu vooral in zijn handen, en stelt dat Verstappen zelfs kan winnen: "Hij is zeker één van de favorieten. Het zou te ver gaan om hem direct te bombarderen tot topfavoriet. De laatste keer dat Mercedes won is alweer tien jaar geleden. Het wordt zeker speciaal. Zijn kwaliteiten staan buiten kijf, maar ik weet niet hoe zijn ervaring is wat betreft het rijden in de nacht."