Mercedes is het nieuwe Formule 1-seizoen uitstekend begonnen met een één-twee in de Australische Grand Prix. Toch blijft teambaas Toto Wolff realistisch. Volgens de Oostenrijker zijn er na het eerste raceweekend al duidelijke punten naar voren gekomen die nog verbeterd kunnen worden aan de nieuwe reglementen.

Met een overwinning voor George Russell en een tweede plaats voor Kimi Antonelli zette Mercedes meteen de toon met de W17, maar tegelijk laaide de discussie over de nieuwe generatie auto’s direct op.

Wolff erkent kritiek op nieuwe F1-regels

Onder meer Max Verstappen en regerend wereldkampioen Lando Norris uitten stevige kritiek op de nieuwe bolides. Vooral het energiebeheer en het meerdere keren opladen van de batterij per ronde zorgt voor discussie in de paddock.

Wolff begrijpt dat de reacties verdeeld zijn. “Melbourne was een intens eerste raceweekend onder deze nieuwe regels en leverde meteen veel spektakel op”, stelt de Mercedes-teambaas. “Zoals altijd bij zo’n grote verandering zijn er dingen die nog moeten worden aangepast en verbeterd. Er is ook wat negativiteit, maar dat hoort bij het proces. Het is vooral belangrijk dat we ook luisteren naar de fans en begrijpen wat zij belangrijk vinden.”

Mercedes verwacht nieuwe strijd in China

Ondanks de perfecte start van Mercedes verwacht Wolff niet dat het seizoen een eenvoudige wandeling wordt. Tijdens de race in Australië zat Scuderia Ferrari volgens hem voortdurend in de buurt, terwijl ook andere teams nog niet hun volledige potentieel hebben laten zien.

“Tijdens het weekend in Australië kregen we met verschillende uitdagingen te maken, wat logisch is met zulke nieuwe auto’s”, legt Wolff uit. “Het team is daar goed mee omgegaan en wist alsnog het resultaat te behalen dat we wilden. Tegelijk hebben we veel geleerd en zien we ook nog gebieden waar we beter kunnen worden.”

Met het sprintweekend van de Chinese Grand Prix voor de deur verwacht Wolff opnieuw een lastige opdracht. “Omdat het een sprintweekend is met maar één uur training, wordt het nog moeilijker om de auto meteen goed af te stellen. We zagen in Melbourne al hoe dicht Ferrari zat en er zijn nog meer teams die hun volledige potentieel niet hebben laten zien. We weten dus dat er een stevige strijd aankomt.”

Spannenburg

Posts: 153

Stevige strijd 😂😂😂

  • 2
  • 13 maa 2026 - 08:20
  • Spannenburg

    Posts: 153

    Stevige strijd 😂😂😂

    • + 2
    • 13 maa 2026 - 08:20
  • RamboRussell

    Posts: 151

    "Ondanks de perfecte start van Mercedes verwacht Wolff niet dat het seizoen een eenvoudige wandeling wordt."

    😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

    • + 2
    • 13 maa 2026 - 08:28
  • The Wolf

    Posts: 305

    "Het is vooral belangrijk dat we ook luisteren naar de fans en begrijpen wat zij belangrijk vinden."
    Niet jokkebrokken Toto, heb je van de week al 'n keer gewaarschuwd en nou doe je het wéér!

    • + 0
    • 13 maa 2026 - 09:09
  • Chimo

    Posts: 135

    Het is gewoon heel slecht voor de sport als 1 auto overduidelijk de beste is. Daar wil niemand naar kijken en dat weet Toto ook. Zelfs toen Max oppermachtig was in 2023 heb ik het minst gekeken van alle seizoenen dat ie nu meedoet in F1, omdat je wist dat ie met een straatlengte voorsprong ging winnen.

    • + 0
    • 13 maa 2026 - 09:28

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

