Flavio Briatore wilde alleen instappen bij Alpine onder één duidelijke voorwaarde: een samenwerking met Mercedes. Zonder die deal had de Italiaan geen rol als adviseur bij het Formule 1-team geaccepteerd.

Renault besloot afgelopen winter definitief te stoppen met het eigen motorprogramma in de Formule 1. Daardoor maakt Alpine de overstap van fabrieksteam naar klantenteam en zal het vanaf volgend seizoen rijden met krachtbronnen van Mercedes. Voor Briatore was die keuze cruciaal om zich aan het project te verbinden, al benadrukte hij destijds dat hij geen invloed had op de beslissing.

‘Er was geen alternatief’

Briatore werd halverwege 2024 benaderd door toenmalig Renault-CEO Luca de Meo om een adviserende rol op zich te nemen. Daarbij stelde hij meteen zijn eisen. “Voor mij was het simpel: ik wilde alleen werken met een Mercedes-motor. Er was geen plan B, slechts één route,” vertelde Briatore tijdens de presentatie van Alpine’s 2026-auto, die naast de krachtbron ook een Mercedes-versnellingsbak krijgt.

Volgens de Italiaan was die keuze logisch. “Als je serieus wilt meedoen, moet je samenwerken met de beste mensen in de sport,” aldus Briatore. “Met middelmaat heb ik geen interesse. Tot nu toe verloopt de samenwerking uitstekend. De manier waarop Mercedes met ons meedenkt, is zelfs beter dan verwacht. Dit is precies wat we zochten.”

‘Geen excuses meer’

Hoe de verhoudingen tussen de motorleveranciers er in 2026 uitzien, is nog onzeker. Wel staat vast dat Alpine met Mercedes dezelfde power unit gebruikt als McLaren en het fabrieksteam van Mercedes zelf. Dat betekent volgens Briatore dat het team zich niet langer kan verschuilen achter technische beperkingen. Vorig seizoen eindigde Alpine als laatste bij de constructeurs, mede door een gebrek aan vermogen van de Renault-motor. De ontwikkeling van de 2025-auto werd daarom vroegtijdig stopgezet.

“De motor zou toch niet meer veranderen, dus hebben we die auto laten voor wat hij was,” legde Briatore uit. “Misschien waren we anders geen tiende, maar negende geworden. Dat verschil was het niet waard. Alles stond in het teken van 2026.” Met een knipoog besloot hij: “Als ik dit jaar op het circuit aankom, hoef ik tenminste niet meer te vragen hoeveel tienden we tekortkomen. Niemand praat nog over de motor of de versnellingsbak. Dat zijn al twee zorgen minder.”