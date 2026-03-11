user icon
Red Bull had Mercedes al vooraan verwacht: "Weten dat zij spelletjes spelen"

Red Bull had Mercedes al vooraan verwacht: "Weten dat zij spelletjes spelen"

Red Bull Racing kende een moeizame seizoensstart tijdens de Grand Prix van Australië. Max Verstappen reed zich na een dramatische kwalificatie nog knap terug naar de zesde plaats, maar het tempo van Ferrari en Mercedes bleek in Melbourne duidelijk een maat te groot. Volgens teambaas Laurent Mekies kwam dat echter niet als een verrassing.

In de paddock werd al vóór de eerste race voorspeld dat Red Bull mogelijk een stap achter de topteams zou zitten. Mekies stelt dat de verhoudingen in Australië grotendeels overeenkwamen met wat het team zelf al had verwacht na de wintertests.

Mekies: 'Red Bull verwachtte vierde team te zijn'

De Fransman gaf toe dat Red Bull vooraf rekening hield met een moeilijk openingsweekend. Volgens hem was het team zich er al van bewust dat Ferrari en Mercedes voorlopig een voorsprong hadden.

“We gingen er na de wintertests eigenlijk al van uit dat we het vierde team zouden zijn”, legt Mekies uit. “Als je naar dit weekend kijkt, komt dat beeld behoorlijk goed overeen met de realiteit.”

Toch zag hij ook positieve signalen bij zijn team. Vooral het sterke kwalificatieresultaat van Isack Hadjar viel op, al viel de Fransman later uit door technische problemen. “Isack haalde alles uit de auto met die derde plaats op de grid. In de race zaten we qua tempo ongeveer op het niveau van McLaren, maar Ferrari en Mercedes waren simpelweg te sterk.”

‘Tijdens tests werden spelletjes gespeeld’

Volgens Mekies geven de wintertests bovendien niet altijd een eerlijk beeld van de krachtsverhoudingen. Teams zouden tijdens die sessies regelmatig hun echte snelheid verbergen.

“Na de tests in Bahrein zeiden we al dat het moeilijk was om de onderlinge verschillen goed te beoordelen”, aldus de Red Bull-teambaas. “We wisten dat er ook wat spelletjes werden gespeeld om het echte tempo te maskeren.”

Daarom is het verschil met Mercedes voor hem geen verrassing. “De kloof die we hier zagen, ligt ongeveer in lijn met wat we uiteindelijk verwachtten. Het is duidelijk dat we werk te doen hebben.”

Voor Red Bull ligt de focus nu op het dichten van dat gat. “We hebben de ambitie en ook de plicht om terug te vechten. Maar zoiets kost tijd. In Australië was het verschil over een raceafstand waarschijnlijk bijna een seconde per ronde.”

Pietje Bell

Posts: 33.594

Max moest eerst helemaal van achteraan iedereen inhalen en vervolgens zat hij heel lang vast achter Lando. Daarbij heeft hij een pitstop meer gemaakt, dus die 50 seconden was niet de werkelijke achterstand. Zou niet best zijn.

  • 2
  • 11 maa 2026 - 17:09
Reacties (2)

  • Erwinnaar

    Posts: 5.556

    Het waren ruim 50 seconden achterstand, das een best spelletje dan al.

    • + 0
    • 11 maa 2026 - 16:52
    • Pietje Bell

      Posts: 33.594

      Max moest eerst helemaal van achteraan iedereen inhalen en vervolgens zat hij heel lang vast achter Lando. Daarbij heeft hij een pitstop meer gemaakt, dus die 50 seconden was niet de werkelijke achterstand. Zou niet best zijn.

      • + 2
      • 11 maa 2026 - 17:09

