Verstappen ziet kloof tussen Red Bull, Mercedes en Ferrari: "Er is potentieel"

Max Verstappen ziet potentieel in zijn nieuwe auto, maar verwacht dat er nog steeds een gat is tussen Red Bull Racing, Mercedes en Ferrari. De viervoudig wereldkampioen van de Oostenrijkse renstal denkt dan ook niet dat hij in China voor de overwinning mee kan doen, mits er een wonder gebeurt. 

Verstappen moest in Australië een inhaalrace verrichten nadat hij een harde klapper had gemaakt in de kwalificatie. De Nederlander slaagde erin om vanaf P20 naar de zesde plaats te rijden in Melbourne. Mercedes pakte met George Russell en Andrea Kimi Antonelli een 1-2, waardoor het duidelijk is dat het team uit Brackley er heel sterk voorstaat. 

9 maa
Verstappen ziet kloof

Eenmaal aangeschoven bij de persconferentie in Shanghai, benadrukte Verstappen dat er inderdaad een verschil is tussen Red Bull en de top van het Formule 1-veld. Volgens hem zijn Mercedes en Ferrari momenteel de snelste, maar zit er zeker nog muziek in de RB22. "Er is zeker veel potentieel", zo stipte Verstappen aan. "Het zal natuurlijk gewoon afhangen van of we dat kunnen dichten, denk ik, gedurende het hele jaar." 

"De kloof was natuurlijk vrij groot en ook in de race. Ik denk dat het beste wat ik had kunnen doen. Een plek hoger was omdat we niet het tempo van de top-vier auto's hadden. We hadden ook veel degradatie en graining. Maar ja, we zullen zien. We zullen zien wat er gebeurt in de komende races, als we die kloof een beetje kunnen dichten", voegde hij daaraan toe. 

China een ander circuit

Op de vraag of er in China misschien meer in zit omdat het een totaal andere baan is dan Albert Park in Melbourne, antwoordde hij met een hoofd vol vraagtekens. "Onmogelijk om te weten. Ik bedoel, eerlijk gezegd, het is zo'n jungle daarbuiten op dit moment. Ik denk dat het heel moeilijk is om het echt te weten."

"Ik hoop dat het een beetje dichterbij komt, niet eens groter dan de kloof die het in Melbourne was. Maar het is duidelijk dat we op dit moment niet met die auto's kunnen vechten", zo sloot Verstappen uiteindelijk af.

SennaS

Posts: 11.709

Wie weet, zaken als degradatie en graining heeft niks met de PU te maken en als ze die op orde krijgen, dan kan het nog leuk worden.
In het begin wordt het een wedloop qua updates om de verborgen potentie vrij te krijgen.
Ook degradatie en graining (net als mcl 2025) heeft Mercedes voor alsnog op... [Lees verder]

  12 maa 2026 - 13:34
Reacties (3)

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

