Ook Hadjar kritisch op nieuwe auto's: "Wordt een probleem in China"

De discussie over de nieuwe Formule 1-reglementen blijft nazinderen na de Grand Prix van Australië. Ook Isack Hadjarheeft zich inmiddels kritisch uitgelaten over de bolides van 2026. De coureur van Red Bull Racing sluit zich daarbij aan bij de opmerkingen van zijn teamgenoot Max Verstappen.

Hadjar kende zelf een frustrerende race in Melbourne. De Frans-Algerijn viel al in ronde elf uit, maar ook vóór zijn uitvalbeurt merkte hij hoe groot de impact van het energiemanagement is.

Hadjar kritisch op nieuwe F1-regels

Bij de start leek Hadjar nog even kans te maken om naar voren te schuiven, maar dat veranderde snel toen zijn batterij leeg raakte. Daardoor verloor hij meteen tempo en moest hij enkele ronden wachten voordat het vermogen opnieuw beschikbaar was.

“Ik zie eerlijk gezegd niet hoe dit het racen beter maakt”, stelde Hadjar scherp in het bijzijn van de pers. “Voor mij voelt het in ieder geval niet zo. Als je overal auto’s voorbij ziet komen omdat je batterij leeg is, voelt dat niet bepaald als vooruitgang.”

De Red Bull-coureur verwacht bovendien dat het in het volgende raceweekend nog zwaarder wordt.

Zware uitdaging in China

Volgens Hadjar zal vooral het raceweekend in Shanghai met de sprintrace extra zwaar worden voor de teams en coureurs.

“In China wordt het echt een uitdaging”, legde hij uit. “Niet alleen voor ons, maar voor iedereen. Hopelijk kunnen we er ondanks alles toch nog een leuk weekend van maken.”

Toch zag Hadjar ook enkele positieve punten aan zijn weekend in Australië.

Positief gevoel ondanks uitvalbeurt

De 23-jarige coureur benadrukte dat het team in de trainingen goed voor de dag kwam. Volgens hem ligt het probleem vooral bij de omstandigheden rond de startprocedure.

“Tijdens de vrije trainingen worden de motoren niet zo zwaar belast als bij de start van een race”, legde Hadjar uit. “Als je naar de grid rijdt, moet wachten en de temperaturen constant veranderen, wordt het een stuk lastiger om alles onder controle te houden.”

Ondanks zijn uitvalbeurt blijft Hadjar positief over zijn positie binnen Red Bull. “Ik voel me eigenlijk heel goed binnen het team. Het hele weekend heb ik foutloos gereden en ik voel me comfortabel in de auto. Het is alleen jammer dat ik de race niet kon uitrijden, want ik had graag nog voor P3 gevochten.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Isack Hadjar Red Bull Racing

