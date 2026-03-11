Het team van Red Bull Racing kende een lastige seizoenstart in Australië. Max Verstappen wist zich nog goed naar voren te werken na een crash in de kwalificatie, terwijl Isack Hadjar zwaar teleurgesteld zijn auto naast de baan moest parkeren. Het lijkt erop dat Red Bull de oorzaak van deze pijnlijke uitvalbeurt heeft achterhaald.

Red Bull begon vol goede moed aan het nieuwe Formule 1-tijdperk. Tijdens de testweken in Barcelona en Bahrein kwamen ze goed voor de dag en de krachtbron die ze in samenwerking met Ford hebben gebouwd, zag er ook goed uit. Het zorgde er zelfs voor dat Mercedes-teambaas Toto Wolff Red Bull tot topfavoriet bombardeerde.

Dat bleek iets te ver gegrepen, en het weekend in Melbourne verliep ook niet helemaal naar wens. Max Verstappen crashte aan het begin van de kwalificatie waardoor hij vanaf de twintigste startplaats aan de race moest beginnen. Hij wist de schade op zondag enigszins te herstellen, en vocht zich terug naar de zesde plaats. Zijn nieuwe teamgenoot Isack Hadjar redde in de kwalificatie de eer voor Red Bull met een derde tijd, maar viel al snel uit in de race.

Wat was de oorzaak van Hadjars uitvalbeurt?

Hadjar moest zijn rokende Red Bull aan de kant zetten, en het leek erop dat hij een motorprobleem had. Red Bull wist echter niet precies wat er aan de hand was, en ze openden een onderzoek. Volgens PlanetF1 heeft Red Bull dat onderzoek nu afgerond, en hebben ze bevestigd dat het om een motorprobleem ging.

Kan Hadjar deze motor nog gebruiken?

Red Bull zal nu de motor van Hadjar nog beter gaan bekijken om te kijken welke onderdelen nog in de pool kunnen blijven. Als Hadjar zo vroeg in het seizoen al de beschikking moet krijgen over nieuwe motoronderdelen, kan hem dat later dit jaar een gridstraf opleveren. Daarnaast is het voor Red Bull goed om te weten waar het probleem precies zat, zodat ze dit voor de toekomst kunnen oplossen.