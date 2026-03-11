user icon
icon

Red Bull achterhaalt oorzaak van pijnlijke uitvalbeurt Hadjar

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull achterhaalt oorzaak van pijnlijke uitvalbeurt Hadjar

Het team van Red Bull Racing kende een lastige seizoenstart in Australië. Max Verstappen wist zich nog goed naar voren te werken na een crash in de kwalificatie, terwijl Isack Hadjar zwaar teleurgesteld zijn auto naast de baan moest parkeren. Het lijkt erop dat Red Bull de oorzaak van deze pijnlijke uitvalbeurt heeft achterhaald.

Red Bull begon vol goede moed aan het nieuwe Formule 1-tijdperk. Tijdens de testweken in Barcelona en Bahrein kwamen ze goed voor de dag en de krachtbron die ze in samenwerking met Ford hebben gebouwd, zag er ook goed uit. Het zorgde er zelfs voor dat Mercedes-teambaas Toto Wolff Red Bull tot topfavoriet bombardeerde.

Meer over Red Bull Racing 'Formule 1 luistert naar Verstappen en overweegt regelwijzigingen'

'Formule 1 luistert naar Verstappen en overweegt regelwijzigingen'

9 maa
 Geen logistieke problemen voor Verstappen: Reis naar Melbourne verloopt voorspoedig

Geen logistieke problemen voor Verstappen: Reis naar Melbourne verloopt voorspoedig

2 maa

Dat bleek iets te ver gegrepen, en het weekend in Melbourne verliep ook niet helemaal naar wens. Max Verstappen crashte aan het begin van de kwalificatie waardoor hij vanaf de twintigste startplaats aan de race moest beginnen. Hij wist de schade op zondag enigszins te herstellen, en vocht zich terug naar de zesde plaats. Zijn nieuwe teamgenoot Isack Hadjar redde in de kwalificatie de eer voor Red Bull met een derde tijd, maar viel al snel uit in de race.

Wat was de oorzaak van Hadjars uitvalbeurt?

Hadjar moest zijn rokende Red Bull aan de kant zetten, en het leek erop dat hij een motorprobleem had. Red Bull wist echter niet precies wat er aan de hand was, en ze openden een onderzoek. Volgens PlanetF1 heeft Red Bull dat onderzoek nu afgerond, en hebben ze bevestigd dat het om een motorprobleem ging.

Kan Hadjar deze motor nog gebruiken?

Red Bull zal nu de motor van Hadjar nog beter gaan bekijken om te kijken welke onderdelen nog in de pool kunnen blijven. Als Hadjar zo vroeg in het seizoen al de beschikking moet krijgen over nieuwe motoronderdelen, kan hem dat later dit jaar een gridstraf opleveren. Daarnaast is het voor Red Bull goed om te weten waar het probleem precies zat, zodat ze dit voor de toekomst kunnen oplossen.

NicoS

Posts: 20.265

Ik verwacht dat er veel gridstraffen volgen dit seizoen.
Zeker omdat er van sommige onderdelen nog minder elementen in de pool zitten.

  • 2
  • 11 maa 2026 - 16:08
F1 Nieuws Isack Hadjar Red Bull Racing GP Australië 2026

Reacties (3)

Login om te reageren
  • NicoS

    Posts: 20.265

    Ik verwacht dat er veel gridstraffen volgen dit seizoen.
    Zeker omdat er van sommige onderdelen nog minder elementen in de pool zitten.

    • + 2
    • 11 maa 2026 - 16:08
    • Trelas

      Posts: 1.131

      Ik denk het ook, veel DNF's en veel grid straffen door het vervangen van (motor)onderdelen dit seizoen.

      • + 1
      • 11 maa 2026 - 16:34
  • trucker0werner

    Posts: 515

    Zoals er geschreven wordt is probleem erger dan ze willen toegeven.
    Denk dat het vooralsoftware fout is.
    Dat de wagen terug wou schakelen om zo meer energie op te wekken. Echter dan zpu de motor max toerental erover heen gaan. Dat kan f1 motor nirt aan. Verkeerd schakelen en je motor raakt voor altijd beschadigd.
    Als je hoort dan lijkt het net of de wagen naar neutraal gaat of versnelling lager. Daarna hoor je de motor tegen toerenbegrenzer aankomen.

    • + 0
    • 11 maa 2026 - 18:48

CN Grand Prix van China

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    04:30 - 05:30

    Sprint / Sprint startgrid

    04:00 - 05:00

    Race / Startgrid

    08:00 - 10:00

  • Sprint shootout

    08:30 - 09:14

    Kwalificatie

    08:00 - 09:00

    Snelste ronde

    08:00 - 10:00

CNGrand Prix van China

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    04:30 - 05:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    04:00 - 05:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    08:00 - 10:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    08:30 - 09:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    08:00 - 09:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    08:00 - 10:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 51
  • Podiums 1
  • Grand Prix 25
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar