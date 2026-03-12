Max Verstappen was vorige week opvallend kritisch op de nieuwe Formule 1-regels. Hij vindt het nieuwe regelpakket nergens opslaan, en is ook van mening dat dit anti-racen is. Verstappen wil dat er snel veranderingen komen, en hij bevestigt in China dat hij gesprekken voert met de FIA en de Formule 1.

Afgelopen weekend vond in Australië de vuurdoop van het nieuwe regelpakket plaats. De openingsfase van de race oogde spectaculair, maar het grote aantal inhaalacties werd vooral veroorzaakt door hoeveel batterij de coureurs nog over hadden. Het zorgde voor frustratie bij de fans, en zeker ook bij de coureurs. Verstappen was immers niet de enige kritische coureur.

Verstappen was wel het meest uitgesproken, en al snel lekte uit dat de FIA en de Formule 1 nadenken over het aanpassen van het regelpakket. De kans is zelfs aanwezig dat er in Japan al kleine veranderingen worden doorgevoerd om het racen te verbeteren.

Gesprekken met de FIA

Tijdens de persconferentie in China bevestigde Verstappen dat er gesprekken worden gevoerd met de FIA en de Formule 1: "Er zijn een paar eenvoudige oplossingen, maar die moeten door de FIA goedgekeurd worden wat betreft de batterij. Om te starten met een lege batterij is niet leuk, en ook nog eens behoorlijk gevaarlijk. We zijn met hen in gesprek om te kijken wat er gedaan kan worden."

Waarom is dit zo gevaarlijk?

Verstappen wijst erop dat dit probleem voor zeer gevaarlijke situaties kan zorgen: "Zoals je hebt gezien hadden we in Melbourne bij de start bijna een grote crash. Een deel daarvan heeft te maken met de batterijen en soms kun je dat hebben met anti-stall. Je zag echter veel grote snelheidsverschillen, omdat ik niet de enige auto was die bijna geen batterij had. Ik had nog maar twintig of dertig procent. Dit is volgens mij iets dat makkelijk kan worden opgelost."

Problemen voor de komende jaren?

Verstappen houdt van de Formule 1, en als er wordt gevraagd of hij zich al heeft neergelegd bij het feit dat dit de auto's zijn voor de komende jaren, is zijn antwoord helder: "Ik hoop zeker niet voor de komende jaren, maar ik hoop wel dat we voor volgend jaar een behoorlijke verbetering kunnen doorvoeren. Maar er zijn een paar opties die we nu aan het bespreken zijn."