Verstappen bevestigt gesprekken met FIA over F1-toekomst

Max Verstappen was vorige week opvallend kritisch op de nieuwe Formule 1-regels. Hij vindt het nieuwe regelpakket nergens opslaan, en is ook van mening dat dit anti-racen is. Verstappen wil dat er snel veranderingen komen, en hij bevestigt in China dat hij gesprekken voert met de FIA en de Formule 1.

Afgelopen weekend vond in Australië de vuurdoop van het nieuwe regelpakket plaats. De openingsfase van de race oogde spectaculair, maar het grote aantal inhaalacties werd vooral veroorzaakt door hoeveel batterij de coureurs nog over hadden. Het zorgde voor frustratie bij de fans, en zeker ook bij de coureurs. Verstappen was immers niet de enige kritische coureur.

Verstappen was wel het meest uitgesproken, en al snel lekte uit dat de FIA en de Formule 1 nadenken over het aanpassen van het regelpakket. De kans is zelfs aanwezig dat er in Japan al kleine veranderingen worden doorgevoerd om het racen te verbeteren.

Gesprekken met de FIA

Tijdens de persconferentie in China bevestigde Verstappen dat er gesprekken worden gevoerd met de FIA en de Formule 1: "Er zijn een paar eenvoudige oplossingen, maar die moeten door de FIA goedgekeurd worden wat betreft de batterij. Om te starten met een lege batterij is niet leuk, en ook nog eens behoorlijk gevaarlijk. We zijn met hen in gesprek om te kijken wat er gedaan kan worden."

Waarom is dit zo gevaarlijk?

Verstappen wijst erop dat dit probleem voor zeer gevaarlijke situaties kan zorgen: "Zoals je hebt gezien hadden we in Melbourne bij de start bijna een grote crash. Een deel daarvan heeft te maken met de batterijen en soms kun je dat hebben met anti-stall. Je zag echter veel grote snelheidsverschillen, omdat ik niet de enige auto was die bijna geen batterij had. Ik had nog maar twintig of dertig procent. Dit is volgens mij iets dat makkelijk kan worden opgelost."

Problemen voor de komende jaren?

Verstappen houdt van de Formule 1, en als er wordt gevraagd of hij zich al heeft neergelegd bij het feit dat dit de auto's zijn voor de komende jaren, is zijn antwoord helder: "Ik hoop zeker niet voor de komende jaren, maar ik hoop wel dat we voor volgend jaar een behoorlijke verbetering kunnen doorvoeren. Maar er zijn een paar opties die we nu aan het bespreken zijn."

Wingleader

Posts: 3.375

Nu is de tijd om een concurrerende klasse op te zetten. De huidige F1 is een lachertje op dit moment. Zeker weten dat een klasse met v8 of v10 motoren en geen batterij meuk een daverend succes gaat worden. Circuits genoeg die dit toejuichen. Sigaretten en alcohol reclame weer toelaten, moet je ki... [Lees verder]

  • 7
  • 12 maa 2026 - 10:10
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP China 2026

  • Regenrace

    Posts: 2.406

    Mooi zeg. Verstappen gaat het wel even regelen. Volgend jaar gaat F1 de 24 uur van Le Mans rijden.

    • + 1
    • 12 maa 2026 - 09:03
    • Starscreamer

      Posts: 1.420

      Ik kijk Le Mans altijd met een schuin oog (kan geen uren ervoor zitten) maar als Max daar mee gaat doen wil ik daar best heen :)

      • + 4
      • 12 maa 2026 - 09:06
  • Dale U

    Posts: 1.862

    Een beetje laat van de FIA om nu wel te luisteren naar de coureurs, maarja het gebeurd nu gelukkig wel. Gevaarzetting staat bij MB en George hoog in het vaandel, dus die staan zeker open voor verandering en zullen zeker hun veto nergens voor inzetten 😉.

    • + 4
    • 12 maa 2026 - 09:08
  • HermanInDeZon

    Posts: 782

    Mooi dat er nu gesprekken zijn tussen de coureurs en de FIA.

    Ik blijf er van overtuigd dat mits wat tweaks een oplossing gevonden kan worden die tegmoet komt aan ieders wensen en belangen.

    • + 0
    • 12 maa 2026 - 09:24
  • Snork

    Posts: 22.436

    Ik denk dat geen enkele coureur issues heeft met het feit dat 50% vermogen elektrisch is en 50% vermogen door de ICE geleverd wordt. Hoe dat echter samenwerkt en hoe het energiemanagement geregeld wordt, dat moet niet bij de coureurs liggen. Die moeten met deze hybride aandrijving alleen bezig zijn met zo snel mogelijk rijden. Laat inremmen, vroeg op het gas, geen lift & coast, maar gewoon racen. Dat moet volgens mij te regelen zijn. Voor mijn part beslissen ze voor dit jaar dat de auto's op de rechte stukken tot een bepaald maximum energie mogen deployen, zodat het voor iedereen gelijk is en de accu geen limiet meer is over een vol rondje. Er zijn oplossingen, het is een kwestie van willen en instemming van alle teams.

    • + 6
    • 12 maa 2026 - 09:35
    • WickieDeViking

      Posts: 609

      Exact.

      Vermogenspieken kunnen bijvoorbeeld soepeler worden gemaakt via software-aanpassingen en energiebeheer zou eenvoudiger kunnen, bijvoorbeeld met langere boost-tijden of automatische energiedistributie (wat jij dus ook al aanhaalt).

      • + 1
      • 12 maa 2026 - 09:44
  • Regenrace

    Posts: 2.406

    De shit waar F1 in zit heeft alles te maken met de grote vinger in de pap door autofabrikanten. Je zou het bijna vergeten, maar ooit bestond F1 grotendeels uit privéteams. De paar automerken die meededen pasten zich daarop aan. Als dat nog zo was, waren we vast niet deze richting ingeslagen.

    Daarom pleit ik (al jaren) voor een alternatieve serie.
    Wat mij betreft laten ze de huidige F1 volledig over aan autofabrikanten; die zoeken het verder onderling maar uit met hun opgevoerde Priussen, en desnoods oneindige budgetten.

    Daarnaast zou er een meer 'old school'-achtige serie moeten zijn waarin juist privé teams het voor het zeggen hebben. Die dus zelf bepalend onder welke condities ze tegen elkaar willen racen, en waarbij autofabrikanten hooguit als toeleverancier mogen optreden. Laten we zeggen, meer F2 maar wel op F1-niveau. Dat zal misschien iets minder glamoureus zijn, maar wel dichterbij liggen zoals racerij ooit bedoeld is. Aardige bijvangst: dan kun je ook gelijk zien uit welk hout Verstappen en cs werkelijk gesneden is.

    • + 5
    • 12 maa 2026 - 09:44
    • WickieDeViking

      Posts: 609

      De F2 is oprecht een heerlijke klasse is om naar te kijken.

      • + 4
      • 12 maa 2026 - 09:45
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.708

      En dan de alternatieve F1 in het voorprogramma van de gewone F1.

      Eerst 'n uur rijden met de alternatieve auto's, soort van sprintrace, en daarna die rotzooi.

      Yep, ik ben voor.

      • + 4
      • 12 maa 2026 - 09:52
    • Joeppp

      Posts: 8.381

      Alles gaat of staat met geld. Afgelopen week was de docu van Frits van Amersfoort racing op Viaplay ( het open net). De beste man vertelde een aantal keer dat het elk jaar weer een crime is om een budget rond te krijgen elk jaar opnieuw. Ze hebben zo vaak op de rand van de financiele afgrond gestaan omdat het gewoon heel moeilijk is om met autosport geld te verdienen. Het beeld wat jij schetst is een mooie maar het lijkt mij onrealistisch. Niet omdat ik een pessimist ben maar omdat het al zo vaak geprobeerd is om iets naast de F1 te zetten en steeds lukt het niet en verdwijnt het weer. Formule1 is natuurlijk een heel sterk merk net zoals champions league of de riders cup. En een merk levert toeschouwers en daarmee geld op.

      • + 2
      • 12 maa 2026 - 09:57
    • Wingleader

      Posts: 3.375

      Nu is de tijd om een concurrerende klasse op te zetten. De huidige F1 is een lachertje op dit moment. Zeker weten dat een klasse met v8 of v10 motoren en geen batterij meuk een daverend succes gaat worden. Circuits genoeg die dit toejuichen. Sigaretten en alcohol reclame weer toelaten, moet je kijken wat er gebeurt.

      • + 7
      • 12 maa 2026 - 10:10
    • The Wolf

      Posts: 295

      Men heeft al diverse keren alternatieve open wheel series opgezet, soms met idiote iedeëen erechter zoals A1gp of dat met die voetbalteams ofzo, een blauwe maandag en het is weer verdwenen... Er zou vanuit de fans zeker behoefte zijn aan een serieuze oldskool achtige open wheel klasse, als zo'n alternatief er zou zijn dan ligt F1 voor mij gelijk in de kliko. Maar ja, verwacht niet zoiets op de korte termijn, op de lange eigenlijk ook niet

      • + 2
      • 12 maa 2026 - 10:11
    • The Wolf

      Posts: 295

      @Wingleader
      "Sigaretten en alcohol reclame weer toelaten"
      ehm iets met EU regelgeving.... :)

      • + 0
      • 12 maa 2026 - 10:37
    • Regenrace

      Posts: 2.406

      @Joeppp Dat klopt. Maar ik heb het zelden zien proberen door iemand die èn F1 liefhebber is, èn met diepe zakken èn met visie. Alledrie zijn noodzakelijk.

      • + 0
      • 12 maa 2026 - 10:46
    • The Wolf

      Posts: 295

      @Regenrace, ik voldoe aan 3 van de 3 criteria, dus kat in 't bakkie. Heb zelfs diepe zakken. Zit alleen niks in, is dat problematisch?

      • + 1
      • 12 maa 2026 - 10:49
    • Snork

      Posts: 22.436

      Voordeel van een alternatieve serie met privé teams is dat ze samen zelf de regels kunnen maken. Nadeel is wat we in het verleden ook zagen: enorme verschillen tussen privéteams, waarbij sommige teams met 3 ronden achterstand over de finish kwamen.
      Door het grote geld van fabrikanten en door de budgetcap, blijft alles wat dichter bij elkaar qua performance, dat is het voordeel van de huidige setup. Alleen het doorslaan in technische keuzes die tegen het DNA van racen ingaat, dat is het grote nadeel. Maar ik vertrouw op een soort van zelf herstellend effect. Als kijkers afhaken, het imago daalt tot Mario Karts achtige proporties, dan haken grote sponsors ook af (of willen minder betalen) en moeten ze wel luisteren en aanpassen.
      We zitten in het prille stadium van de de nieuwe regels. Ik hoop op aanpassingen die het allemaal weer beter maakt voor coureurs om terug te gaan naar alleen het banden managen. Overige managementaken zijn voor de stropdassen achter grote bureau's.

      • + 1
      • 12 maa 2026 - 12:01
    • Regenrace

      Posts: 2.406

      @snork
      Ik heb al iets lager (verkeerde plek) over een alternatieve serie gezegd. Zo'n serie zou kunnen leren van de weeffouten van F1; ik denk niet dat we bang hoeven zijn voor auto's op 3 rondes achterstand. Om even een metafoor te gebruiken - je hebt tegenwoordig retro-motorfietsen met de techniek van nu.

      • + 0
      • 12 maa 2026 - 12:19
    • The Wolf

      Posts: 295

      @Snork
      "Als kijkers afhaken" Maar ik zie dat niet gebeuren. Ondanks alles is F1 een sterk merk. Bovendien is er ook continu een shift in generaties qua fans. Fans die nooit zijn 'opgegroeid' met de muziek van een Ferrari V12. Voor hen is de transitie van een rumoerige stofzuiger naar een stille stofzuiger niet zo schokkend. F1 kan zich moeilijk blijven verkopen als voorloper van de automobielindustrie als ze met verbrandingsmotoren blijven rijden terwijl de hele wereld richting full electric beweegt. Om de bestaande (lees wat oudere fanbase) niet in 1 klap van zich te vervreemde is er dit hybride traject, een soort sluiproute die moet zorgen voor een zachte landing bij het publiek, met de huidige 50/50 heeft men het elektrisch aandeel weer vergroot

      • + 0
      • 12 maa 2026 - 13:36
  • Krombacher

    Posts: 1.039

    Zouden Russell en Sainz zich niet gepasseerd voelen gezien zij de Drivers Association voorzitten?

    • + 1
    • 12 maa 2026 - 10:29
  • Pietje Bell

    Posts: 33.605

    Heel klein beetje off topic:

    "Op 12 december vinden de prijsuitreikingen van de FIA plaats
    in de Chinese stad Shanghai.
    Dat is zes dagen na de slotrace van het Formule 1-seizoen in Abu Dhabi."



    Waarom niet in Melbourne?! Shanghai is maar 15 uur vliegen en Melbourne is tenminste
    21 uur vliegen vanuit Europa.
    Gezellig toch zo lang in het vliegtuig zitten voor dat super feest?! En die jongere coureurs
    uit de lagere klassen hebben toch geld genoeg om die reizen te betalen.

    • + 0
    • 12 maa 2026 - 10:48
  • Regenrace

    Posts: 2.406

    Bv het eerste dat je nodig hebt is een goed stel advocaten.
    De FIA en FOM zullen zich altijd verzetten tegen iedere vorm van concurrentie; desnoods dmv machtsmisbruik. Handhaven van hun monopoly-positie is prioriteit nr 1; alleen zo kunnen ze andere partijen hun wil opleggen.

    Tweede noodzaak: een flink blok aan circuits dat als eenheid fungeert en waar men eigenlijk niet omheen kan. Immers, als een monopoly juridisch niet valt te ontmantelen, kun je er hooguit een monopolie tegenover zetten. Dit lijkt me zo'n corner stone voor een kans op slagen, dat het initiatief eigenlijk uit die hoek zou moeten komen. Probleem: circuits zijn doorgaans armlastig, en het zijn niet bepaald de helderste geesten die daar rondlopen.

    Dus een buitenstaander is nodig die de boel aanzwengelt. Als ie slim is maakt ie hen wel tot partner in crime - dwz laten delen in tv-rechten, enzovoort. Dat is ook beter als je alles in eigen hand wilt houden: organisatie, promotie, uitzendrechten. Het lijkt mij dat ieder circuit dat ooit is afgeknepen, daar wel oren naar heeft.

    Een initiatiefnemer met visie en tevens investeerder, is prettig, maar dat hoeft niet per sé een-en-dezelfde persoon te zijn; zelfs geen persoon(a la Stroll of Dietrich Mateschitz). BV als F1 op Netflix uitgezonden wordt, benader dan concurrent HBO met je plannen.

    Ook belangrijk: leer van F1! Ook dat deden voorgangers nauwelijks. Er was nauwelijks een analyse van de zwakke en sterke punten. Bv een van de ijzersterke punten van F1 is de kracht van herhaling: herkenbare personages, een ruim veld, een ruime kalender, vastgelegd in een goed doordacht format.

    • + 1
    • 12 maa 2026 - 11:30

