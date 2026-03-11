user icon
Brundle deelt nieuwe informatie over Ferrari-contract Hamilton

Brundle deelt nieuwe informatie over Ferrari-contract Hamilton

Lewis Hamilton is met een goed gevoel aan zijn tweede seizoen in dienst van Ferrari begonnen. In Melbourne kwam hij als vierde over de streep, en kon hij meevechten om de podiumplekken. Hoe zijn toekomst eruitziet is nog niet bekend, maar volgens Martin Brundle zal de zevenvoudig wereldkampioen voorlopig nog niet met pensioen gaan.

Hamilton stapte vorig jaar over van Mercedes naar Ferrari, en de verwachtingen waren zeer hoog. In zijn eerste seizoen voor de Scuderia kon de zevenvoudig wereldkampioen niet overtuigen, en stond hij zelfs geen enkele keer op het podium. Voorafgaand aan het huidige seizoen gaf Hamilton al aan dat hij zich beter voelde, en in Australië ging het zeker niet slecht.

De vraag is echter hoelang Hamilton nog doorgaat in de Formule 1. Na Fernando Alonso is hij de oudste coureur op de grid, en de Brit heeft nog meer zaken die hem bezighouden. Het is niet bekend tot wanneer Hamilton onder contract staat bij Ferrari. Er werd gesproken over een meerjarige deal, maar of die loopt tot eind dit jaar of eind vorig jaar, is niet duidelijk.

Wat heeft Brundle gehoord over Hamiltons contract?

Oud-coureur en huidig Sky Sports-commentator Martin Brundle heeft meer gehoord over Hamiltons contract. Hij weet zeker dat Hamilton een contract heeft tot eind 2027, en hij verwacht zelfs meer: "Ik geloof niet dat Lewis naar Ferrari zou overstappen zonder een contract te tekenen voor de lange termijn. En ik heb begrepen dat hij mogelijk zelfs een eenzijdige optie heeft voor 2028."

Volgens Brundle is het wel de bedoeling dat Hamilton blijft leveren: "Het zal niet zo zijn dat hij alleen in de buurt van Charles Leclerc moet zitten. Hij zal zijn tempo echt moeten evenaren, of zelfs sneller moeten zijn. Op het niveau waarop deze sport nu opereert, kunnen teams zich op geen enkele manier permitteren om een soort bijrijder in de auto te zetten. Niet dat Lewis dat ooit zal worden, maar aan de andere kant moet je wel leveren."

'Iedereen moet leveren'

Daarnaast is het volgens Brundle niet zo dat Hamilton de sport de rug gaat toekeren als het slecht gaat: "Iedereen moet leveren, maar ik denk uiteindelijk dat Lewis de beslissing over zijn pensioen zelf zal nemen."

"Dus mocht Lewis na 2026 of 2027 stoppen, dan komt dat omdat hij niet meer geniet van het rijden in de Formule 1 en omdat hij vindt dat hij niet de gewenste resultaten weet neer te zetten. Aan de andere kant is het nogal voorbarig om daarover na te denken. Laten we maar afwachten hoe hij zich de komende twee jaar bij Ferrari gaat manifesteren."

