Verstappen krijgt Nederlandse concurrenten tijdens 24 uur Nürburgring

Verstappen krijgt Nederlandse concurrenten tijdens 24 uur Nürburgring

Tom Coronel staat voor een opvallende uitdaging in 2026. De ervaren autocoureur en Formule 1-analist bij Viaplay neemt het in de GT3-klasse op tegen niemand minder dan Max Verstappen. De Nederlander verschijnt dit seizoen aan de start van meerdere races in de Nürburgring Langstrecken-Serie, inclusief de legendarische 24 uur van de Nürburgring.

Coronel vormt samen met Jan Jaap van Roon en Rudy van Buren een team voor drie NLS-races op de beruchte Nordschleife. Daar wacht meteen een bijzonder duel met Verstappen, die zijn GT3-avontuur combineert met zijn verplichtingen in de Formule 1.

Eerste duel met Verstappen op Nordschleife

De eerste ontmoeting tussen Coronel en Verstappen staat gepland op 21 maart tijdens de tweede race van het NLS-seizoen. Voor de viervoudig wereldkampioen Formule 1 is dat een belangrijke voorbereiding op de 24-uursrace van de Nürburgring op 16 mei.

Verstappen vormt daar een team met Dani Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer. De langeafstandsraces worden slim in zijn Formule 1-kalender ingepast: de NLS-wedstrijd valt tussen de Grands Prix van China en Japan, terwijl de 24-uursrace wordt verreden tussen de races in Miami en Canada.

Coronel maakt GT3-rentree na jaren

Voor Coronel zelf begint het GT3-avontuur al dit weekend. De 53-jarige coureur verschijnt in Barcelona aan de start van een race in de Gedlich Winter Series, waar hij opnieuw plaatsneemt in een GT3-wagen.

“Het wordt de eerste keer sinds 2019 dat ik weer met een GT3-auto race, maar de tests gingen bijzonder goed”, laat Coronel weten. “Ik voel me er klaar voor en kijk er echt naar uit om weer op dit niveau te racen.”

Het circuit van Barcelona is bovendien bekend terrein voor de Nederlander. “Ik reed daar al in 1991, het jaar dat het circuit werd geopend. Toen won ik er meteen een Europese race in de Citroën AX Cup. Hopelijk kunnen we dit weekend opnieuw met een beker naar huis.”

Larry Perkins

Posts: 63.401

Max krijgt concur-hahaha-renten hihihi, whahahahaha..., lol!

  • 1
  • 11 maa 2026 - 14:57
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 63.401

    Max krijgt concur-hahaha-renten hihihi, whahahahaha..., lol!

    • + 0
    • 11 maa 2026 - 14:57
    • Pietje Bell

      Posts: 33.591

      Wel leuk dat Rudi van Buren meedoet. Leuke vent.

      • + 0
      • 11 maa 2026 - 15:03
  • misstappen

    Posts: 3.482

    als Coronel net zo rijdt als dat hij lult, wint hij met een straatlengte voorsprong..

    • + 0
    • 11 maa 2026 - 15:00
    • The Wolf

      Posts: 281

      als Tommie net zo kan rijden als dat hij kan lullen dan was hij al 7 voudig F1 kampioen, wat zeg ik, 8 voudig, noemden we 'm Tommie the GOAT..

      • + 0
      • 11 maa 2026 - 15:17

Gerelateerd nieuws

