Hamilton maakt indruk bij Ferrari: "We zijn heel blij met Lewis"

Charles Leclerc bezorgde Ferrari met een podiumplaats meteen een sterk resultaat tijdens de seizoensopener in Australië. Toch was teambaas Fred Vasseur na afloop niet alleen lovend over de Monegask. Ook Lewis Hamilton kon rekenen op complimenten na een opvallend openingsweekend in Melbourne.

Hamilton startte de race vanaf de zevende plek, maar reed zich na een sterke openingsfase snel naar voren. Uiteindelijk moest de zevenvoudig wereldkampioen genoegen nemen met de vierde plaats, al zat er volgens Ferrari mogelijk nog meer in.

Vasseur onder de indruk van Hamilton

Volgens Vasseur toonde Hamilton in Australië meteen zijn waarde voor Ferrari. De Brit was het hele weekend dicht bij Leclerc te vinden en drukte zijn teamgenoot regelmatig onder druk.

“Ik ben erg tevreden over het weekend van Lewis”, stelde Vasseur na afloop. “Maar we moeten stoppen met dat verhaal dat hij er het ene weekend wel staat en het andere niet. Dit is topsport: soms loopt een sessie goed, soms niet.”

De Ferrari-teambaas wees ook naar de kwalificatie, waar het team volgens hem kansen liet liggen. “De kwalificatie was eerlijk gezegd teleurstellend voor ons als team. Maar de race op zondag was veel beter en dat hoort nu eenmaal bij deze sport.”

Ferrari wil met twee sterke coureurs aanvallen

Hamilton kende vorig seizoen een moeilijk debuutjaar bij Ferrari. Hoewel hij in China nog indruk maakte met poleposition en een sprintzege, slaagde de Brit er daarna zelden in om het tempo van Leclerc structureel te evenaren.

Dit seizoen oogt de zevenvoudig wereldkampioen echter een stuk zelfverzekerder. In de paddock liet Hamilton al verstaan dat hij zich opnieuw “op de beste plek in lange tijd” voelt, en ook Vasseur ziet een positieve ontwikkeling.

“Het is belangrijk dat we twee auto’s hebben die vooraan kunnen meestrijden”, benadrukte de Fransman. “Maar we weten ook dat er nog een lange lijst met verbeterpunten ligt.”

Ferrari wil daarom op alle vlakken vooruitgang boeken. “We moeten als team overal beter worden: in de strategie, met de motor, het chassis en zelfs de banden. Iedereen op de grid werkt aan verbeteringen, dus wij moeten blijven pushen.”

