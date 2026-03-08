Lewis Hamilton reed vandaag misschien wel zijn beste race in dienst van Ferrari tot nu toe. Samen met zijn teamgenoot Charles Leclerc wist hij het leven van de Mercedessen lastig te maken, maar uiteindelijk moest hij genoegen nemen met de vierde plek. Dat zorgde niet voor teleurstelling bij Hamilton, integendeel.

Hamilton begon de race vanaf de zevende plaats na een mindere kwalificatie. De Britse zevenvoudig wereldkampioen hield de rug recht, en had het geluk dat Oscar Piastri al voor de start van de race was uitgevallen. Hierdoor had hij een lege plek voor zijn neus, en schoot hij bij de start naar voren.

Hamilton schoot naar de derde plaats, en zat op de eerste rij bij het gevecht tussen Leclerc en Mercedes-coureur George Russell. Hij zag zelfs een kans om zich te mengen in dit gevecht, maar toen de Virtual Safety Car werd geactiveerd, maakte Ferrari geen pitstops. Bij Mercedes deden ze dat wel, waardoor Hamilton en Leclerc uiteindelijk terugvielen.

Was een zege voor Ferrari mogelijk?

De vierde plaats stemde Hamilton dan ook tevreden. De Brit had geen wat als-scenario door zijn hoofd spoken, zo legde hij na afloop uit aan Sky Sports: "Nee, ik moet allemaal nog even terugkijken, maar ik ben over het algemeen heel erg trots op het team. Ze hebben geweldig werk geleverd om de auto op dit niveau te krijgen. We zijn natuurlijk nog niet zo snel als Mercedes en we hebben nog werk te doen, maar we zitten in het gevecht."

"Het was een leuke race en het voelde goed aan voor mij. Als we een paar rondjes meer hadden gehad, had ik Charles kunnen pakken, dus ik had geweldige pace. Er zijn heel veel positieve dingen die we kunnen meenemen van vandaag."

Kan Ferrari het gat dichten?

Hamilton heeft er alle vertrouwen in dat Ferrari snel kan gaan winnen: "Ik ben het hele weekend al heel erg sterk. De kwalificatie liet de echte pace niet echt zien. We hadden in de kwalificatie een paar probleempjes, waardoor ik verder naar achter stond dan ik wilde. Vandaag wist niemand echt wat de echte pace zou zijn, maar ik voelde me direct heel erg goed."

"Er zijn veel positieve zaken, maar we moeten veel gaan doen om Mercedes bij te halen. Dat is echter niet onmogelijk. Ik denk dat we het gat kunnen dichten. Het wordt zeker niet makkelijk, we moeten hard gaan werken, want het is een significant gat, vooral over een enkele ronde."