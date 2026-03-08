user icon
Hamilton vol vertrouwen en wil Mercedes aanvallen

Hamilton vol vertrouwen en wil Mercedes aanvallen

Lewis Hamilton reed vandaag misschien wel zijn beste race in dienst van Ferrari tot nu toe. Samen met zijn teamgenoot Charles Leclerc wist hij het leven van de Mercedessen lastig te maken, maar uiteindelijk moest hij genoegen nemen met de vierde plek. Dat zorgde niet voor teleurstelling bij Hamilton, integendeel.

Hamilton begon de race vanaf de zevende plaats na een mindere kwalificatie. De Britse zevenvoudig wereldkampioen hield de rug recht, en had het geluk dat Oscar Piastri al voor de start van de race was uitgevallen. Hierdoor had hij een lege plek voor zijn neus, en schoot hij bij de start naar voren.

Hamilton schoot naar de derde plaats, en zat op de eerste rij bij het gevecht tussen Leclerc en Mercedes-coureur George Russell. Hij zag zelfs een kans om zich te mengen in dit gevecht, maar toen de Virtual Safety Car werd geactiveerd, maakte Ferrari geen pitstops. Bij Mercedes deden ze dat wel, waardoor Hamilton en Leclerc uiteindelijk terugvielen.

Was een zege voor Ferrari mogelijk?

De vierde plaats stemde Hamilton dan ook tevreden. De Brit had geen wat als-scenario door zijn hoofd spoken, zo legde hij na afloop uit aan Sky Sports: "Nee, ik moet allemaal nog even terugkijken, maar ik ben over het algemeen heel erg trots op het team. Ze hebben geweldig werk geleverd om de auto op dit niveau te krijgen. We zijn natuurlijk nog niet zo snel als Mercedes en we hebben nog werk te doen, maar we zitten in het gevecht."

"Het was een leuke race en het voelde goed aan voor mij. Als we een paar rondjes meer hadden gehad, had ik Charles kunnen pakken, dus ik had geweldige pace. Er zijn heel veel positieve dingen die we kunnen meenemen van vandaag."

Kan Ferrari het gat dichten?

Hamilton heeft er alle vertrouwen in dat Ferrari snel kan gaan winnen: "Ik ben het hele weekend al heel erg sterk. De kwalificatie liet de echte pace niet echt zien. We hadden in de kwalificatie een paar probleempjes, waardoor ik verder naar achter stond dan ik wilde. Vandaag wist niemand echt wat de echte pace zou zijn, maar ik voelde me direct heel erg goed."

"Er zijn veel positieve zaken, maar we moeten veel gaan doen om Mercedes bij te halen. Dat is echter niet onmogelijk. Ik denk dat we het gat kunnen dichten. Het wordt zeker niet makkelijk, we moeten hard gaan werken, want het is een significant gat, vooral over een enkele ronde."

Michael Schumacher

Posts: 2.156

Zeer uitstekende prestatie van Ferrari en Hamilton! Mega start, jammer dat hij daar ietsje wijd ging/moest anders had hij in de kofferbak van George gezeten. Pace was bemoedigend maar met name de hele mindset. Als Lewis bloed ruikt, is hij nog steeds iemand rekening mee te houden.

  • 12
  • 8 maa 2026 - 16:09
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari Mercedes GP Australië 2026

Reacties (14)

Login om te reageren
  • Michael Schumacher

    Posts: 2.156

    Zeer uitstekende prestatie van Ferrari en Hamilton! Mega start, jammer dat hij daar ietsje wijd ging/moest anders had hij in de kofferbak van George gezeten. Pace was bemoedigend maar met name de hele mindset. Als Lewis bloed ruikt, is hij nog steeds iemand rekening mee te houden.

    • + 12
    • 8 maa 2026 - 16:09
    • Joeppp

      Posts: 8.359

      Absoluut, ik hoop voor hem dat het dit jaar weer op zijn plek valt en nog 1 keer kan laten hoe goed hij is.

      • + 7
      • 8 maa 2026 - 16:28
    • hupholland

      Posts: 9.698

      nou, dat laatste juist niet. Hij had een paar keer zicht op de leiding en de hele race zicht op het podium en komt daar juist net tekort. Zoals het nu lijkt komen er dit jaar nog veel meer kansen, maar nu is het weer Leclerc die er met het podium vandoor gaat. Ze waren vandaag wel duidelijk een maatje te groot voor McLaren en Red Bull, maar die streden vorig jaar wel tot de laatste dag voor de titel. Ik acht de kans dat Hamilton een podium gaat pakken met Ferrari wel bijna 100%, voorlopig hoeft hij daar alleen maar een Mercedes of Leclerc voor te verschalken.

      • + 2
      • 8 maa 2026 - 16:36
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.156

      @hupholland

      Ik begrijp je, alleen de racepace overall van Lewis was ruim 0.1 sneller dan Charles. De kwalificatie moet beter, en dan is hij denk ik echt wel instaat Charles te verslaan met deze wagens.

      • + 6
      • 8 maa 2026 - 17:07
    • hupholland

      Posts: 9.698

      dat kan niet, tenzij hij 5 seconden langer heeft stilgestaan bij zn stop.

      • + 0
      • 8 maa 2026 - 17:22
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.156

      Dat kan wel. Sterker nog, Antonelli had de snelste overall pace.

      ANT: 0.00
      RUS: +0.11
      HAM: +0.13
      LEC: +0.22
      VER: +0.53

      • + 2
      • 8 maa 2026 - 17:54
    • snailer

      Posts: 32.116

      Met die verschillen bij de eerste 4 is het vrij onmogelijk in te halen. Je hebt niets aan een tiende. Overigens deed Hamilton het uitstekend. Gezien de data.

      Nu heb ik begrepen dat Leclerc wel heeft geknokt met Russell voor de eerste plek. En daar gaat het ook om. Kan je knokken. Hamilton zal dat ook moeten gaan doen, wat hij vorig seizoen amper deed. Als hij dat ook doet, is hij terug op een meer dan acceptabel niveau. En dan is hij een meer dan welkome aanvulling van het veld.

      • + 1
      • 8 maa 2026 - 18:13
    • hupholland

      Posts: 9.698

      weet niet wie dat lijstje gemaakt heeft, maar dat is dan misschien gerekend zonder de eerste ronde? Hamilton is net zo ver achter Leclerc gefinisht als dat ie er bij de start achter zat. Die hebben dus exact dezelfde pace gereden, alleen de tijd in de pits zou een verschil kunnen maken, maar volgens mij was dat ook nagenoeg gelijk.
      Hamilton en zeker Antonelli verloren tijd in de eerste ronde, Echter ze kregen die tijd ook weer heel makkelijk terug toen Leclerc en Russell het met elkaar aan de stok kregen. Antonelli zat volgens mij zelfs nog 8 seconden achter Hamilton, een paar ronden later zaten ze samen aan de staart bij de koplopers.
      Hoe dan ook slaat dat racepace statistiekje nergens als je m alleen maar corrigeert voor duels in de eerste ronde.

      • + 0
      • 8 maa 2026 - 18:16
    • Robin

      Posts: 3.066

      @hupholland. Misschien moet je niet vergeten dat Hamilton er pal voor de pitstop ook ongeveer een seconde achter zat.
      Die latere pitstop heeft hem klaarblijkelijk heel veel gekost.

      • + 1
      • 8 maa 2026 - 21:42
  • DutchTifosi

    Posts: 2.814

    Hopelijk zien we veel meer deze hongerige Lewis dan de Lewis die een beetje verzuipt vorig jaar. Behalve een matige Q3 sessie heeft hij een sterke weekend gehad.

    • + 6
    • 8 maa 2026 - 16:32
  • Larry Perkins

    Posts: 63.345

    Los van of wat hij inhoudelijk zegt klopt, is het fijn om Lewis ein-de-lijk weer eens opgewekt te zien na afloop van een GP...

    • + 4
    • 8 maa 2026 - 17:02
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.382

    Nu hoop ik dat Lewis dit gehele seizoen dit tempo kan vasthouden. Nu moet ik wel zeggen dat hij wel weer moet gaan zorgen dat het dubbeltje zijn kant op valt. Matige q3, te wijd in bocht 1. Daardoor liep hij eigenlijk de hele race achter de feiten aan. Hij moet vaker voor Leclerc gaan kwalificeren en überhaupt vaker in de top 5 starten. Nu loopt hij te vaak door z’n ‘slechte’ kwalificaties achter de feiten aan. Ook in z’n laatste stint bijvoorbeeld. Hij moet dik 6 seconden goedmaken om Leclerc te kunnen aanvallen. Dat is gewoon te veel. Nu was het ook door de strategie okee, maar alsnog. Deze kleine dingen gaan uiteindelijk wel t verschil maken.

    • + 4
    • 8 maa 2026 - 17:28
  • SennaS

    Posts: 11.654

    Prima gedaan van de ferrari mannen en deze ferrari ligt hem nu al een stuk beter.
    Sterker nog, zonder dat gedrang in de 1e bocht had hij voor het podium kunnen strijden, hij verloor daar zijn goedgemaakte plekken.
    de oude goat was verrassend de snellere ferrari coureur vandaag. Ga daar maar aan staan tegen Leclerc.

    • + 0
    • 8 maa 2026 - 22:12
    • SennaS

      Posts: 11.654

      Hopelijk blijft goed presteren, anders duiken de welbekende hamtrollen weer op, ze zijn er vandaag niet, druk met verwerken van een andere domper ;-)

      • + 0
      • 8 maa 2026 - 22:16

