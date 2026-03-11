user icon
icon

Brundle begrijpt kritiek: "Crashes van Verstappen, Piastri en Antonelli onverklaarbaar"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Brundle begrijpt kritiek: "Crashes van Verstappen, Piastri en Antonelli onverklaarbaar"

De seizoensopener van de Formule 1 in Melbourne heeft volgens analist Martin Brundle meteen duidelijk gemaakt dat teams en coureurs nog volop moeten wennen aan de nieuwe generatie auto’s van 2026.

Volgens de Sky Sports-commentator leverde de eerste Grand Prix van het seizoen spektakel op, maar werd ook duidelijk dat de nieuwe reglementen de teams voor een stevige uitdaging plaatsen.

Meer over Martin Brundle Brundle weet meer over vervolgstap Verstappen: "Hij kijkt naar Ferrari en Mercedes"

Brundle weet meer over vervolgstap Verstappen: "Hij kijkt naar Ferrari en Mercedes"

2 maa
 Brundle verwacht vuurwerk komend F1-seizoen: "Hamilton en Ferrari pakken de titel"

Brundle verwacht vuurwerk komend F1-seizoen: "Hamilton en Ferrari pakken de titel"

1 maa

“Teams en coureurs zitten nog midden in een leercurve”

Brundle genoot van de openingsrace, maar zag tegelijk dat de complexiteit van de nieuwe wagens nog voor veel onzekerheid zorgt. “Het was een chaotische, onvoorspelbare en soms zelfs beangstigende race”, stelde hij. “Maar eerlijk: ik heb ervan genoten. Er gebeurden ontzettend veel dingen.”

Volgens de Brit staan teams en coureurs nog maar aan het begin van het ontwikkelingsproces. “Ondanks de wintertests zie je dat iedereen nog midden in een enorme leercurve zit. Het is vooral lastig om rondetijd én consistentie uit die nieuwe combinatie van motor en elektrische systemen te halen.”

De nieuwe aandrijflijn speelt daarin een grote rol. “Het gaat niet alleen om snelheid, maar ook om hoe je die relatief kleine batterij tijdens de ronde weer oplaadt. Dat maakt het voor de coureurs bijzonder complex.”

Drie zware crashes in Melbourne

Dat de auto’s nog lastig te temmen zijn, bleek volgens Brundle ook uit een aantal stevige crashes tijdens het weekend. Onder meer Kimi Antonelli, Max Verstappen en Oscar Piastri gingen hard van de baan.

“Op sommige plekken zijn die auto’s echt een uitdaging om onder controle te houden”, legde Brundle uit. “Je ziet coureurs worstelen bij het uitkomen van bochten en dat vind ik eigenlijk wel interessant.”

Volgens de analist speelt vooral het gedrag van de aandrijflijn een rol. “De aankomstsnelheid richting een bocht kan enorm variëren. Soms kom je er vol gas aan, maar vertraagt de auto plots omdat het systeem energie probeert terug te winnen. Dat moet enorm frustrerend zijn voor een coureur.”

Kritiek op nieuwe regels

Brundle begrijpt daarom dat er vanuit de paddock steeds meer kritiek klinkt op de nieuwe regels. “Samen met remsystemen en aerodynamica die nog niet volledig ontwikkeld zijn, kan dit voor sommige coureurs echt een stap te ver voelen.”

De voormalig F1-coureur vreest dat het in bepaalde omstandigheden zelfs gevaarlijk kan worden. “Ik moet er niet aan denken om met deze auto’s in natte omstandigheden te rijden in Monaco, of een herstart achter de safety car op een koude baan. De vermogensafgifte is nu nog te grillig.”

'Product is nog ruw'

Toch verwacht Brundle dat de teams het probleem uiteindelijk zullen oplossen. “Dit is nog een ruw product. Maar met de middelen en kennis die de teams hebben, zullen ze dat snel verfijnen.”

Volgens hem zat het probleem deels al in de basis van de nieuwe reglementen. “Toen deze regels werden aangekondigd, wist eigenlijk iedereen al dat er uitdagingen zouden komen. De elektrische motor is veel krachtiger geworden, terwijl de generator uit de turbo is verdwenen. Dan wordt het simpelweg moeilijker om voldoende energie terug te winnen.”

da_bartman

Posts: 6.467

Ik kan het mis hebben , maar die crash van Antonelli leek me toch meer een rijdersfout

  • 2
  • 11 maa 2026 - 09:12
F1 Nieuws Formule 1 F1 Martin Brundle

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 3.569

    Waar ze vroeger voor een bocht terug schakelden naar de 4e versnelling schakelen ze nu terug naar de 2e of zelfs de 1e versnelling om zoveel mogelijk energie terug te winnen. Ik weet niet of dat de oorzaak is van die spins, maar dat het er allemaal nogal complex en foutgevoelig van wordt lijkt me duidelijk.

    Eigenlijk zou je traction control willen om een en ander in goede banen te leiden, maar dat mag dus juist niet. Voor de fabrikanten is het nu zaak om het zo te bouwen dat het geen traction control is maar toch voor maximale vertraging én regeneratie zorgt en de coureur er ook nog mee overweg kan.
    Gelukkig zijn de regels een beetje buigbaar?

    • + 0
    • 11 maa 2026 - 09:08
  • da_bartman

    Posts: 6.467

    Ik kan het mis hebben , maar die crash van Antonelli leek me toch meer een rijdersfout

    • + 2
    • 11 maa 2026 - 09:12
    • f(1)orum

      Posts: 9.657

      En die van Oscar ook gedeeltelijk een rijdersfout, zoals ook door 'm zelf al bevestigd.

      • + 0
      • 11 maa 2026 - 09:20

CN Grand Prix van China

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    04:30 - 05:30

    Sprint / Sprint startgrid

    04:00 - 05:00

    Race / Startgrid

    08:00 - 10:00

  • Sprint shootout

    08:30 - 09:14

    Kwalificatie

    08:00 - 09:00

    Snelste ronde

    08:00 - 10:00

CNGrand Prix van China

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    04:30 - 05:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    04:00 - 05:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    08:00 - 10:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    08:30 - 09:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    08:00 - 09:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    08:00 - 10:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Martin Brundle -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 1 jun 1959 (66)
  • Geb. plaats King's Lynn, Norfolk, England, UK, Groot Brittannië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,71 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar