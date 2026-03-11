De seizoensopener van de Formule 1 in Melbourne heeft volgens analist Martin Brundle meteen duidelijk gemaakt dat teams en coureurs nog volop moeten wennen aan de nieuwe generatie auto’s van 2026.

Volgens de Sky Sports-commentator leverde de eerste Grand Prix van het seizoen spektakel op, maar werd ook duidelijk dat de nieuwe reglementen de teams voor een stevige uitdaging plaatsen.

“Teams en coureurs zitten nog midden in een leercurve”

Brundle genoot van de openingsrace, maar zag tegelijk dat de complexiteit van de nieuwe wagens nog voor veel onzekerheid zorgt. “Het was een chaotische, onvoorspelbare en soms zelfs beangstigende race”, stelde hij. “Maar eerlijk: ik heb ervan genoten. Er gebeurden ontzettend veel dingen.”

Volgens de Brit staan teams en coureurs nog maar aan het begin van het ontwikkelingsproces. “Ondanks de wintertests zie je dat iedereen nog midden in een enorme leercurve zit. Het is vooral lastig om rondetijd én consistentie uit die nieuwe combinatie van motor en elektrische systemen te halen.”

De nieuwe aandrijflijn speelt daarin een grote rol. “Het gaat niet alleen om snelheid, maar ook om hoe je die relatief kleine batterij tijdens de ronde weer oplaadt. Dat maakt het voor de coureurs bijzonder complex.”

Drie zware crashes in Melbourne

Dat de auto’s nog lastig te temmen zijn, bleek volgens Brundle ook uit een aantal stevige crashes tijdens het weekend. Onder meer Kimi Antonelli, Max Verstappen en Oscar Piastri gingen hard van de baan.

“Op sommige plekken zijn die auto’s echt een uitdaging om onder controle te houden”, legde Brundle uit. “Je ziet coureurs worstelen bij het uitkomen van bochten en dat vind ik eigenlijk wel interessant.”

Volgens de analist speelt vooral het gedrag van de aandrijflijn een rol. “De aankomstsnelheid richting een bocht kan enorm variëren. Soms kom je er vol gas aan, maar vertraagt de auto plots omdat het systeem energie probeert terug te winnen. Dat moet enorm frustrerend zijn voor een coureur.”

Kritiek op nieuwe regels

Brundle begrijpt daarom dat er vanuit de paddock steeds meer kritiek klinkt op de nieuwe regels. “Samen met remsystemen en aerodynamica die nog niet volledig ontwikkeld zijn, kan dit voor sommige coureurs echt een stap te ver voelen.”

De voormalig F1-coureur vreest dat het in bepaalde omstandigheden zelfs gevaarlijk kan worden. “Ik moet er niet aan denken om met deze auto’s in natte omstandigheden te rijden in Monaco, of een herstart achter de safety car op een koude baan. De vermogensafgifte is nu nog te grillig.”

'Product is nog ruw'

Toch verwacht Brundle dat de teams het probleem uiteindelijk zullen oplossen. “Dit is nog een ruw product. Maar met de middelen en kennis die de teams hebben, zullen ze dat snel verfijnen.”

Volgens hem zat het probleem deels al in de basis van de nieuwe reglementen. “Toen deze regels werden aangekondigd, wist eigenlijk iedereen al dat er uitdagingen zouden komen. De elektrische motor is veel krachtiger geworden, terwijl de generator uit de turbo is verdwenen. Dan wordt het simpelweg moeilijker om voldoende energie terug te winnen.”