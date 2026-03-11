user icon
Leclerc durft nog niets te voorspellen: 'Lewis is veel enthousiaster...'

Leclerc durft nog niets te voorspellen: 'Lewis is veel enthousiaster...'

Lewis Hamilton is erg positief over de huidige Ferrari-wagen, maar Charles Leclerc is een stuk voorzichtiger. Toch denkt Leclerc niet dat zijn teamgenoot in een 'andere fase' van zijn carrière zit. Hamilton is volgens de Monegask enorm enthousiast over de huidige wagens.

Ferrari heeft een goede voorbereiding achter de rug. De shakedown werd als snelste afgerond door Hamilton en Leclerc reed de snelste ronde in Bahrein. Het team kende een enorme teleurstelling in 2025, want het wist niet te winnen. Dit jaar kan dus heel positief uitpakken voor de Scuderia. 

Leclerc blijft erg neutraal

Hoewel Hamilton erg uitkijkt naar het nieuwe seizoen, heeft Leclerc nog geen verwachtingen voor dit jaar. "Ik ga vrij neutraal dit seizoen in", vertelde hij aan de aanwezige media in Australië. "Ik zit inmiddels al een aantal jaren bij het team en ik weet hoe het is. Voor Ferrari rijden is heel bijzonder, maar er komt ook veel ruis bij kijken en soms verwachtingen die niet echt het werkelijke beeld weerspiegelen. Daarom heb ik voorlopig geen specifieke verwachtingen."

Negatief is Leclerc echter niet, maar hij wil dit seizoen voornamelijk heel graag stap voor stap beleven. "Ik bekijk het dag voor dag. Ik probeer simpelweg het best mogelijke werk te leveren en hopelijk staan we zondag hier de eerste overwinning van het seizoen te vieren. Zo niet, dan gaan we vanaf daar verder en proberen we daarop voort te bouwen."

Leclerc en Hamilton zitten niet in een andere fase

Leclerc denkt dat Hamilton voornamelijk enorm positief is over de nieuwe bolides. "Of ik Lewis in een andere fase zie? Nee", zo klinkt het duidelijk uit de mond van de Monegask. "Ik denk gewoon dat hij enorm enthousiast is. Hij was vorig jaar al heel enthousiast toen hij bij het team kwam en hij is nu net zo enthousiast over deze nieuwe auto’s, net als ik. Achter de schermen wordt ook hard gewerkt door ons allebei, maar ook door het hele team, om zo goed mogelijk voorbereid aan het seizoen te beginnen."

Er is nog veel onzeker, maar daar kikt Leclerc juist op. "Met de vorige auto’s, die wat traditioneler waren, testten we bij een reglementswijziging eigenlijk elk mogelijk scenario voordat we bij de eerste race aankwamen. Met deze auto’s zijn er nog best wat scenario’s die onbekend zijn, zoals herstarts na een safety car. Dat soort situaties kun je moeilijk echt reproduceren en dat kan voor verrassingen zorgen. Daar kijk ik wel naar uit."

De eerste race was positief voor Leclerc, want hij kwam op een keurige derde plaats over de streep.

NicoS

Posts: 20.268

Leclerc is net als Verstappen een coureur die op de limiet wil rijden, risico’s nemen, iets uit de auto halen waar iedereen van denkt “waar haalt hij het vandaan”. Dit is deze coureurs ontnomen, de auto bepaalt hoe hard je moet rijden, hoe je de bocht moet nemen om energie op te wekken om o... [Lees verder]

  • 5
  • 11 maa 2026 - 18:54
  • NicoS

    Posts: 20.266

    Leclerc is net als Verstappen een coureur die op de limiet wil rijden, risico’s nemen, iets uit de auto halen waar iedereen van denkt “waar haalt hij het vandaan”. Dit is deze coureurs ontnomen, de auto bepaalt hoe hard je moet rijden, hoe je de bocht moet nemen om energie op te wekken om op het rechte stuk niet zonder energie komt te zitten. Zoals Alonso al zei “onze kok kan met deze auto ook door besturen”.
    Hun race hart bloed…..
    Ik verwacht veel kwalificaties waar de teams in slagvolgorde op de grid staan, de snelheid van de auto bepaalt waar je staat, niet de skills van de coureur.
    We zullen voorlopig met weemoed aan de vorige generatie auto’s denken, ook al waren die zeker niet perfect.

    • + 5
    • 11 maa 2026 - 18:54

