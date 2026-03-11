Max Verstappen begint vol goede moed aan het raceweekend in China. Na zijn lastige weekend op het circuit van Albert Park in Melbourne, hoopt hij nu een gooi te doen naar een beter resultaat. Verstappen heeft in ieder geval veel zelfvertrouwen, en hij wil zich in de strijd mengen.

Afgelopen weekend ging het nieuwe Formule 1-seizoen van start in het Australische Melbourne. Het was het begin van een nieuw tijdperk in de Formule 1, en dat zorgde voor de nodige kritiek. De nieuwe regels zorgen er namelijk voor dat de coureurs zich meer bezig moeten houden met het opladen van hun batterij, dan met het racen zelf.

Verstappen was hier zeer uitgesproken over, en kreeg steun van bijna de hele grid. De Nederlandse Red Bull-coureur beleefde zelf een frustrerend weekend, waarin hij crashte in de kwalificatie. Hierdoor moest hij vanaf de twintigste plek aan de race beginnen, maar wist hij zich nog knap op te werken naar de zesde plaats.

Hoe kijkt Verstappen terug op de seizoensopener?

Verstappen reisde na de Australische Grand Prix direct door naar Shanghai, waar hij aankomend weekend aan de bak mag gaan. Hij heeft er zin in, zo laat hij blijken in zijn preview: "Het was goed om weer te racen en het was veelbelovend om te zien dat we een goede comeback konden maken in de race."

"Het team heeft geweldig werk geleverd om te komen waar we nu zijn, maar er is nog veel te doen en we kunnen veel leren van die race. We werden met name beïnvloed door de bandenslijtage in de race in Melbourne, wat ook een probleem kan zijn op het circuit van Shanghai. Het energiemanagement is ook iets waar we naar kunnen kijken."

'Willen meedoen in de strijd'

Verstappen leeft nu toe naar het Chinese raceweekend, en hij weet welke uitdagingen hier op hem wachten: "We blijven data verzamelen en werken aan het verbeteren van de auto. We leren nog steeds en we willen deze week weer meedoen in de strijd."

"Het is natuurlijk ook een sprintweekend en dat betekent dat we minder tijd hebben om te werken aan de afstelling van de auto. We moeten er dus voor zorgen dat we meteen goed van start gaan. Het circuit zelf is vrij uniek, met een behoorlijk uitdagende lay-out met verschillende bochten, en genoeg mogelijkheden om in te halen."