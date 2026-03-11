user icon
Verstappen waarschuwt concurrentie: "Willen meedoen in de strijd"

Verstappen waarschuwt concurrentie: "Willen meedoen in de strijd"

Max Verstappen begint vol goede moed aan het raceweekend in China. Na zijn lastige weekend op het circuit van Albert Park in Melbourne, hoopt hij nu een gooi te doen naar een beter resultaat. Verstappen heeft in ieder geval veel zelfvertrouwen, en hij wil zich in de strijd mengen.

Afgelopen weekend ging het nieuwe Formule 1-seizoen van start in het Australische Melbourne. Het was het begin van een nieuw tijdperk in de Formule 1, en dat zorgde voor de nodige kritiek. De nieuwe regels zorgen er namelijk voor dat de coureurs zich meer bezig moeten houden met het opladen van hun batterij, dan met het racen zelf.

Verstappen was hier zeer uitgesproken over, en kreeg steun van bijna de hele grid. De Nederlandse Red Bull-coureur beleefde zelf een frustrerend weekend, waarin hij crashte in de kwalificatie. Hierdoor moest hij vanaf de twintigste plek aan de race beginnen, maar wist hij zich nog knap op te werken naar de zesde plaats.

Hoe kijkt Verstappen terug op de seizoensopener?

Verstappen reisde na de Australische Grand Prix direct door naar Shanghai, waar hij aankomend weekend aan de bak mag gaan. Hij heeft er zin in, zo laat hij blijken in zijn preview: "Het was goed om weer te racen en het was veelbelovend om te zien dat we een goede comeback konden maken in de race."

"Het team heeft geweldig werk geleverd om te komen waar we nu zijn, maar er is nog veel te doen en we kunnen veel leren van die race. We werden met name beïnvloed door de bandenslijtage in de race in Melbourne, wat ook een probleem kan zijn op het circuit van Shanghai. Het energiemanagement is ook iets waar we naar kunnen kijken."

'Willen meedoen in de strijd'

Verstappen leeft nu toe naar het Chinese raceweekend, en hij weet welke uitdagingen hier op hem wachten: "We blijven data verzamelen en werken aan het verbeteren van de auto. We leren nog steeds en we willen deze week weer meedoen in de strijd."

"Het is natuurlijk ook een sprintweekend en dat betekent dat we minder tijd hebben om te werken aan de afstelling van de auto. We moeten er dus voor zorgen dat we meteen goed van start gaan. Het circuit zelf is vrij uniek, met een behoorlijk uitdagende lay-out met verschillende bochten, en genoeg mogelijkheden om in te halen."

Dale U

Posts: 1.859

Mocht RB binnen de top 6 starten en de bandenslijtage redelijk onder controle hebben, moet plek 3 te doen zijn, zo slecht zijn ze niet.

  • 1
  • 11 maa 2026 - 09:51
Reacties (5)

  Dale U

    Posts: 1.859

    Mocht RB binnen de top 6 starten en de bandenslijtage redelijk onder controle hebben, moet plek 3 te doen zijn, zo slecht zijn ze niet.

    • + 1
    • 11 maa 2026 - 09:51
  Pietje Bell

    Posts: 33.589

    Max gisteren tijdens een sponsor event:

    www.instagram.com/p/DVvRG2GDQlD/?img_index=3

    Na afloop met een Labubu (van een fan gekregen):

    www.instagram.com/reels/DVvUtz4ADD_/

    Labubu: platform.vox.com/w(...).jpg?quality=90&;strip=all&crop=0%2C4.4877344877345%2C100%2C91.024531024531&w=1080

    • + 1
    • 11 maa 2026 - 11:33
  F1 bekijker

    Posts: 58

    Ik verwacht eerder dat ze op een ronde worden gezet zo groot was dat gat.

    • + 0
    • 11 maa 2026 - 11:41
    Respect

      Posts: 74

      Uit de data schijnt te blijken, dat RBR prima in staat is om voorin mee te strijden. Hadjar kwalificeerde zich als 3e (een mooie prestatie toch) en MV kwam helemaal van achteren naar plek 6. Ook tijdens de race zelf reed MV de snelste ronde tijd en zat qua rondetijden op het niveau van Mercedes, aldus deskundigen. Tevens reed Russel nu al met nieuwe motoronderdelen. Zie verschenen FIA document hierover. Bij een volgende moteronderdeelwissel, krijgt hij 10 plekken gridstraf. Maar ja, daarentegen is de moter van Hadjar al opgeblazen. We zullen nog veel uitvallers om welke redenen dan ook gaan zien. Maar ik vind het niet leuk, dat er teams zijn die nu al een niet in te halen achterstand schijnen te hebben. Dat maakt het minder competitief.

      • + 0
      • 11 maa 2026 - 14:37

