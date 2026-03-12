user icon
icon

Ferrari in de underdogrol: "Red Bull en Verstappen de beste na Mercedes"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Ferrari in de underdogrol: "Red Bull en Verstappen de beste na Mercedes"

Max Verstappen speelde in Australië door zijn twintigste startplaats geen rol in de strijd om het podium. Toch denkt Ferrari-teambaas Fred Vasseur dat de Nederlander de kaarten flink anders had kunnen schudden als hij verder naar voren was begonnen.

Ferrari eindigde in Melbourne als duidelijke nummer twee achter het dominante Mercedes. Charles Leclerc pakte een podiumplaats en Lewis Hamilton werd vierde, maar volgens Vasseur geeft dat resultaat niet het volledige beeld van de onderlinge verhoudingen.

Meer over Mercedes Ophef over Russell na mogelijk illegale actie vlak voor race

Ophef over Russell na mogelijk illegale actie vlak voor race

10 maa
 <b> Officieel: </b> FIA neemt keiharde beslissing over Mercedes-motor

Officieel: FIA neemt keiharde beslissing over Mercedes-motor

28 feb

Vasseur: 'Verstappen had ons kunnen verslaan'

Volgens de Fransman speelde de startpositie van Verstappen een belangrijke rol in het verloop van de race. De Red Bull-coureur moest na een mislukte kwalificatie van helemaal achteraan vertrekken en kon daardoor nooit echt meedoen voor de topposities.

“Als Max verder naar voren op de grid had gestaan, was het waarschijnlijk een ander verhaal geweest”, gaf Vasseur toe tegenover verschillende media. “Dan was het voor ons een stuk lastiger geworden om die posities vast te houden.”

De Ferrari-teambaas benadrukte dat zijn team nog werk te doen heeft op racedag. “We moeten in de race echt een stap vooruit zetten. Op dat vlak zitten we nog niet op het niveau dat we willen halen.”

Ferrari verwacht andere verhoudingen in China

Toch wil Vasseur de seizoensopener ook relativeren. Volgens hem is één race onvoldoende om definitieve conclusies te trekken over de krachtsverhoudingen.

“Dit was pas de eerste wedstrijd van het seizoen”, klonk het. “We hebben een lange lijst met punten waarop we moeten verbeteren. Maar eerlijk gezegd geldt dat voor bijna elk team op de grid.”

De Ferrari-teambaas verwacht bovendien dat het komende raceweekend in China een totaal ander beeld kan geven. “Shanghai is qua energiebeheer bijna het tegenovergestelde van Melbourne.”

Daar komt nog bij dat er een sprintweekend op het programma staat. “De omstandigheden zullen kouder zijn en met het sprintformat hebben we veel minder tijd om aan de strategie te sleutelen. Dat maakt het een compleet andere uitdaging.”

Glasvezelcoureur

Posts: 962

Verstappen, een coureur die niet uitsluitend te waarderen is om zijn uitzonderlijk racestalent, maar ook om diens eerlijke en niet-altijd-even-leuk-voor-bühne antwoorden, schetst in interviews en in de persconferentie toch een heel ander verhaal: RBR ligt ver achter op de teams vóór hen. In Me... [Lees verder]

  • 3
  • 12 maa 2026 - 09:09
F1 Nieuws Formule 1 F1 Frédéric Vasseur Mercedes Red Bull Racing Ferrari

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Dale U

    Posts: 1.862

    1 VT maar, heb je de banden goed onder controle met je afstelling, heb je waarschijnlijk als team zijnde een goed weekend.

    • + 0
    • 12 maa 2026 - 08:29
    • Snelle Eddy

      Posts: 5.874

      Lijkt me toch dat energiemanagement doorslaggevend is op het moment, aangezien nog niet iedereen dat heeft geoptimaliseerd zo lees ik.

      Daarnaast reden ze vorige race op de zachtste compounds en een eenstopper was heel goed te doen. Ander circuit, i know.

      • + 0
      • 12 maa 2026 - 08:40
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 962

      Verstappen, een coureur die niet uitsluitend te waarderen is om zijn uitzonderlijk racestalent, maar ook om diens eerlijke en niet-altijd-even-leuk-voor-bühne antwoorden, schetst in interviews en in de persconferentie toch een heel ander verhaal: RBR ligt ver achter op de teams vóór hen. In Melbourne kon hij gemakkelijk opstomen omdat ze "veel sneller zijn dan het middenveld", maar bij McLaren aan gekomen hield het wel op...

      Ferrari lijkt me het spoor van zandzakkken langs het 'Wolffenpad" te zijn gaan volgen...

      • + 3
      • 12 maa 2026 - 09:09
    • WickieDeViking

      Posts: 609

      Ik snap wat Verstappen zegt, Glasvezelcoureur, maar het kan over enkele races en op andere circuits toch anders zijn.

      • + 1
      • 12 maa 2026 - 09:47
    • snailer

      Posts: 32.131

      Over een ronde kan het best kloppen. Maar de data tijdens de race is ronduit slecht van de RBR. Althans in Australie was er bij Verstappen groot verval in rondetijden. Daar win je geen races mee.
      Leclerc en Hamilton waren daar aardig mee in lijn met Mercedes. Misschien een tandje langzamere rondetijden, echter ging Ferrari erg lang door op de eerste stint.

      Het is gewoon weer afwachten. De enige echt sterke dag van Hamilton was de sprint in China vorig jaar. Met dikke stip. WIe weet kan hij het komend weekend in de race doen.

      • + 0
      • 12 maa 2026 - 09:49
    • hupholland

      Posts: 9.707

      toch kwam hij wel relatief makkelijk aan de staart bij de McLaren en alles wees er op dat hij er makkelijk voorbij zou gaan. Waarom daar zn race ineens stokte is mij nog een raadsel. De harde band voor een vrij korte laatste stint was misschien geen heel goed idee, maar dan nog...
      Overigens kan ik Verstappen zn houding momenteel helemaal niet waarderen.

      • + 0
      • 12 maa 2026 - 10:21
    • WickieDeViking

      Posts: 609

      Verstappen zei dat de banden te snel sleten, hh.

      • + 1
      • 12 maa 2026 - 10:36
    • hupholland

      Posts: 9.707

      in de eerste stint leek de hard wel een goede band voor Verstappen, in de laatste stint totaal niet. Dat is wat ik raadselachtig vind. Wellicht te lang te dicht op Norris gereden? dan hopelijk op zn minst waardevolle data verzameld in de laatste stint. Of misschien dat ze ivm het uitvallen van Hadjar de boel iets terug hebben geschroefd. Ook Lindblad zakte gedurende wedstrijd wat weg nl,

      • + 0
      • 12 maa 2026 - 12:37

CN Grand Prix van China

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    04:30 - 05:30

    Sprint / Sprint startgrid

    04:00 - 05:00

    Race / Startgrid

    08:00 - 10:00

  • Sprint shootout

    08:30 - 09:14

    Kwalificatie

    08:00 - 09:00

    Snelste ronde

    08:00 - 10:00

CNGrand Prix van China

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    04:30 - 05:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    04:00 - 05:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    08:00 - 10:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    08:30 - 09:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    08:00 - 09:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    08:00 - 10:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Frédéric Vasseur -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land FR
  • Geb. datum 1 jan 1968 (58)
  • Geb. plaats Draveil, Île-de-France, France, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar