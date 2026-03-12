Max Verstappen speelde in Australië door zijn twintigste startplaats geen rol in de strijd om het podium. Toch denkt Ferrari-teambaas Fred Vasseur dat de Nederlander de kaarten flink anders had kunnen schudden als hij verder naar voren was begonnen.

Ferrari eindigde in Melbourne als duidelijke nummer twee achter het dominante Mercedes. Charles Leclerc pakte een podiumplaats en Lewis Hamilton werd vierde, maar volgens Vasseur geeft dat resultaat niet het volledige beeld van de onderlinge verhoudingen.

Vasseur: 'Verstappen had ons kunnen verslaan'

Volgens de Fransman speelde de startpositie van Verstappen een belangrijke rol in het verloop van de race. De Red Bull-coureur moest na een mislukte kwalificatie van helemaal achteraan vertrekken en kon daardoor nooit echt meedoen voor de topposities.

“Als Max verder naar voren op de grid had gestaan, was het waarschijnlijk een ander verhaal geweest”, gaf Vasseur toe tegenover verschillende media. “Dan was het voor ons een stuk lastiger geworden om die posities vast te houden.”

De Ferrari-teambaas benadrukte dat zijn team nog werk te doen heeft op racedag. “We moeten in de race echt een stap vooruit zetten. Op dat vlak zitten we nog niet op het niveau dat we willen halen.”

Ferrari verwacht andere verhoudingen in China

Toch wil Vasseur de seizoensopener ook relativeren. Volgens hem is één race onvoldoende om definitieve conclusies te trekken over de krachtsverhoudingen.

“Dit was pas de eerste wedstrijd van het seizoen”, klonk het. “We hebben een lange lijst met punten waarop we moeten verbeteren. Maar eerlijk gezegd geldt dat voor bijna elk team op de grid.”

De Ferrari-teambaas verwacht bovendien dat het komende raceweekend in China een totaal ander beeld kan geven. “Shanghai is qua energiebeheer bijna het tegenovergestelde van Melbourne.”

Daar komt nog bij dat er een sprintweekend op het programma staat. “De omstandigheden zullen kouder zijn en met het sprintformat hebben we veel minder tijd om aan de strategie te sleutelen. Dat maakt het een compleet andere uitdaging.”