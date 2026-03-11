user icon
FIA roept kritische Verstappen op voor belangrijk persmoment

FIA roept kritische Verstappen op voor belangrijk persmoment

Max Verstappen maakte er afgelopen weekend in Australië geen geheim van: hij is geen fan van de nieuwe Formule 1-regels. De Nederlander haalde meerdere keren hard uit, en kreeg de steun van veel concullega's. De FIA sorteert nu voor op een nieuwe tirade van Verstappen, want hij mag zich morgen melden op de gebruikelijke persconferentie.

De coureurs moesten na de Australische Grand Prix snel doorreizen, want aankomend weekend staat de Grand Prix van China op het circuit van Shanghai op het programma. Veel coureurs stapten na de race direct in het vliegtuig, en morgen moeten ze zich op het circuit melden voor de traditionele mediadag. Het zal direct voor veel vuurwerk zorgen, want de Grand Prix van Australië leverde veel gespreksonderwerpen op.

'Formule 1 luistert naar Verstappen en overweegt regelwijzigingen'

Na afloop ging het vooral om de nieuwe regels, die voor veel frustratie zorgden bij de coureurs. Vooral Max Verstappen was duidelijk: hij ziet het nog steeds als anti-racen. Hij kan zich niet vinden in het feit dat de coureurs op het rechte stuk eerder van het gas moeten om de batterij op te laden. Hij had hier enkele jaren geleden al voor gewaarschuwd, en zag zijn nachtmerrie nu uitkomen.

Wat heeft de FIA besloten?

Hij zal er morgenochtend waarschijnlijk veel vragen over moeten beantwoorden, want de FIA heeft hem geselecteerd voor de gebruikelijke persconferentie. Hij zit in de tweede groep coureurs die naar de perszaal moeten komen, en zal hier gezelschap krijgen van zijn goede vriend Gabriel Bortoleto en Williams-coureur Alexander Albon. Een half uur eerder is het de beurt aan Fernando Alonso, Pierre Gasly en Esteban Ocon.

Welke teambazen moeten zich melden?

Op de vrijdag moeten drie vertegenwoordigers van de teams zich melden tussen de eerste vrije training en de sprint kwalificatie door. Ditmaal is het de beurt aan Red Bull-teambaas Laurent Mekies, Steve Nielsen van Alpine en Audi-teambaas Jonathan Wheatley. Na afloop van de sprint kwalificatie staat er geen persconferentie gepland, na de sprint, kwalificatie en Grand Prix moeten de coureurs uit de top drie zich wél melden.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP China 2026

Reacties (13)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.701

    Come on Mex....give them hell...those Bastards!!

    • + 1
    • 11 maa 2026 - 10:19
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.701

      Voor het merendeel van de horde "Kom op Max....geeft ze op hun donder.....die doerakken!!

      • + 1
      • 11 maa 2026 - 11:03
    • Larry Perkins

      Posts: 63.398

      hordenlopert

      • + 1
      • 11 maa 2026 - 13:22
    • Larry Perkins

      Posts: 63.398

      Voor fucking eilandbewoners en @Ouw: hurdles runnert

      • + 3
      • 11 maa 2026 - 13:23
  • Joeppp

    Posts: 8.376

    Fijn, een beetje extra reclame voor de Nurburgring is nooit weg.

    • + 8
    • 11 maa 2026 - 10:39
  • meister

    Posts: 4.247

    Hij wordt op het matje geroepen.

    • + 1
    • 11 maa 2026 - 10:57
    • Freek-Willem

      Posts: 6.652

      Dus Ben staat op een matje te roepen.
      Ik had eerder verwacht dat Ben op een matje zou zitten bidden. Maar zo zie je maar dat de wereld vol vooroordelen zit

      • + 2
      • 11 maa 2026 - 13:17
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.701

      Ik heb gisteren op geverifieerde beelden iemand op zo'n vliegend matje met 'n AK-47 achter 'n Amerikaans gevechts vliegtuig zien vliegen.....dus ze bestaan echt!

      • + 0
      • 11 maa 2026 - 13:33
  • Larry Perkins

    Posts: 63.398

    Verstappen: "Het is zoals ik het al eerder heb gezegd."
    Bortoleto: "Wat Max zegt."
    Albon: "Wat Max zegt."

    Een half uur eerder...
    Alonso: "Wat Max eerder al heeft verteld."
    Gasly: "Wat Max zei."
    Ocon: "Wat Max zei."

    De volgende dag...
    Mekies: "Wat Max zei."
    Nielsen: "Wat Max zei."
    Wheatley: "Wat Max zei."

    • + 5
    • 11 maa 2026 - 13:14

CN Grand Prix van China

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    04:30 - 05:30

    Sprint / Sprint startgrid

    04:00 - 05:00

    Race / Startgrid

    08:00 - 10:00

  • Sprint shootout

    08:30 - 09:14

    Kwalificatie

    08:00 - 09:00

    Snelste ronde

    08:00 - 10:00

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

