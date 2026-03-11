Max Verstappen maakte er afgelopen weekend in Australië geen geheim van: hij is geen fan van de nieuwe Formule 1-regels. De Nederlander haalde meerdere keren hard uit, en kreeg de steun van veel concullega's. De FIA sorteert nu voor op een nieuwe tirade van Verstappen, want hij mag zich morgen melden op de gebruikelijke persconferentie.

De coureurs moesten na de Australische Grand Prix snel doorreizen, want aankomend weekend staat de Grand Prix van China op het circuit van Shanghai op het programma. Veel coureurs stapten na de race direct in het vliegtuig, en morgen moeten ze zich op het circuit melden voor de traditionele mediadag. Het zal direct voor veel vuurwerk zorgen, want de Grand Prix van Australië leverde veel gespreksonderwerpen op.

Na afloop ging het vooral om de nieuwe regels, die voor veel frustratie zorgden bij de coureurs. Vooral Max Verstappen was duidelijk: hij ziet het nog steeds als anti-racen. Hij kan zich niet vinden in het feit dat de coureurs op het rechte stuk eerder van het gas moeten om de batterij op te laden. Hij had hier enkele jaren geleden al voor gewaarschuwd, en zag zijn nachtmerrie nu uitkomen.

Wat heeft de FIA besloten?

Hij zal er morgenochtend waarschijnlijk veel vragen over moeten beantwoorden, want de FIA heeft hem geselecteerd voor de gebruikelijke persconferentie. Hij zit in de tweede groep coureurs die naar de perszaal moeten komen, en zal hier gezelschap krijgen van zijn goede vriend Gabriel Bortoleto en Williams-coureur Alexander Albon. Een half uur eerder is het de beurt aan Fernando Alonso, Pierre Gasly en Esteban Ocon.

Welke teambazen moeten zich melden?

Op de vrijdag moeten drie vertegenwoordigers van de teams zich melden tussen de eerste vrije training en de sprint kwalificatie door. Ditmaal is het de beurt aan Red Bull-teambaas Laurent Mekies, Steve Nielsen van Alpine en Audi-teambaas Jonathan Wheatley. Na afloop van de sprint kwalificatie staat er geen persconferentie gepland, na de sprint, kwalificatie en Grand Prix moeten de coureurs uit de top drie zich wél melden.