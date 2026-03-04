De startprocedure in de Formule 1 is plots weer voer voor discussie. Bij Ferrari keken ze in elk geval vreemd op toen de FIA vlak voor de start van het seizoen 2026 toch sleutelde aan de regels. Teambaas Frédéric Vasseur had nochtans begrepen dat alles bij het oude zou blijven – en daar was de nieuwe krachtbron ook op afgestemd.

Ferrari ontwierp zijn 2026-aandrijflijn met het idee dat de startprocedure ‘normaal’ zou blijven. Maar door het verdwijnen van de MGU-H – die vroeger de turbo op lage toeren hielp opspoelen – is turbovertraging opnieuw een factor van belang. En precies daar wringt nu het schoentje.

Vasseur verrast door ingreep van FIA

In een gesprek met Motorsport.com liet Vasseur weinig aan de verbeelding over. Volgens hem was het vanaf het prille begin duidelijk dat turbovertraging zonder MGU-H een rol zou spelen. “Dat wisten we vanaf dag één”, klonk het scherp. “Als je een power unit ontwerpt, kijk je niet alleen naar pure pk’s. Ook het gedrag bij de start hoort daarbij.”

De Fransman benadrukte dat de FIA tijdens het uittekenen van het 2026-reglement duidelijk aangaf dat de startprocedure niet zou veranderen. Net daarom maakte Ferrari specifieke keuzes, waaronder het gebruik van een kleinere turbo om de traagheid van de turbine te beperken. “We hebben beslissingen genomen op basis van die afspraken. Daarom was ik eerlijk gezegd verrast dat dit onderwerp in Bahrein opnieuw op tafel lag.”

Veiligheid of toch ook prestaties?

Uiteindelijk besloot de FIA om, om veiligheidsredenen, vijf extra seconden toe te voegen tussen het moment dat de laatste wagen zijn gridpositie inneemt en het doven van de startlichten. Dat moet teams extra tijd geven om de turbo’s op te spoelen en incidenten bij de start te vermijden.

Binnen het team werd gewezen op mogelijke kettingbotsingen als een wagen te traag van zijn plek komt. Maar volgens Vasseur speelde er meer dan alleen veiligheid. “Het is makkelijk om het als een veiligheidskwestie te framen”, stelde hij. “Maar dit was al lang bekend. Bij het ontwerpen van een motor maak je altijd compromissen: ga je vol voor maximaal vermogen, of kies je voor betere rijeigenschappen? Wij hebben daarin keuzes gemaakt.”

Opvallend: ondanks de extra wachttijd leken de Ferrari-klanten tijdens de tests in Bahrein net sterk uit de startblokken te komen. Het wijst erop dat de Scuderia haar huiswerk grondig maakte – al blijft bij Vasseur duidelijk het gevoel hangen dat de spelregels onderweg toch zijn verschoven.