user icon
icon

Ferrari-teambaas Vasseur niet gediend van aantijgingen: "De FIA was nog duidelijk"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Ferrari-teambaas Vasseur niet gediend van aantijgingen: "De FIA was nog duidelijk"

De startprocedure in de Formule 1 is plots weer voer voor discussie. Bij Ferrari keken ze in elk geval vreemd op toen de FIA vlak voor de start van het seizoen 2026 toch sleutelde aan de regels. Teambaas Frédéric Vasseur had nochtans begrepen dat alles bij het oude zou blijven – en daar was de nieuwe krachtbron ook op afgestemd.

Ferrari ontwierp zijn 2026-aandrijflijn met het idee dat de startprocedure ‘normaal’ zou blijven. Maar door het verdwijnen van de MGU-H – die vroeger de turbo op lage toeren hielp opspoelen – is turbovertraging opnieuw een factor van belang. En precies daar wringt nu het schoentje.

Meer over Ferrari FIA velt opvallend oordeel over bizarre truc van Ferrari

FIA velt opvallend oordeel over bizarre truc van Ferrari

21 feb
 Ferrari verrast F1-wereld met innovatieve draaiende achtervleugel

Ferrari verrast F1-wereld met innovatieve draaiende achtervleugel

19 feb

Vasseur verrast door ingreep van FIA

In een gesprek met Motorsport.com liet Vasseur weinig aan de verbeelding over. Volgens hem was het vanaf het prille begin duidelijk dat turbovertraging zonder MGU-H een rol zou spelen. “Dat wisten we vanaf dag één”, klonk het scherp. “Als je een power unit ontwerpt, kijk je niet alleen naar pure pk’s. Ook het gedrag bij de start hoort daarbij.”

De Fransman benadrukte dat de FIA tijdens het uittekenen van het 2026-reglement duidelijk aangaf dat de startprocedure niet zou veranderen. Net daarom maakte Ferrari specifieke keuzes, waaronder het gebruik van een kleinere turbo om de traagheid van de turbine te beperken. “We hebben beslissingen genomen op basis van die afspraken. Daarom was ik eerlijk gezegd verrast dat dit onderwerp in Bahrein opnieuw op tafel lag.”

Veiligheid of toch ook prestaties?

Uiteindelijk besloot de FIA om, om veiligheidsredenen, vijf extra seconden toe te voegen tussen het moment dat de laatste wagen zijn gridpositie inneemt en het doven van de startlichten. Dat moet teams extra tijd geven om de turbo’s op te spoelen en incidenten bij de start te vermijden.

Binnen het team werd gewezen op mogelijke kettingbotsingen als een wagen te traag van zijn plek komt. Maar volgens Vasseur speelde er meer dan alleen veiligheid. “Het is makkelijk om het als een veiligheidskwestie te framen”, stelde hij. “Maar dit was al lang bekend. Bij het ontwerpen van een motor maak je altijd compromissen: ga je vol voor maximaal vermogen, of kies je voor betere rijeigenschappen? Wij hebben daarin keuzes gemaakt.”

Opvallend: ondanks de extra wachttijd leken de Ferrari-klanten tijdens de tests in Bahrein net sterk uit de startblokken te komen. Het wijst erop dat de Scuderia haar huiswerk grondig maakte – al blijft bij Vasseur duidelijk het gevoel hangen dat de spelregels onderweg toch zijn verschoven.

ADN

Posts: 390

Terecht dat Ferrari hier een punt van maakt. Zij zijn voor een 'totaal'pakket gegaan en anderen meer voor maximale performance. En nu worden de regels aangepast omdat de anderen anders niet lekker weg komen. Om Horner te citeren; change your f*cking car!

  • 7
  • 4 maa 2026 - 11:27
F1 Nieuws Formule 1 F1 Frédéric Vasseur Ferrari

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Statman

    Posts: 59

    “Vasseur niet gediend van aantijgingen.”
    Aantijgingen? Welke aantijgingen? Had daar misschien “aanpassingen” moeten staan?

    • + 2
    • 4 maa 2026 - 11:24
  • ADN

    Posts: 390

    Terecht dat Ferrari hier een punt van maakt. Zij zijn voor een 'totaal'pakket gegaan en anderen meer voor maximale performance. En nu worden de regels aangepast omdat de anderen anders niet lekker weg komen. Om Horner te citeren; change your f*cking car!

    • + 7
    • 4 maa 2026 - 11:27

AU Grand Prix van Australië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    02:30 - 03:30

    Vrije training 3

    02:30 - 03:30

    Race / Startgrid

    05:00 - 07:00

  • Vrije training 2

    06:00 - 07:00

    Kwalificatie

    06:00 - 07:00

    Snelste ronde

    05:00 - 07:00

AUGrand Prix van Australië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    02:30 - 03:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    02:30 - 03:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    05:00 - 07:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    06:00 - 07:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    06:00 - 07:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    05:00 - 07:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Frédéric Vasseur -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 1 jan 1968 (58)
  • Geb. plaats Draveil, Île-de-France, France, Frankrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar