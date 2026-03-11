user icon
Marko ziet het somber in voor Red Bull en wijst naar Mercedes

Marko ziet het somber in voor Red Bull en wijst naar Mercedes

Het team van Mercedes is op een ijzersterke wijze aan het nieuwe Formule 1-seizoen begonnen. Ze pakten een machtig 1-2tje in Australië, en gelden ook als de favoriet voor de aankomende race in China. Helmut Marko kan dan ook niets anders doen dan een pijnlijke conclusie trekken.

Het team van Mercedes werd voorafgaand aan het seizoen al gezien als de grote titelfavoriet. Bij de Duitse renstal namen ze nadrukkelijk afstand van de favorietenrol, maar in Australië moesten ze met de billen bloot. In de vrije trainingen leken ze een kleine achterstand te hebben, maar al snel werd duidelijk dat het tegenovergestelde waar was.

Mercedes was oppermachtig, en zette de concurrentie op grote achterstand in de kwalificatie. George Russell en Andrea Kimi Antonelli kwamen op zondag ook als eerste en tweede over de streep, al moesten ze wel vechten met de Ferrari's. Regerend constructeurskampioen McLaren kon geen vuist maken, terwijl Red Bull tegen de nodige problemen was aangelopen. Max Verstappen wist zich na een crash in de kwalificatie nog wel op te werken naar de zesde plaats, en hij heeft zijn echte pace nog niet kunnen laten zien.

Is Mercedes echt de alleenheerser?

Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko volgt de sport nog altijd op de voet. De Oostenrijker trekt in gesprek met Sport.de een pijnlijke conclusie: "Mercedes heeft nu een relatief grote voorsprong. Kijk bijvoorbeeld naar Antonelli: hij viel terug naar de zevende plaats bij de start, maar reed binnen no-time weer op de tweede plek. In die fase reed hij ongeveer een seconde sneller dan de rest van het veld."

Voor Red Bull is deze voorsprong van Mercedes geen goed nieuws. Ze moeten veel werk gaan verzetten om de Duitse renstal te verslaan, zo ziet ook Marko: "Die auto lag echt op rails. In tegenstelling tot de afgelopen jaren is hun pakket nu echt heel erg goed."

Kan Ferrari het wel aan?

Marko denkt dat Mercedes voorlopig de alleenheerser is. De sterke start van Ferrari in Melbourne zegt volgens hem niets: "Zonder die superstart was deze situatie nooit ontstaan. Bij de start profiteren ze van hun kleine turbo, en we kunnen alleen maar hopen dat die performance bij de start er in de komende races voor gaat zorgen dat ze het Mercedes een beetje lastig kunnen maken."

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.701

Kijk, het gezegde uit het oog uit het hart geldt gelukkig niet voor m'n ouwe vriend Helmut.....en ik stel zijn mening zeer op prijs....ik doe er voor de rest niets mee, maar toch.

  • 1
  • 11 maa 2026 - 11:43
Reacties (8)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.697

    Kijk, het gezegde uit het oog uit het hart geldt gelukkig niet voor m'n ouwe vriend Helmut.....en ik stel zijn mening zeer op prijs....ik doe er voor de rest niets mee, maar toch.

    • + 1
    • 11 maa 2026 - 11:43
  • Pietje Bell

    Posts: 33.587

    Jammer dat Marko er niet meer bij is. Hij kan en mag nu niets meer zeggen over wat er
    bij RBR gaande is, maar anders had hij allang verteld waarom de PU van Hadjar het
    begeven heeft.
    Hadjar doet er vaag over met iets over te heet geworden tijdens de opwarmronde.
    Het was 24 graden of zo, dat kan dan nog wat worden tijdens warme races. Onzin verhaal.

    • + 1
    • 11 maa 2026 - 11:57
    • Patrace

      Posts: 6.560

      Ach, het maakt niet veel uit wat de oorzaak is. Een nieuwe motor kan gewoon kapot gaan. Er hoeft immers maar één onderdeel het te begeven en je hebt een probleem. Dat hoeft dan ook niet te betekenen dat de motor zelf onbetrouwbaar is.
      Als motoren regelmatig ploffen, dan kun je wel spreken van een probleem. Maar daar is het nu nog te vroeg voor.

      • + 1
      • 11 maa 2026 - 12:15
    • Pietje Bell

      Posts: 33.587

      Je bedoelt dat er een slecht exemplaar tussen zat?

      • + 0
      • 11 maa 2026 - 12:17
    • MustFeed

      Posts: 10.499

      "Onzin verhaal"

      Wat is dan wel de verklaring?

      • + 0
      • 11 maa 2026 - 13:03
    • Pietje Bell

      Posts: 33.587

      Dat weet ik niet @Mustfeed, maar een PU die stuk gaat door een formatieronde te rijden bij 24 graden kan volgens mij niet aan de temperatuur liggen. Zoals ik al ze1 zou het een slecht exemplaar kunnen zijn geweest.

      Misschien kun jij mij uitleggen hoe een PU tijdens de installatieronde stuk kan gaan door warmte bij die temperaturen van het asfalt en bovenlucht. Jij bent technisch beter onderlegd dan ik @Mustfeed.

      • + 1
      • 11 maa 2026 - 13:29
  • gridiron

    Posts: 3.262

    Hopelijk krijgen we niet terug iedere race van die "dramatische" berichten, er is nog maar 1 race geweest.
    En Redbull had 2 auto's in de top 10, het is al slechter geweest.

    • + 1
    • 11 maa 2026 - 12:25
  • Ernie5335

    Posts: 5.805

    Hadden wij ook al gezien heer Marko, blijf nu maar lekker op je bank zitten en wees stil. Je hoort er niet meer bij 😉 Hoop niet dat je in de toekomst net zo dom gaat zitten blaten als vele ex-coureurs (legendes 🙃)...

    • + 0
    • 11 maa 2026 - 12:26

