Het team van Mercedes is op een ijzersterke wijze aan het nieuwe Formule 1-seizoen begonnen. Ze pakten een machtig 1-2tje in Australië, en gelden ook als de favoriet voor de aankomende race in China. Helmut Marko kan dan ook niets anders doen dan een pijnlijke conclusie trekken.

Het team van Mercedes werd voorafgaand aan het seizoen al gezien als de grote titelfavoriet. Bij de Duitse renstal namen ze nadrukkelijk afstand van de favorietenrol, maar in Australië moesten ze met de billen bloot. In de vrije trainingen leken ze een kleine achterstand te hebben, maar al snel werd duidelijk dat het tegenovergestelde waar was.

Mercedes was oppermachtig, en zette de concurrentie op grote achterstand in de kwalificatie. George Russell en Andrea Kimi Antonelli kwamen op zondag ook als eerste en tweede over de streep, al moesten ze wel vechten met de Ferrari's. Regerend constructeurskampioen McLaren kon geen vuist maken, terwijl Red Bull tegen de nodige problemen was aangelopen. Max Verstappen wist zich na een crash in de kwalificatie nog wel op te werken naar de zesde plaats, en hij heeft zijn echte pace nog niet kunnen laten zien.

Is Mercedes echt de alleenheerser?

Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko volgt de sport nog altijd op de voet. De Oostenrijker trekt in gesprek met Sport.de een pijnlijke conclusie: "Mercedes heeft nu een relatief grote voorsprong. Kijk bijvoorbeeld naar Antonelli: hij viel terug naar de zevende plaats bij de start, maar reed binnen no-time weer op de tweede plek. In die fase reed hij ongeveer een seconde sneller dan de rest van het veld."

Voor Red Bull is deze voorsprong van Mercedes geen goed nieuws. Ze moeten veel werk gaan verzetten om de Duitse renstal te verslaan, zo ziet ook Marko: "Die auto lag echt op rails. In tegenstelling tot de afgelopen jaren is hun pakket nu echt heel erg goed."

Kan Ferrari het wel aan?

Marko denkt dat Mercedes voorlopig de alleenheerser is. De sterke start van Ferrari in Melbourne zegt volgens hem niets: "Zonder die superstart was deze situatie nooit ontstaan. Bij de start profiteren ze van hun kleine turbo, en we kunnen alleen maar hopen dat die performance bij de start er in de komende races voor gaat zorgen dat ze het Mercedes een beetje lastig kunnen maken."