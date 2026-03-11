Het team van Mercedes was afgelopen weekend oppermachtig in Australië. Ze waren veel sneller dan de concurrentie, en ze pakten een eenvoudig 1-2tje. Sky Sports-pitreporter Ted Kravitz denkt echter dat Mercedes nog sterker voor de dag kan komen, en stelt dat ze mogelijk iets achter de hand hebben gehouden.

Al tijdens de testweken in Barcelona en Bahrein werd duidelijk dat Mercedes een voorsprong had op de concurrentie. Kenners en concurrenten wezen Mercedes aan als de topfavoriet voor de wereldtitel, maar bij de Duitse renstal konden ze daar niet zoveel mee. Ze wezen zelf naar Red Bull, en waren van mening dat ze zeker geen favoriet waren.

Toen het nieuwe Formule 1-seizoen afgelopen weekend van start ging in Australië, werd duidelijk dat Mercedes een klasse apart is. In de kwalificatie waren George Russell en Andrea Kimi Antonelli een klasse apart, en ook in de race op zondag kwamen ze als eerste en tweede over de streep.

Waarom de zege geen verrassing was

De Mercedes-coureurs moesten in de openingsfase van de Australische Grand Prix wel vechten met de Ferrari's. Charles Leclerc en Lewis Hamilton kenden een goede start, maar vielen daarna terug en de twee Zilverpijlen konden eenvoudig de zege naar huis rijden.

Sky Sports-pitreporter Ted Kravitz zag dat het Mercedes weinig moeite kostte om te winnen. In de Sky-podcast The F1-Show geeft hij zijn mening: "Hetgeen waarvan we allemaal dachten dat zou gaan gebeuren, gebeurde ook. Dat was het 1-2tje van Mercedes. Maar ze gingen er niet zomaar vandoor."

Is Mercedes nog steeds aan het sandbaggen?

Kravitz durft niet uit te sluiten dat Mercedes een trucje toepaste. Volgens de verslaggever van Sky Sports is het heel goed mogelijk dat Mercedes de concurrentie nog een beetje voor de gek houdt: "Misschien hadden ze hun motor een beetje teruggeschroefd, maar dat weet ik niet helemaal zeker. We hebben hun volledige potentieel nog niet gezien. Ferrari heeft het hen daarmee wel wat makkelijker gemaakt, ik denk dat het wel eerlijk is om dat te zeggen."

Mercedes zal aankomend weekend weer gaan jagen op een topprestatie. Dan staat op het circuit van Shanghai de Chinese Grand Prix op het programma.