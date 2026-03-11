user icon
'Mercedes fopt concurrentie en houdt iets belangrijks achter'

'Mercedes fopt concurrentie en houdt iets belangrijks achter'

Het team van Mercedes was afgelopen weekend oppermachtig in Australië. Ze waren veel sneller dan de concurrentie, en ze pakten een eenvoudig 1-2tje. Sky Sports-pitreporter Ted Kravitz denkt echter dat Mercedes nog sterker voor de dag kan komen, en stelt dat ze mogelijk iets achter de hand hebben gehouden.

Al tijdens de testweken in Barcelona en Bahrein werd duidelijk dat Mercedes een voorsprong had op de concurrentie. Kenners en concurrenten wezen Mercedes aan als de topfavoriet voor de wereldtitel, maar bij de Duitse renstal konden ze daar niet zoveel mee. Ze wezen zelf naar Red Bull, en waren van mening dat ze zeker geen favoriet waren.

Toen het nieuwe Formule 1-seizoen afgelopen weekend van start ging in Australië, werd duidelijk dat Mercedes een klasse apart is. In de kwalificatie waren George Russell en Andrea Kimi Antonelli een klasse apart, en ook in de race op zondag kwamen ze als eerste en tweede over de streep. 

Waarom de zege geen verrassing was

De Mercedes-coureurs moesten in de openingsfase van de Australische Grand Prix wel vechten met de Ferrari's. Charles Leclerc en Lewis Hamilton kenden een goede start, maar vielen daarna terug en de twee Zilverpijlen konden eenvoudig de zege naar huis rijden.

Sky Sports-pitreporter Ted Kravitz zag dat het Mercedes weinig moeite kostte om te winnen. In de Sky-podcast The F1-Show geeft hij zijn mening: "Hetgeen waarvan we allemaal dachten dat zou gaan gebeuren, gebeurde ook. Dat was het 1-2tje van Mercedes. Maar ze gingen er niet zomaar vandoor."

Is Mercedes nog steeds aan het sandbaggen?

Kravitz durft niet uit te sluiten dat Mercedes een trucje toepaste. Volgens de verslaggever van Sky Sports is het heel goed mogelijk dat Mercedes de concurrentie nog een beetje voor de gek houdt: "Misschien hadden ze hun motor een beetje teruggeschroefd, maar dat weet ik niet helemaal zeker. We hebben hun volledige potentieel nog niet gezien. Ferrari heeft het hen daarmee wel wat makkelijker gemaakt, ik denk dat het wel eerlijk is om dat te zeggen."

Mercedes zal aankomend weekend weer gaan jagen op een topprestatie. Dan staat op het circuit van Shanghai de Chinese Grand Prix op het programma.

hennie013

Posts: 1.861

Ik zie het nog steeds als een oneerlijk verkregen voordeel, de compressie verhouding van 18-1 tegen de rest met een compressie verhouding van 18-1 , dit ogenschijnlijk minieme verschil is in werkelijkheid veel groter dan wat Dhr Wolff aangeeft, verschillende experts hebben al verklaart dat het ee... [Lees verder]

  • 8
  • 11 maa 2026 - 12:54
F1 Nieuws Mercedes Red Bull Racing GP Australië 2026

Reacties (11)

Login om te reageren
  • Adenauer Forst

    Posts: 1.207

    2014 all over. Toen ook met verschrikkelijke nieuwe reglementen. Ze klonken toen als een grasmaaier.
    Nu klinken ze als een kettingzaag

    • + 6
    • 11 maa 2026 - 12:47
    • MustFeed

      Posts: 10.499

      Ik vond de start van de race meer klinken als een drone aanval van Iran. Niet helemaal correct om daar grappen over te maken, maar zo klonk het wel :(

      • + 5
      • 11 maa 2026 - 13:00
  • hennie013

    Posts: 1.861

    Ik zie het nog steeds als een oneerlijk verkregen voordeel, de compressie verhouding van 18-1 tegen de rest met een compressie verhouding van 18-1 , dit ogenschijnlijk minieme verschil is in werkelijkheid veel groter dan wat Dhr Wolff aangeeft, verschillende experts hebben al verklaart dat het eerder een verschil van 30-40 PK betekend ipv de 3 die Wolff de rest wil laten geloven.
    Dat het Mercedes concern dit niet wenst te delen met hun klantenteams is duidelijk.
    Dit seizoen moeten de Zilverpijlen kampioen worden, koste wat kost.
    Ik persoonlijk vind het belachelijk dat ze hiermee een half jaar mee weg mogen komen, de FIA zou dit per direct moeten aanpakken.
    En kom nu niet met het smoesje dat ze daar zoveel tijd voor nodig hebben, hun klantenteams hebben die motor niet, dus bestaat de eerlijke versie al.
    Laat ze de volgende race hun PU bij BV Alpine inbouwen en die van Alpine bij Mercedes inbouwen.
    Denk dat ze dan niet weer een 1-2 scoren en Alpine mogelijk wel !

    • + 8
    • 11 maa 2026 - 12:54
    • hennie013

      Posts: 1.861

      Zie een foutje : tegen de rest met een compressie verhouding van 18-1 , moet natuurlijk 16-1 zijn, sorry.

      • + 2
      • 11 maa 2026 - 13:00
    • RH

      Posts: 763

      Ik denk dat de klantenteams gewoon dezelfde motoren met dezelfde compressie hebben, maar dat zij niet de informatie hebben het maximale vermogen te benutten. Daarnaast is dit iets wat de rest ook had kunnen bedenken en wat Mercedes vooraf geverifieerd heeft. Hier is niets illegaals aan. En al laatste verwacht ik weinig verandering in presentaties straks.

      • + 3
      • 11 maa 2026 - 13:11
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 959

      @hennie013
      Nog een kleine nuance; het moet vier maanden zijn i.p.v. een halfjaar.

      • + 0
      • 11 maa 2026 - 14:40
    • Mrduplex

      Posts: 1.692

      Mercedes communiceert wel vaker met de FIA, maar als ze iets dan in hun eigen voordeel interpreteren wil niet zeggen dat het legaal is. Een F1 bolide moet ten alle tijden aan de regels voldoen, als ze boven de 18:1 komen, is er niks legaal aan

      • + 0
      • 11 maa 2026 - 14:48
  • OrangeArrows

    Posts: 3.359

    Te vroeg voor conclusies.

    • + 0
    • 11 maa 2026 - 13:15
    • Fireblade

      Posts: 1.055

      Dat vind ik ook.
      Ten eerste moet de fabrikant hun 'klanten' dezelfde (verbrandings) motor geven, dus het kan niet zo zijn dat mercedes een compressieverhouding heeft van 18:1 en hun klanten 16:1. Dan zou de motor niet hetzelfde zijn.
      Ten 2e zei Ernst Knoors, ook geen leek op motorengebied, ook dat het verschil in compressie maar een paar PK scheelt. 2 tot 4 PK ongeveer.

      Wat ik trouwens niet snap: Hoe zijn ze erachter gekomen dat die comperessieverhouding alleen bij een warme motor anders is? Hoezo hebben ze dat uberhaupt gemeten en hoe hebben ze dat gemeten?

      • + 0
      • 11 maa 2026 - 13:34
    • Joon

      Posts: 63

      Hogere compressie merk je vooral in torque op lagere toeren. Je zou in theorie de mapping van je timings e.d. zo kunnen maken dat piekvermogen maar een paar pk hoger ligt met de hogere compressie, maar de area under curve van je koppelcurve neemt wel enorm toe. Je komt zegmaar veel sneller op toeren, trekt veel harder uit de bochten etc.
      2 tot 4 pk piekvermogen als enige winst (bij een ICE piekvermogen van ~500pk) is echt totale lariekoek, als je bedenkt dat de compressie een dikke 12% verhoogd is. Mercedes wint hier veel meer op maar wil het gewoon niet publiekelijk toegeven.

      • + 1
      • 11 maa 2026 - 14:08
  • Spannenburg

    Posts: 150

    Heeft McLaren dan zo’n slechte auto gebouwd dat ze enkel op het chassis een seconde achter liggen? Moeilijk te geloven.

    • + 1
    • 11 maa 2026 - 14:23

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

