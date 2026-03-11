user icon
McLaren kan bijzondere F1-mijlpaal ruiken

Het team van McLaren begon afgelopen weekend aan een bijzonder seizoen. Ze willen dit jaar hun constructeurstitel gaan verdedigen, maar ze zullen ook een magische mijlpaal bereiken. Over een paar maanden worden ze namelijk het tweede team uit de geschiedenis van de Formule 1 dat duizend Grands Prix heeft gereden.

In Melbourne werd afgelopen weekend het nieuwe tijdperk van de Formule 1 afgetrapt. Op het circuit van Albert Park ging de zege naar Mercedes-coureur George Russell, terwijl regerend wereldkampioen Lando Norris niet verder kwam dan de vijfde plaats. Voor McLaren was dat een doekje voor het bloeden; men had immers meer van hen verwacht en Oscar Piastri was al voor de race gecrasht.

Wat valt er te verwachten van McLaren?

Als McLaren dit jaar de constructeurstitel wil prolongeren, dan moeten ze grote stappen gaan zetten. Het seizoen is nog jong, en dat biedt kansen voor de Britse renstal uit Woking. Bij het team tellen ze in ieder geval de dagen af, want ze staan aan de vooravond van een unieke mijlpaal in de Formule 1. De Australische Grand Prix was immers de 995ste F1-race uit hun geschiedenis, en dat betekent dat de duizendste Grand Prix voor de deur staat.

Het succesvolle avontuur van McLaren

McLaren reed in mei 1966 hun eerste Grand Prix in Monaco, en sindsdien is het team van naamgever Bruce McLaren niet meer uit de Formule 1 verdwenen. In de afgelopen zestig jaar wonnen ze tien keer de constructeurstitel, en daarmee moeten ze alleen Ferrari voor zich dulden. In totaal stond er 203 keer een McLaren-coureur op het hoogste treetje van het podium, en wisten ze 177 pole positions te pakken.

Als McLaren straks de duizendste Grand Prix rijdt, treden ze in de voetsporen van Ferrari. De iconische Italiaanse renstal heeft tot nu toe 1123 Grands Prix gereden, en is nu nog het enige team dat de iconische mijlpaal van duizend Grands Prix heeft bereikt. 

Wanneer bereikt McLaren deze mijlpaal?

Wanneer McLaren deze mijlpaal zal bereiken, blijft nog even gissen. Het is namelijk nog niet duidelijk of de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië wel doorgaan. Door de onrust in het Midden-Oosten staan deze twee races op losse schroeven, en het is de verwachting dat daar snel een besluit over wordt genomen.

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.701

"McLaren kan bijzondere F1-mijlpaal ruiken".

Ah, McLaren en mijn vriendin hadden 'n tweeling kunnen zijn.
Mijn vriendin heeft vanmorgen ook nog aan 'n bijzondere paal geroken...

  • 4
  • 11 maa 2026 - 11:01
  • bvonk2

    Posts: 227

    Mooie prestatie en hopelijk komt er dit jaar 1 of 2 titels bij. Maar als McLaren fan ben ik al erg blij met de afgelopen twee jaar.

    • + 0
    • 11 maa 2026 - 12:16

