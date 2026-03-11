user icon
Red Bull-insider wijst naar Wolff: "Die zelfvoldane blik..."

Red Bull-insider wijst naar Wolff: "Die zelfvoldane blik..."

Het team van Red Bull Racing kon afgelopen weekend niet de degens kruisen met Mercedes. De Duitse renstal was oppermachtig, en geldt voor velen als de titelfavoriet. Voormalig Red Bull-monteur Calum Nicholas hoopt alsnog op een nieuwe strijd, maar zag bij Toto Wolff wel iets wat hij kent uit een andere tijd.

Mercedes lijkt het best voor de dag te komen onder de nieuwe regels. De Duitse renstal was een klasse apart in de kwalificatie in Australië, en scoorde in de race ook een redelijk eenvoudig 1-2tje met George Russell en Andrea Kimi Antonelli. Van de concurrentie leek alleen Ferrari hun spoor te kunnen volgen, terwijl Red Bull tegen de nodige problemen was aangelopen.

In de kwalificatie was Max Verstappen gecrasht, waardoor hij op de twintigste plaats aan de race moest beginnen. Zijn nieuwe teamgenoot Isack Hadjar begon vanaf de derde plaats aan de race, maar moest na een goede start opgeven met motorproblemen. Verstappen wist vervolgens de eer nog enigszins te redden met een zesde plaats. Wat de echte pace is van Red Bull, was na dit weekend dan ook nog niet duidelijk.

Heeft Mercedes de titel al binnen?

Verstappens oud-monteur Calum Nicholas vraagt zich af of andere teams het gat met Mercedes kunnen dichten. In de Red Bull-podcast Talking Bull geeft hij eerlijk antwoord op deze vraag: "Als ik eerlijk ben, ondanks dat ik denk dat er nog wel kansen voor teams komen om Mercedes uit te dagen, zie ik dat ze nu op een goede positie zitten."

De blik van Toto Wolff

Nicholas ziet ook dat men zich heel erg zelfverzekerd voelt bij Mercedes: "Die terechte, zelfvoldane blik die Toto Wolff de afgelopen anderhalve week op zijn gezicht had... Ik ken die blik heel erg goed; die was er ook toen wij in de periode van 2014 tot en met 2020 in de garage naast hen zaten."

Kan Red Bull het seizoen nog omdraaien?

De voormalig monteur van Red Bull vindt het niet nodig om het seizoen nu al op te geven: "Het zal lastig worden om Mercedes te verslaan dit seizoen, ook gezien de positie waar Red Bull nu zelf inzit. Maar een seizoen is een seizoen. Als je je dit jaar goed weet te ontwikkelen, dan weet je nooit waar je volgend jaar terecht gaat komen."

Mooi verhaal...
Mijn conclusie: het is kapot, het is gedaan, over en uit...

F1 Nieuws Toto Wolff Mercedes Red Bull Racing

    Mooi verhaal...
    Mijn conclusie: het is kapot, het is gedaan, over en uit...

