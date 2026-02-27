Het team van Aston Martin kende een dramatische voorbereiding op het nieuwe Formule 1-seizoen. De Britse renstal rijdt dit jaar voor het eerst met motoren van Honda, en die lijken nog niet naar wens te werken. De Japanners zijn nu met een verklaring naar buiten gekomen.

Het is geen geheim dat het team van Aston Martin droomt van de wereldtitel in de Formule 1. In de afgelopen jaren hebben ze veel geïnvesteerd in het project, en voor dit jaar zijn er nog meer grote stappen gezet die het project vooruit moeten helpen.

Aston Martin heeft namelijk topontwerper Adrian Newey aangetrokken. De Brit wordt gezien als de beste in zijn vakgebied, en hij was in de afgelopen jaren bij Red Bull verantwoordelijk voor de titelwinnende auto's van Sebastian Vettel en Nederlander Max Verstappen. In de schaduw van Newey kwam ook Enrico Cardile over van Ferrari, en werd er een motordeal gesloten met Honda.

De Japanners werkten in de afgelopen jaren samen met Red Bull, waar ze met Verstappen veel successen beleefden. Bij Aston Martin hopen ze dit dunnetjes over te doen, maar tijdens de testweken in Bahrein kwamen er veel problemen aan het licht. Door de problemen konden ze op de laatste testdag zelfs amper meters maken.

Wat is het gevoel bij Honda?

Op de motorfabriek in het Japanse Sakura worden inmiddels overuren gedraaid. Honda Racing Corporation-president Koji Watanabe gaf tekst en uitleg tijdens een persconferentie: "Eerlijk gezegd waren de tests voor ons behoorlijk zwaar. We konden de verwachtte prestaties niet voldoende leveren en er zijn verschillende complexe problemen aan het licht gekomen. Tegelijkertijd was de test een zeer belangrijk proces, omdat we hierdoor onze knelpunten zichtbaar hebben kunnen maken."

Hard werken aan een oplossing

Volgens Watanabe wordt alles in het werk gesteld om de problemen op te lossen: "Onze engineers en monteurs werken nu nauwer dan ooit samen om verbeteringen door te voeren. In overleg met Aston Martin bundelen we meer dan ooit onze krachten om tot concrete oplossingen te komen en deze moeilijke situatie te doorbreken. De muur waar wij hier tegenop zijn gelopen, is hoog. Maar we zullen de uitdaging niet uit de weg gaan."