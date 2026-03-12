De strategie van Ferrari tijdens de Grand Prix van Australië blijft onderwerp van discussie. Voormalig F1-coureur Juan Pablo Montoya kon zijn frustratie niet verbergen over de keuzes van de Italiaanse renstal tijdens de virtuele safety car.

Na een sterke openingsfase leek Ferrari nochtans uitstekend in de race te zitten. Charles Leclerc nam de leiding over van George Russell, terwijl Lewis Hamilton bij de start meteen opschoof van de zevende naar de derde plaats.

Ferrari blijft buiten tijdens virtuele safety car

De wedstrijd kantelde toen Isack Hadjar langs de baan stilviel en de virtuele safety car werd geactiveerd. Terwijl verschillende teams meteen de pits opzochten voor een pitstop, besloot Ferrari om beide auto’s buiten te houden.

Later in de race, toen ook Valtteri Bottas uitviel, maakte Ferrari opnieuw dezelfde keuze. Een beslissing die bij Montoya op weinig begrip kon rekenen. “De start van de race was fantastisch, er werd veel meer ingehaald dan iedereen had verwacht”, vertelde Montoya. “Maar toen die virtuele safety car kwam, stond ik echt te kijken van Ferrari. Ik had op z’n minst verwacht dat ze hun auto’s uit elkaar zouden trekken qua strategie.”

Montoya prijst aanpak Mercedes

Volgens de Colombiaan pakte Mercedes het op dat vlak veel beter aan. Hij was onder de indruk van hoe het Duitse team de situatie controleerde. “Mercedes wist precies wat ze deden en voerde dat plan perfect uit”, stelde Montoya. “Daar moet je gewoon je pet voor afnemen. Lewis reed bovendien een sterke race.” Toch bleef Montoya vooral met vragen zitten over Ferrari’s aanpak.

“Niet weer dezelfde fout”

De voormalige Grand Prix-winnaar ziet een patroon bij Ferrari dat hem stoort. “Vorig jaar klaagden we al dat Ferrari vaak een strategische kans liet liggen. Eerlijk gezegd heb ik nu opnieuw dat gevoel.”

Volgens Montoya had Ferrari misschien niet de snelste auto om te winnen, maar zat er wel meer in. “Ze hadden Mercedes echt onder druk gezet. Charles reed sterk en kwam telkens weer terug bij Russell. Hij zag er echt goed uit.”

De keuze tijdens de safety car vond hij dan ook onbegrijpelijk. “En dan komt dat moment en zie je iedereen naar binnen gaan, behalve Ferrari. Dan denk je: niet weer. Waarom? Op een gegeven moment moet iemand toch zeggen: misschien zitten wij hier fout?” Ondanks de discussie over de strategie haalde Ferrari uiteindelijk nog een sterk resultaat binnen, met een derde plaats voor Leclerc en een vierde plek voor Hamilton.