Nürburgring kondigt speciale actie voor Verstappen-fans aan

Nürburgring kondigt speciale actie voor Verstappen-fans aan

Max Verstappen heeft vandaag aangekondigd dat hij later dit jaar deelneemt aan de 24 uur van de Nürburgring. Hiermee gaat een droom van Verstappen in vervulling, en het is de verwachting dat er veel fans naar de Eifel zullen trekken. De Nürburgring speelt daar direct op in, en heeft plannen aangekondigd voor een speciale ticketaanbieding.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij graag verder wil kijken dan de Formule 1. Vorig jaar voegde hij de daad bij het woord en maakte hij zijn debuut op de iconische Nordschleife. Hij nam deel aan een NLS-race om de juiste papieren te halen en maakte enkele weken later zijn GT3-debuut. Verstappen won direct zijn eerste race. Het leek erop dat hij snel terug zou keren.

Verstappens raceteam sloot in de tussentijd een fabrieksdeal met Mercedes, en met deze GT3-bolide zullen ze dan ook deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring. Verstappen zal ter voorbereiding op deze race over anderhalve week deelnemen aan een NLS-race. In mei staat de 24-uursrace op het programma, en Verstappen zal dan zijn auto delen met de ervaren Lucas Auer, Jules Gounon en Daniel Juncadella.

Volksverhuizing verwacht

Het is de verwachting dat de deelname van Verstappen voor een soort volksverhuizing gaat zorgen. Toen Verstappen vorig jaar twee NLS-races reed, groeide de aandacht en werden er zelfs extra tribunes geopend. De organisatie lijkt hier nu al op in te spelen, en de Nürburgring heeft in een persbericht een speciale aanbieding voor de oranjefans aangekondigd.

Wat gaat er gebeuren?

De Nürburgring schrijft dat Verstappen een volksheld is in zijn vaderland, en dat er snel een exclusief aanbod zal komen voor de fans. Wat dit aanbod voor de oranjefans gaat inhouden, is nog niet duidelijk. Het is de verwachting dat er in de komende dagen of weken meer nieuws zal komen vanaf de Nürburgring. 

De 24 uur van de Nürburgring staat dit jaar op de planning op 16 en 17 mei. Voor Verstappen wordt het zijn debuut in een echte 24-uursrace, eerder reed hij dit soort wedstrijden wel op de simulator.

