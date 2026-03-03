Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat dit weekend van start in Australië en alle ogen zijn gericht op één naam: Arvid Lindblad. De achttienjarige Brit maakt zijn debuut op het hoogste niveau en krijgt meteen een zitje bij Racing Bulls. Commentator Allard Kalff is lovend, maar tempert tegelijk de verwachtingen.

Lindblad vormt dit seizoen een duo met Liam Lawson en geldt als één van de grootste talenten uit de opstapklassen. Toch weigert Kalff de hype nog verder op te kloppen, ondanks dat hij een sterke wintertest beleefde.

“Verwachtingen leiden alleen maar tot teleurstelling”

Tijdens de mediadag van Viaplay maakte Allard Kalff duidelijk dat hij de druk bewust laag wil houden. “Ik verwacht eigenlijk helemaal niets van hem. Verwachtingen zijn meestal de kortste weg naar ontgoocheling. Het enige wat hij moet doen, is alles geven en vooral genieten van zijn eerste seizoen”, zo zei hij geciteerd door Motorsport.com

Toch klinkt er ook veel bewondering door. Kalff volgt als Formule 2-commentator de talenten al langer op de voet en ziet in Lindblad een coureur die zijn plek absoluut verdient. “Hij is waanzinnig goed. Of hij ooit het niveau van een absolute topper haalt, dat moet nog blijken. Maar dat hij hier thuishoort, daar bestaat voor mij geen twijfel over.”

Debuteren zonder ballast

De druk bij een F1-debuut is traditioneel groot, maar volgens Kalff schuilt daar net een voordeel in voor de jonge Brit. “Eigenlijk heeft hij het makkelijker dan veel anderen. Hij weet niet hoe de vorige wagen reed, dus hij heeft geen vergelijkingsmateriaal. Dit is simpelweg de snelste auto waarin hij ooit heeft gezeten.”

Volgens de analist draait het vooral om leergeld betalen op het juiste moment. “Hij moet leren wanneer hij op welke knop drukt en hoe hij zo’n complex systeem optimaal benut. Dat kost tijd. Maar hij hoeft geen oude gewoontes af te leren, en dat is een groot pluspunt.”