Toto Wolff weet al met welk team Mercedes gaat concurreren in dit nieuwe seizoen. Mercedes en Ferrari zijn als sterkste uit het voorseizoen gekomen en deelden dan ook samen het podium in Melbourne. Mercedes-coureurs George Russell en Kimi Antonelli eindigden respectievelijk op de eerste en tweede positie, terwijl Ferrari-coureur Charles Leclerc als derde finishte.

Mercedes was niet in vorm tijdens het grondeffect-tijdperk. Waar het team daarvoor heel dominant was, zakte het de afgelopen jaren terug. In dit nieuwe jaar is Mercedes begonnen met een overwinning, die hun sterke ontwerp bevestigt.

Mercedes houdt rekening met Ferrari

Mercedes hield vanaf het begin al rekening met de Scuderia, zo laat Wolff weten na afloop van de openingsrace. "Wat Ferrari betreft, zeiden mensen voor de race: 'Je zult in de verte verdwijnen, gezien je eerdere long runs.' Maar dat was niet het geval. We wisten dat ze sterk waren bij de start en dat is ook gebeurd." De start van het nieuwe seizoen was erg chaotisch. Er waren veel duels, waaronder tussen Leclerc en Russell. "In het begin was het een regelrechte strijd tussen Charles en George."

Bij Antonelli ging het iets minder, want hij zakte helemaal terug naar de zevende positie. De jonge Italiaan wist zich te herpakken en eindigde alsnog als tweede, met maar drie seconden achter zijn teamgenoot. "Kimi had een beetje pech dat de accu niet op het niveau was dat hij had moeten zijn – eigenlijk bij beide auto’s, tot op zekere hoogte. Op een bepaald moment was het een strijd tussen de twee Ferrari’s en George, en uiteindelijk haalde Kimi hen in. Het racetempo aan het einde was erg bemoedigend voor ons, maar in het begin was er geen verschil tussen Ferrari en Mercedes. Voor mij is het overheersende gevoel nu dat we een strijd met Ferrari te voeren hebben."

De start van Ferrari was voortreffelijk

Leclerc startte enorm goed. De Monegask startte vanaf de vierde plek, maar wist de leiding al snel in de openingsronde van Russell over te nemen. "Ik weet het niet zeker. Ik denk dat het aan de hardware ligt. Een bepaalde configuratie van de hardware en de grootte van de motorturbo zorgen ervoor dat je de turbo misschien gemakkelijker kunt laten draaien, waardoor je een betere start hebt, maar misschien wel concessies moet doen op andere delen van het circuit of in de race."