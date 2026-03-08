user icon
icon

Wolff weet het zeker: "We gaan vechten met Ferrari"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Wolff weet het zeker: "We gaan vechten met Ferrari"

Toto Wolff weet al met welk team Mercedes gaat concurreren in dit nieuwe seizoen. Mercedes en Ferrari zijn als sterkste uit het voorseizoen gekomen en deelden dan ook samen het podium in Melbourne. Mercedes-coureurs George Russell en Kimi Antonelli eindigden respectievelijk op de eerste en tweede positie, terwijl Ferrari-coureur Charles Leclerc als derde finishte.

Mercedes was niet in vorm tijdens het grondeffect-tijdperk. Waar het team daarvoor heel dominant was, zakte het de afgelopen jaren terug. In dit nieuwe jaar is Mercedes begonnen met een overwinning, die hun sterke ontwerp bevestigt. 

Meer over Ferrari FOM heeft groot probleem: Meerdere topcoureurs uiten onvrede over nieuwe auto's

FOM heeft groot probleem: Meerdere topcoureurs uiten onvrede over nieuwe auto's

7 maa
 Russell sneert keihard naar Hamilton en Ferrari: "Gaan weer zeuren over onze illegale motor"

Russell sneert keihard naar Hamilton en Ferrari: "Gaan weer zeuren over onze illegale motor"

8 maa

Mercedes houdt rekening met Ferrari

Mercedes hield vanaf het begin al rekening met de Scuderia, zo laat Wolff weten na afloop van de openingsrace. "Wat Ferrari betreft, zeiden mensen voor de race: 'Je zult in de verte verdwijnen, gezien je eerdere long runs.' Maar dat was niet het geval. We wisten dat ze sterk waren bij de start en dat is ook gebeurd." De start van het nieuwe seizoen was erg chaotisch. Er waren veel duels, waaronder tussen Leclerc en Russell. "In het begin was het een regelrechte strijd tussen Charles en George."

Bij Antonelli ging het iets minder, want hij zakte helemaal terug naar de zevende positie. De jonge Italiaan wist zich te herpakken en eindigde alsnog als tweede, met maar drie seconden achter zijn teamgenoot. "Kimi had een beetje pech dat de accu niet op het niveau was dat hij had moeten zijn – eigenlijk bij beide auto’s, tot op zekere hoogte. Op een bepaald moment was het een strijd tussen de twee Ferrari’s en George, en uiteindelijk haalde Kimi hen in. Het racetempo aan het einde was erg bemoedigend voor ons, maar in het begin was er geen verschil tussen Ferrari en Mercedes. Voor mij is het overheersende gevoel nu dat we een strijd met Ferrari te voeren hebben."

De start van Ferrari was voortreffelijk

Leclerc startte enorm goed. De Monegask startte vanaf de vierde plek, maar wist de leiding al snel in de openingsronde van Russell over te nemen. "Ik weet het niet zeker. Ik denk dat het aan de hardware ligt. Een bepaalde configuratie van de hardware en de grootte van de motorturbo zorgen ervoor dat je de turbo misschien gemakkelijker kunt laten draaien, waardoor je een betere start hebt, maar misschien wel concessies moet doen op andere delen van het circuit of in de race."

De Vogel is Geland

Posts: 729

Komen die coureurs nog met zweet uit de wagen of bellen ze tijdens de race handsfree naar deliveroo

  • 4
  • 8 maa 2026 - 19:27
F1 Nieuws Toto Wolff Mercedes Ferrari GP Australië 2026

Reacties (10)

Login om te reageren
  • De Vogel is Geland

    Posts: 729

    Komen die coureurs nog met zweet uit de wagen of bellen ze tijdens de race handsfree naar deliveroo

    • + 4
    • 8 maa 2026 - 19:27
  • hupholland

    Posts: 9.699

    als een kat met een muis voorlopig, al heeft Ferrari met die raketstarts natuurlijk ook een mooi wapen in handen.

    • + 0
    • 8 maa 2026 - 20:24
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.382

      Ik denk dat het verschil helemaal niet zo groot is hoor. In de kwalificaties wellicht wel maar die Ferrari is super sterk in de bochten.

      • + 0
      • 8 maa 2026 - 21:02
    • NicoS

      Posts: 20.206

      Hadjar kwam ook heel goed weg, alleen had hij geen accu vermogen om door te zetten, anders had hij zomaar aan kop kunnen liggen.
      Teams gaan daar natuurlijk ook in verbeteren, dus verwacht ik dat na verloop van tijd dat voordeel langzamerhand zal verminderen.
      Ik denk ook dat Mercedes nadat ze de race onder controle hadden, niet meer echt aan het pushen waren, ook omdat ze een lange stint op de banden moesten managen.
      Ondanks het flinke banden voordeel wat Ferrari had (veel later gestopt) kwamen ze ook niet dichterbij.

      • + 2
      • 8 maa 2026 - 21:06
    • hupholland

      Posts: 9.699

      de race deed me een beetje denken aan Australië 2016. Ferrari deed best aardig mee, mede dankzij een flitsende start, leek misschien meer te verdienen, maar uiteindelijk gewoon een Mercedes 1-2. Laten we vooral hopen dat daar de gelijkenissen met 2016 ophouden. En Mercedes heeft er geen belang bij om het hele veld op meer dan een halve minuut te rijden. Dus vandaar dat ik vrees dat dit een beetje kat en muis was en dat Mercedes een beetje op reserve heeft gereden. Ze hadden een tijdsvoordeel van de stop onder de VSC, maar dat maakte hun strategie wel een stuk lastiger met een hele lange 2e stint.

      • + 1
      • 8 maa 2026 - 22:27
  • Politik

    Posts: 9.781

    Laten we eerst maar eens een race of 5 kijken hoe het loopt.
    In China en Bahrein kunnen RB en Mclaren maar zo een stuk dichterbij zitten.
    Melbourne vertekent altijd wel wat.

    • + 2
    • 8 maa 2026 - 21:36
    • nr 76

      Posts: 7.379

      In Bahrein?

      • + 1
      • 8 maa 2026 - 21:40
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.156

      Ik verwacht eerlijk gezegd in China Ferrari een stuk dichterbij, hardere remzones etc. Maar inderdaad, RBR en Mclaren zijn alles behalve al meteen kansloos.

      • + 0
      • 8 maa 2026 - 22:01
    • NicoS

      Posts: 20.206

      China en Japan….
      Teams zullen zaken snel beter kunnen krijgen nu de eerste race is gereden, het hangt ervan af welk team dat het snelste kan.
      Toch verwacht ik dat Mercedes nog wel even het te kloppen team blijft.
      We hoeven gelukkig niet lang te wachten op een volgend antwoord.

      • + 0
      • 8 maa 2026 - 22:27
  • SennaS

    Posts: 11.657

    Australië is niet echt een graadmeter, dus kan nog alle kanten op.
    Ik zie rbr nog meevechten vooraan, gezien wat Hadjar gepresteerd heeft. Max schat ik voor alsnog hoger in dus die zou dichter op de ferrari gezeten hebben wellicht voorbij,
    Mclaren valt wel tegen met dezelfde mercedes motor. We kunnen haast concluderen dat niet de mercedes motor motor het geheime wapen is maar het Mercedes pakket of wellicht een andere innovatie onder radar van James Allison en niet te vergeten hun 2 topcoureurs.

    • + 0
    • 8 maa 2026 - 22:23

AU Grand Prix van Australië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AUGrand Prix van Australië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AT
  • Geb. datum 12 jan 1972 (54)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, AT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar