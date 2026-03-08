user icon
icon

Wolff juicht na dominante zege: "Mercedes is terug!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Wolff juicht na dominante zege: "Mercedes is terug!"

Het team van Mercedes verlaat Australië met een goed gevoel. De Duitse renstal pakte met George Russell en Andrea Kimi Antonelli een 1-2tje, en ze lijken de grote titelfavoriet te zijn. Teambaas Toto Wolff is trots en stelt dat Mercedes nu echt terug is.

Mercedes werd in de afgelopen maanden door vrijwel iedereen aangewezen als de grote favoriet voor de wereldtitel. Tijdens de testweken in Barcelona en Bahrein deden ze er alles aan om de favorietenrol van zich af te schuiven. Dit weekend moesten ze toch echt met de billen bloot, en al snel werd duidelijk dat ze een klasse apart zijn.

Meer over Mercedes <b> Officieel: </b> FIA neemt keiharde beslissing over Mercedes-motor

Officieel: FIA neemt keiharde beslissing over Mercedes-motor

28 feb
 Verstappen en Mercedes om de tafel: Wolff bevestigt gesprekken te hebben gevoerd

Verstappen en Mercedes om de tafel: Wolff bevestigt gesprekken te hebben gevoerd

27 feb

In de kwalificatie waren Russell en Antonelli veel sneller dan de rest van het veld, en ook vandaag waren ze zeer snel. Bij de start werden ze ingehaald door onder meer de Ferrari's, maar de zege van Russell kwam eigenlijk op geen enkel moment echt in gevaar. Het zorgt voor veel vreugde bij Mercedes, die in 2021 voor het laatst de constructeurstitel wonnen.

'Mercedes is terug!'

Na afloop van de race heerste er veel vreugde bij Mercedes. Teambaas Toto Wolff stak zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken in gesprek met De Telegraaf: "Er heerst zoveel tevredenheid in het team op dit moment. We hebben acht kampioenschappen op rij gewonnen en daarna kwamen er veel moeilijke jaren, ook al werden we vorig jaar tweede bij de constructeurs. Nu hebben we het gevoel alsof we voorlopen en weer mee kunnen strijden voor de titel. Mercedes is helemaal terug!"

Hoe kijkt Wolff naar de kritiek van de concurrentie?

Bij Mercedes lijken ze als enige blij te zijn met de nieuwe auto's. Veel andere teams en coureurs zijn extreem kritisch, en Wolff wil daar graag naar luisteren: "Ik moet wel zeggen dat ik veel coureurs ook niet bijster positief heb horen praten over de auto's van voorgaande jaren. Maar we moeten de beste auto's in de wereld hebben, de beste coureurs én het moet ook opwindend zijn voor de fans."

"Het perspectief van de coureurs is heel belangrijk. Dus als er dingen moeten worden veranderd, dan zij het zo. Ik denk dat we in de Formule 1 de flexibiliteit moeten hebben om dit soort beslissingen te nemen."

Maximo

Posts: 9.829

Ik zat mij kapot te ergeren aan de commentatoren die van een drol een ijsje willen maken met het roepen dat het zo leuk was op de baan.

Eén blind paard kom zien dat Russel vanzelf wel voor Leclerq zou belanden en toen was gebeurd viel de race een een plooi en gebeurde er niks meer, ik begon zel... [Lees verder]

  • 8
  • 8 maa 2026 - 11:39
F1 Nieuws Toto Wolff Mercedes GP Australië 2026

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Maximo

    Posts: 9.829

    Ik zat mij kapot te ergeren aan de commentatoren die van een drol een ijsje willen maken met het roepen dat het zo leuk was op de baan.

    Eén blind paard kom zien dat Russel vanzelf wel voor Leclerq zou belanden en toen was gebeurd viel de race een een plooi en gebeurde er niks meer, ik begon zelfs de DRS te missen omdat daarmee nog wat spektakel aan inhaal acties plaatsvond.

    Ik volh al vanaf midden jaren 80 Formule 1 en het slechtste seizoen ooit was 2014, maar ik vrees dat dit seizoen er bij in de buurt gaat komen.

    • + 8
    • 8 maa 2026 - 11:39
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.294

      Van de mensen die van F1 leven is bijna iedereen heel positief, omdat ze hun boterham niet zomaar in de prullenbak willen gooien, maar of ze het ook echt zo leuk vinden, valt te bezien. Het was namelijk een wanvertoning en dan komen er nog veel ‘slechtere’ banen aan. Ik heb iig m’n abonnement opgezegd en als ik toch nog een race wil kijken, doe ik dat via de zender RTBF, die alle races uitzendt, met commentaar van Olav Mol.

      • + 3
      • 8 maa 2026 - 11:45
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.294

      (Uiteraard via Grand Prix Radio).

      • + 0
      • 8 maa 2026 - 11:48
    • NicoS

      Posts: 20.200

      Na de afgelopen paar jaar is het veld weer flink uiteen getrokken helaas.
      Dat was wel een beetje te verwachten, maar je hoopt dat het meevalt.
      Laten we hopen dat de andere teams snel flinke stappen maken.
      Enige pluspunt is dat Ferrari aardig tegenstand kon bieden aan Mercedes, met de kanttekening dat de strategie natuurlijk wel heel anders was.
      Laten we hopen dat op normale circuits het accu deel niet zo bepalend is, en er meer natuurlijk gereden kan worden.

      • + 1
      • 8 maa 2026 - 11:53
    • snailer

      Posts: 32.111

      2007 was het slechtste jaar. Tussen de top teams was er het hele seizoen 1 inhaalactie. En dat was in de regen met een bandenvoordeel. Of als je Raikkonen meetelt de 1 na laatste race waren er 2.

      • + 1
      • 8 maa 2026 - 11:55

AU Grand Prix van Australië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AUGrand Prix van Australië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Oostenrijk
  • Geb. datum 12 jan 1972 (54)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, Oostenrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar