Het team van Mercedes verlaat Australië met een goed gevoel. De Duitse renstal pakte met George Russell en Andrea Kimi Antonelli een 1-2tje, en ze lijken de grote titelfavoriet te zijn. Teambaas Toto Wolff is trots en stelt dat Mercedes nu echt terug is.

Mercedes werd in de afgelopen maanden door vrijwel iedereen aangewezen als de grote favoriet voor de wereldtitel. Tijdens de testweken in Barcelona en Bahrein deden ze er alles aan om de favorietenrol van zich af te schuiven. Dit weekend moesten ze toch echt met de billen bloot, en al snel werd duidelijk dat ze een klasse apart zijn.

In de kwalificatie waren Russell en Antonelli veel sneller dan de rest van het veld, en ook vandaag waren ze zeer snel. Bij de start werden ze ingehaald door onder meer de Ferrari's, maar de zege van Russell kwam eigenlijk op geen enkel moment echt in gevaar. Het zorgt voor veel vreugde bij Mercedes, die in 2021 voor het laatst de constructeurstitel wonnen.

'Mercedes is terug!'

Na afloop van de race heerste er veel vreugde bij Mercedes. Teambaas Toto Wolff stak zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken in gesprek met De Telegraaf: "Er heerst zoveel tevredenheid in het team op dit moment. We hebben acht kampioenschappen op rij gewonnen en daarna kwamen er veel moeilijke jaren, ook al werden we vorig jaar tweede bij de constructeurs. Nu hebben we het gevoel alsof we voorlopen en weer mee kunnen strijden voor de titel. Mercedes is helemaal terug!"

Hoe kijkt Wolff naar de kritiek van de concurrentie?

Bij Mercedes lijken ze als enige blij te zijn met de nieuwe auto's. Veel andere teams en coureurs zijn extreem kritisch, en Wolff wil daar graag naar luisteren: "Ik moet wel zeggen dat ik veel coureurs ook niet bijster positief heb horen praten over de auto's van voorgaande jaren. Maar we moeten de beste auto's in de wereld hebben, de beste coureurs én het moet ook opwindend zijn voor de fans."

"Het perspectief van de coureurs is heel belangrijk. Dus als er dingen moeten worden veranderd, dan zij het zo. Ik denk dat we in de Formule 1 de flexibiliteit moeten hebben om dit soort beslissingen te nemen."