Het nieuwe regelpakket van de Formule 1 beleefde afgelopen weekend zijn vuurdoop in Australië. Veel coureurs reageerden opvallend kritisch, maar racewinnaar George Russell ging vol achter de nieuwe regels staan. Toch pleit hij ook voor een aanpassing van één specifiek element van de reglementen.

In de Formule 1 is er dit jaar veel veranderd. Er zijn nieuwe motorische en aerodynamische regels ingegaan, en dat zorgt ervoor dat de auto's er anders uitzien en dat ze zich anders gedragen. Dit zorgt voor veel frustratie bij de coureurs, waaronder Max Verstappen. De Nederlander hekelt de manier waarop ze om moeten gaan met het energiemanagement, en hij is ook geen fan van de grote rol van de batterijen.

Een ander nieuw element dit jaar is de actieve aerodynamica. De voor- en achtervleugels van de auto's mogen op bepaalde delen van het circuit openklappen. De coureurs mogen de actieve aerodynamica activeren op de zogenaamde Straight Mode zones. In Melbourne waren er afgelopen weekend vijf van deze zones, en dat zorgde voor discussie onder de coureurs.

Wat is Russell opgevallen?

Racewinnaar Russell is fan van de nieuwe regels, maar het activeren van de Straight Mode zorgt ook bij hem voor vraagtekens. In gesprek met de internationale media legde hij na de race zijn mening uit: "We hebben vandaag geracet en met elkaar gestreden, en het enige wat ik van de FIA zou vragen, is dat de voorvleugel bij de Straight Mode niet meer zo agressief te werk gaat."

Waarom wil Russell deze regel aanpassen?

Russell ervaarde een aantal lastige momenten toen hij zijn vleugels openklapte op de aangegeven delen van de baan: "Als we de Straight Mode activeren, hebben we veel onderstuur. Toen ik achter Charles Leclerc reed en uit zijn slipstream probeerde te komen, was het alsof mijn voorvleugel niet werkte. Dus ik denk dat vanuit een veiligheidsperspectief, dit het racen beter en ook veiliger zou maken. Ik zie daar persoonlijk geen nadelen in."