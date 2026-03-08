De nieuwe Formule 1-regels vallen nog niet in de smaak bij alle coureurs. Na afloop van de Australische Grand Prix was er veel kritiek, onder meer van Lando Norris. Racewinnaar George Russell kan er weinig mee, en stelt dat Norris niet zou klagen als McLaren wél het snelste team zou zijn.

De race van vandaag in Australië was de vuurdoop van de nieuwe Formule 1-regels. Op het circuit van Albert Park werden de fans getrakteerd op een chaotische race met veel spektakel, maar voor de coureurs was dit iets minder leuk. De auto's zijn lastig te besturen, verliezen veel snelheid op de rechte stukken en ze vrezen voor een groot ongeval.

Regerend wereldkampioen Lando Norris maakte er geen geheim van, en stelde na afloop dat het té chaotisch was. De Britse McLaren-coureur stelde zelfs dat hij vreest voor een groot ongeluk als er niet snel wordt ingegrepen door de hoge heren van de sport.

Hoe kijkt Russell naar deze kritiek?

Racewinnaar George Russell ziet het ietsje anders. De Brit werd tijdens de persconferentie geconfronteerd met de uitspraken van Norris: "Ja, hij is altijd... Ik weet het niet. Als hij zou winnen, denk ik niet dat hij hetzelfde zou zeggen. Wij waren vorig jaar niet blij met hoe stijf de auto's waren en we waren ook niet blij met de porpoising. Iedereen had rugpijn en coureurs klaagden daarover, maar de McLaren-coureurs zeiden dat er geen porpoising was, ook al bekeken we hun auto en zagen we ze hobbelen."

'We zijn allemaal egoïstisch'

Russell geniet wél van de nieuwe regels, en neemt de kritiek van Norris met een korrel zout: "Iedereen kijkt altijd naar zichzelf, en op een bepaalde manier zijn we allemaal nogal egoïstisch. De waarheid is dat wij vorig jaar dezelfde motor hadden als hen, en dat McLaren het beter had gedaan en ons versloegen. Nu heeft McLaren dezelfde motor als wij, en als Williams en Alpine, dus tot nu toe hebben we het beter gedaan dan hen. Zo werkt het spelletje gewoon."