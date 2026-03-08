user icon
Russell vindt nieuwe F1-wagens wél leuk: "Zo werkt het spelletje"

De nieuwe Formule 1-regels vallen nog niet in de smaak bij alle coureurs. Na afloop van de Australische Grand Prix was er veel kritiek, onder meer van Lando Norris. Racewinnaar George Russell kan er weinig mee, en stelt dat Norris niet zou klagen als McLaren wél het snelste team zou zijn.

De race van vandaag in Australië was de vuurdoop van de nieuwe Formule 1-regels. Op het circuit van Albert Park werden de fans getrakteerd op een chaotische race met veel spektakel, maar voor de coureurs was dit iets minder leuk. De auto's zijn lastig te besturen, verliezen veel snelheid op de rechte stukken en ze vrezen voor een groot ongeval.

Regerend wereldkampioen Lando Norris maakte er geen geheim van, en stelde na afloop dat het té chaotisch was. De Britse McLaren-coureur stelde zelfs dat hij vreest voor een groot ongeluk als er niet snel wordt ingegrepen door de hoge heren van de sport.

Hoe kijkt Russell naar deze kritiek?

Racewinnaar George Russell ziet het ietsje anders. De Brit werd tijdens de persconferentie geconfronteerd met de uitspraken van Norris: "Ja, hij is altijd... Ik weet het niet. Als hij zou winnen, denk ik niet dat hij hetzelfde zou zeggen. Wij waren vorig jaar niet blij met hoe stijf de auto's waren en we waren ook niet blij met de porpoising. Iedereen had rugpijn en coureurs klaagden daarover, maar de McLaren-coureurs zeiden dat er geen porpoising was, ook al bekeken we hun auto en zagen we ze hobbelen."

'We zijn allemaal egoïstisch'

Russell geniet wél van de nieuwe regels, en neemt de kritiek van Norris met een korrel zout: "Iedereen kijkt altijd naar zichzelf, en op een bepaalde manier zijn we allemaal nogal egoïstisch. De waarheid is dat wij vorig jaar dezelfde motor hadden als hen, en dat McLaren het beter had gedaan en ons versloegen. Nu heeft McLaren dezelfde motor als wij, en als Williams en Alpine, dus tot nu toe hebben we het beter gedaan dan hen. Zo werkt het spelletje gewoon."

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.653

Ik heb genooooooten van de race.
Ik hoop ook dat het zo blijft gaan, want meerderen hebben al gezegd hier dat ze stoppen met kijken.....nu het met Max ff wat minder gaat.
Dan zeg ik.....dikke doei en terug naar het darten of voetballen maar.

  • 1
  • 8 maa 2026 - 13:29
Reacties (6)

  • Erwinnaar

    Posts: 5.538

    Ik vind het toch zeer opvallend dat Alpine, Williams en McLaren al zo'n gigantische achterstand hebben in tijd ten opzichte van Mercedes. Zelfde motor George? Zeker?

    Beter gedaan zeker maar op een andere manier....

    • + 0
    • 8 maa 2026 - 13:25
  • Dale U

    Posts: 1.854

    De Boekhouder is een nagemaakte, die gaat de huidige positie van MB ten koste van alles verdedigen, die zal niet meer objectief zijn......gaan we nog een hoop plezier aan beleven komende GP's.

    • + 0
    • 8 maa 2026 - 13:26
    • Politik

      Posts: 9.776

      In feite komt hij daar ook gewoon eerlijk voor uit.
      Om er aan toe te voegen dat iedereen in zijn eigen straatje lult.

      En ook daar heeft hij gelijk in.
      Heeft niets met 'nagemaakte' te maken. Integendeel zelfs. Hij zegt precies hoe het is.

      • + 0
      • 8 maa 2026 - 13:32
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.653

    Ik heb genooooooten van de race.
    Ik hoop ook dat het zo blijft gaan, want meerderen hebben al gezegd hier dat ze stoppen met kijken.....nu het met Max ff wat minder gaat.
    Dan zeg ik.....dikke doei en terug naar het darten of voetballen maar.

    • + 1
    • 8 maa 2026 - 13:29
    • Joeppp

      Posts: 8.355

      Boeien, maar hoe was het vanmorgen nou met die warme billen?

      • + 0
      • 8 maa 2026 - 13:31
  • 919

    Posts: 4.015

    'Het spelletje’ is een grote neppe shitshow geworden.

    • + 0
    • 8 maa 2026 - 13:33

