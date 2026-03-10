De Nederlandse coureur Richard Verschoor heeft een nieuw raceavontuur gevonden. De aan McLaren verbonden coureur zal later deze maand voor het eerst meters maken in een Formule E-bolide. Hij zal namelijk deelnemen aan een rookietest die wordt georganiseerd op het circuit van Jarama in Spanje.

Verschoor was in de afgelopen jaren actief in de Formule 2, waar hij tevergeefs een gooi deed naar de titel. De Nederlander streed vorig jaar lang meer voor de titel, maar zag hoe uiteindelijk de Italiaan Leonardo Fornaroli met het goud naar huis ging. Na het seizoen kwamen Verschoor en Fornaroli elkaar weer tegen, want ze werden allebei toegevoegd aan het McLaren Driver Development Programme.

Verschoor lijkt door McLaren te worden klaargestoomd voor het nieuwe Hypercar-project. De Nederlander komt dit jaar in actie in de European Le Mans Series, en het is nog niet bekend of hij ook in andere kampioenschappen zal rijden. Hij zal in ieder geval wel met een andere auto gaan testen, zo is vandaag bekendgemaakt.

Wat gaat er nu gebeuren?

Verschoor neemt op 22 maart namelijk deel aan de Formule E rookietest op het circuit van Jarama in Spanje. Hij zal tijdens de Madrid Rookie Test plaatsnemen achter het stuur van een auto van het team van Lola Yamaha ABT. Het wordt de eerste keer dat hij zal gaan rijden met een GEN3 Evo-bolide, en voor Verschoor is het een kans om te bewijzen dat hij dit niveau aankan.

Hoe kijkt Verschoor naar dit nieuwe avontuur?

De Nederlandse coureur is blij met deze kans, zo legt hij uit in een persbericht: "Ik heb er zin in om met Lola Yamaha ABT te gaan rijden tijdens de rookietest in Madrid. Het wordt de eerste keer dat ik ga rijden met een Formule E-auto. Ik ben er zin in om dingen te gaan leren en te gaan pushen met het team."

Het team van Lola Yamaha ABT zal naast Verschoor ook de jonge Brit Hugh Barter inzetten tijdens de test.