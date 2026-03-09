Het hing al eventjes in de lucht, maar nu is het officieel: Max Verstappen gaat deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring. Na maanden van speculatie gaat Verstappen nu zijn eerste 24-uursrace rijden, en dat gaat hij doen met zijn eigen raceteam.

Zoals verwacht zal Verstappen met zijn Mercedes van zijn eigen raceteam aan de start verschijnen van één van de grootste autosportraces ter wereld. Hij zal de Mercedes AMG GT3 delen met de ervaren coureurs Dani Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer. Ter voorbereiding op deze race zullen ze deelnemen aan meerdere races uit het NLS-kampioenschap, waarin Verstappen vorig jaar debuteerde.

Verstappen meldt zich over anderhalve week voor het eerst dit jaar op de Nordschleife, waar hij op 21 maart zal deelnemen aan de NLS2-race ter voorbereiding op de 24-uursrace. Verstappen Racing zal ook deelnemen aan NL1 op 14 maart en aan de kwalificaties voor de 24-uursrace op 18 en 19 april. Of Verstappen dan ook zal rijden, is nog niet bekend.

Nieuwe droom

Volgens het persbericht weerspiegelt deze stap Verstappens liefde voor de autosport en zijn voortdurende drang om zijn grenzen te verleggen. Voor dit jaar had het raceteam van Verstappen al een aantal grote stappen gezet, en werd er een fabrieksdeal gesloten met Mercedes. De NLS2-race werd zelfs verschoven om het voor Verstappen mogelijk te maken om deel te nemen.

Hoe reageert Verstappen?

Verstappen heeft extreem veel zin in dit avontuur, zo laat hij weten in het persbericht: "De Nürburgring Nordschleife is een bijzondere plek. Er is geen ander circuit zoals dit. De 24 uur van de Nürburgring stond al heel lang op mijn bucketlist, dus ik ben ontzettend blij dat we het nu kunnen waarmaken."

"Vorig jaar heb ik mijn Permit gehaald en deelgenomen aan NLS9, die hebben we gewonnen. Die voorbereiding is heel erg waardevol, want we hebben veel geleerd dat we kunnen meenemen in ons programma dit jaar met NLS2 en de 24-uursrace. We hebben een sterke line-up met Dani, Jules en Lucas en een geweldige ondersteuning van Red Bull en Mercedes AMG-Motorsport. Nu draait het om de juiste voorbereidingen voor de evenementen, zodat we in de races kunnen maximaliseren."

De auto van Verstappen Racing wordt gerund door Winward Racing en de 24 uur van de Nürburgring start op 16 mei om 15:00. De race is te zien op Viaplay, Red Bull TV en het YouTube-kanaal van Red Bull Motorsports.