<b> Officieel: </b> Max Verstappen neemt deel aan 24 uur van de Nürburgring

Het hing al eventjes in de lucht, maar nu is het officieel: Max Verstappen gaat deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring. Na maanden van speculatie gaat Verstappen nu zijn eerste 24-uursrace rijden, en dat gaat hij doen met zijn eigen raceteam.

Zoals verwacht zal Verstappen met zijn Mercedes van zijn eigen raceteam aan de start verschijnen van één van de grootste autosportraces ter wereld. Hij zal de Mercedes AMG GT3 delen met de ervaren coureurs Dani Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer. Ter voorbereiding op deze race zullen ze deelnemen aan meerdere races uit het NLS-kampioenschap, waarin Verstappen vorig jaar debuteerde.

Verstappen meldt zich over anderhalve week voor het eerst dit jaar op de Nordschleife, waar hij op 21 maart zal deelnemen aan de NLS2-race ter voorbereiding op de 24-uursrace. Verstappen Racing zal ook deelnemen aan NL1 op 14 maart en aan de kwalificaties voor de 24-uursrace op 18 en 19 april. Of Verstappen dan ook zal rijden, is nog niet bekend.

Nieuwe droom

Volgens het persbericht weerspiegelt deze stap Verstappens liefde voor de autosport en zijn voortdurende drang om zijn grenzen te verleggen. Voor dit jaar had het raceteam van Verstappen al een aantal grote stappen gezet, en werd er een fabrieksdeal gesloten met Mercedes. De NLS2-race werd zelfs verschoven om het voor Verstappen mogelijk te maken om deel te nemen.

Hoe reageert Verstappen?

Verstappen heeft extreem veel zin in dit avontuur, zo laat hij weten in het persbericht: "De Nürburgring Nordschleife is een bijzondere plek. Er is geen ander circuit zoals dit. De 24 uur van de Nürburgring stond al heel lang op mijn bucketlist, dus ik ben ontzettend blij dat we het nu kunnen waarmaken."

"Vorig jaar heb ik mijn Permit gehaald en deelgenomen aan NLS9, die hebben we gewonnen. Die voorbereiding is heel erg waardevol, want we hebben veel geleerd dat we kunnen meenemen in ons programma dit jaar met NLS2 en de 24-uursrace. We hebben een sterke line-up met Dani, Jules en Lucas en een geweldige ondersteuning van Red Bull en Mercedes AMG-Motorsport. Nu draait het om de juiste voorbereidingen voor de evenementen, zodat we in de races kunnen maximaliseren."

De auto van Verstappen Racing wordt gerund door Winward Racing en de 24 uur van de Nürburgring start op 16 mei om 15:00. De race is te zien op Viaplay, Red Bull TV en het YouTube-kanaal van Red Bull Motorsports.

StevenQ

Posts: 10.267

@Herman

Omdat sommige coureurs het contractueel niet mogen

Zeker niet met een auto van een concurrerend merk

  • 11
  • 9 maa 2026 - 10:21
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (18)

Login om te reageren
  • vosje1991

    Posts: 463

    Leuk! Ben benieuwd

    • + 4
    • 9 maa 2026 - 09:11
  • Williams_F1

    Posts: 1.371

    hier zal verstappen meer plezier uithalen..?
    hoe dan ook geweldig voor de autosport dat hij dit " er even bij doet"

    • + 4
    • 9 maa 2026 - 09:13
  • AirJan

    Posts: 1.401

    Ik denk dat een groot deel van de F1 coureurs stik jaloers zal zijn en ook aan dit soort races mee wil doen. Even lekker ouderwets racen zonder kunstgrepen en met redelijk gelijkwaardige wagens.

    • + 8
    • 9 maa 2026 - 09:38
    • The Wolf

      Posts: 264

      en brullende motoren, hoe lekker is dat... Zou het mooi vinden als meerdere toonaangevende F1 rijders zich gaan toeleggen op andere vormen van autosport omdat ze F1 gewoon niet meer het summum van de racerij vinden, betere anti- reclame bestaat niet, miss dat dat de F1 ertoe zal bewegen om veranderingen door te voeren

      • + 9
      • 9 maa 2026 - 09:49
    • HermanInDeZon

      Posts: 763

      Waarom zouden ze jaloers zijn?
      Ze kunnen toch gewoon hetzelfde doen als ze daar zin in hebben?

      Alonso en Hulkenberg hebben ook gewoon de 24 uren van Le Mans gewonnen

      • + 2
      • 9 maa 2026 - 09:54
    • Joeppp

      Posts: 8.369

      Ik vind het vooral sneu voor de rookies, zit je eindelijk in de F1 krijg je met deze regels te maken en gaan de Verstappens van deze wereld ook in andere klasses rijden omdat de F1 niks meer is.

      • + 8
      • 9 maa 2026 - 10:18
    • StevenQ

      Posts: 10.267

      @Herman

      Omdat sommige coureurs het contractueel niet mogen

      Zeker niet met een auto van een concurrerend merk

      • + 11
      • 9 maa 2026 - 10:21
    • The Wolf

      Posts: 264

      @Joeppp,
      allemaal smaak natuurlijk, maar ik volg F1 al zo'n 35 jaar, jaren 90 t/m 2005 (einde V10 tijdperk) was voor mij de absolute toptijd, daarna is het alsmaar minder geworden. Ook de periode waarin Max z'n debuut maakte vond ik qua wagens al veel minder. Liefst had ik Max in de tijden van Jos zien rijden, denk ook dat hij liever met dergelijke wagens zou racen, zo maar een gevoel

      • + 5
      • 9 maa 2026 - 10:24
    • Joeppp

      Posts: 8.369

      The Wolf, voor een gedeelte mee eens maar heb jij ooit een tijdperk meegmaakt waar 90% van het veld riep dat dit echt geen Formule1 auto's zijn en dat er zelfs coureurs in andere klasses gaan rijden omdat dat leuker is? Ik kan het mij niet herinneren. Ja, je hebt Kubica en Raikkonen gehad die rally gingen rijden en Alonso Dakar en Indycars maar die waren niet negatief over de F1 uto's, wel op de f1 wereld er omheen.

      • + 4
      • 9 maa 2026 - 10:37
    • Larry Perkins

      Posts: 63.349

      Los van de vraag of ze het mogen kun je ook de vraag stellen of de andere F1 coureurs het durven?
      Max heeft een enorm zelfvertrouwen en kwam, zag en overwon, maar m.i. weerhoudt de angst voor reputatieschade andere coureurs ook van deelname op de Nordschleife.
      Dat zal niet voor iedereen gelden, maar voor wie het wel precies geldt, daar zullen we niet zo snel achter komen. Niemand zegt dat natuurlijk hardop...

      • + 3
      • 9 maa 2026 - 10:45
  • Awesome

    Posts: 212

    Een ticket voor het hele weekend is relatief gezien nog een koopje ook.
    Ik overweeg toch serieus om hier met m’n zoon naar toe te rijden.

    • + 3
    • 9 maa 2026 - 10:19
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.664

    De 24 van Nürnburgring duurt eigenlijk wel wat lang.
    Ik zal alleen kijken naar de GT3 auto's en Max natuurlijk.
    Die prototype's rijden harder, maar daar vind ik geen zak aan....nee, liever de GT's.....maar niet de hele tijd......paar uurtjes is zat.

    • + 2
    • 9 maa 2026 - 11:12
    • Joeppp

      Posts: 8.369

      Paar halve lters erbij in het zonnetje op een campingstoeltje en je ligt na een paar uur zo te ronken. Het mooie van de 24 uur is dat het zich dan meteen kan herhalen. Echt iets voor jou.

      • + 3
      • 9 maa 2026 - 11:41
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.664

      Dikwijls GT3 bezocht.
      ADAC, British GT, Supercar Challenge op Zandvoort, Assen en Zolder.

      Brullende motoren en mooie wagens met grote startvelden.

      Wel gehoorschade opgelopen daarmee.....maar wat geeft het, moeten ze maar harder praten tegen me.....en die constante piep, tja, daar raak je wel aan gewend.

      • + 2
      • 9 maa 2026 - 11:58
    • StevenQ

      Posts: 10.267

      Bij de 24 uur op de Nürburgring rijden geen prototypes

      • + 0
      • 9 maa 2026 - 12:19
  • Jermaine

    Posts: 7.160

    Die gaat daar veel meer van genieten

    • + 2
    • 9 maa 2026 - 13:39

show sidebar