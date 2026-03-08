user icon
Verstappen duidelijk over vervelend Red Bull-probleem

Max Verstappen wist vandaag de eer te redden in de Grand Prix van Australië. Hij moest na een crash in de kwalificatie als twintigste starten, maar wist zich knap terug te werken naar de zesde plaats. Verstappen was niet helemaal tevreden, want hij kampte bij de start met een vervelend probleem.

Verstappen kende allesbehalve een vlekkeloos weekend op het circuit van Albert Park in Melbourne. De viervoudig wereldkampioen crashte gisteren in de kwalificatie, waardoor hij geen tijd had neergezet en als twintigste moest starten. Hij hield alleen Carlos Sainz en Lance Stroll achter zich, maar die hadden geen rondje gereden in de kwalificatie.

Verstappen wist dat hij een flinke inhaalrace moest gaan rijden, maar bij de start leek het al mis te gaan. Tijdens de opwarmronde meldde hij zich klagend op de boordradio, en liet hij aan zijn team Red Bull weten dat hij geen batterij had. Zijn start was dan ook niet goed, maar toch vocht hij zich snel de top tien in.

Wat ging er mis?

Na afloop van de race legde een balende Verstappen aan de internationale media uit wat er aan de hand was: "Ik had in de formatieronde op de één of andere manier geen batterij meer. Hij was helemaal leeg. Ik heb echt geen idee. Ik kwam weg, en ik had echt nul batterij, dus eigenlijk ook geen vermogen. Na een paar bochten kon ik mensen gaan inhalen, maar bij de start was ik laatste."

Wat ging er wel goed?

Verstappen stelt dat de rest van de race wel naar wens verliep: "Ik bleef in het begin van de race uit de problemen, en daarna kon ik door het middenveld komen. Op een gegeven moment kwam ik een beetje in een ritme terecht, maar het was vrij duidelijk dat we veel last hadden van degradatie en graining op de harde band. We hadden eigenlijk verwacht dat dat beter zou zijn, maar helaas was de medium de beste keuze."

Larry Perkins

Posts: 63.345

[i] Tekst: "Verstappen stelt dat de rest van de race wel naar wens verliep."

Quote Verstappen: "Het was vrij duidelijk dat we veel last hadden van degradatie en graining op de harde band. We hadden eigenlijk verwacht dat dat beter zou zijn, maar helaas was de medium de beste keuze." [/i]

Staa... [Lees verder]

  • 6
  • 8 maa 2026 - 16:55
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Australië 2026

Reacties (16)

Login om te reageren
  • hupholland

    Posts: 9.698

    apart dan dat ze de laatste stint toch weer op de harde band gingen. Tot dat moment leek het toch een prima race, Max lag komend vanaf P20 maar 10 seconden achter Hamilton. Toch echt nog flink wat werk aan de winkel, al was deel 1 veelbelovend. Maar vanaf bv P3 was hij waarschijnlijk ook maar 5e geworden, Ferrari en zeker Mercedes waren een maatje te groot. Ben benieuwd hoeveel marge er is om door te ontwikkelen en of ze als nieuweling op motorisch gebied en met tot het eind strijden vorig jaar dit jaar toch met wat extra achterstand zijn begonnen.

    • + 1
    • 8 maa 2026 - 16:44
  • Larry Perkins

    Posts: 63.345

    Tekst: "Verstappen stelt dat de rest van de race wel naar wens verliep."

    Quote Verstappen: "Het was vrij duidelijk dat we veel last hadden van degradatie en graining op de harde band. We hadden eigenlijk verwacht dat dat beter zou zijn, maar helaas was de medium de beste keuze."

    Staat dit niet haaks op elkaar?
    Ja, dit staat haaks op elkaar!

    • + 5
    • 8 maa 2026 - 16:55
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.657

    "Verstappen duidelijk over vervelend Red Bull-probleem".

    Ik denk dat Max het heeft over het merendeel van de horde vermoed ik zo.
    Ze laten zich vandaag wel héél erg gelden hoor......want hun vriend heeft niet gewonnen en dat steekt....heel erg.

    • + 2
    • 8 maa 2026 - 18:00
  • Pietje Bell

    Posts: 33.532

    Positieve woorden van Max:

    "De auto is best goed; we weten dat er potentie in zit. Ook de motor is niet slecht.
    Op dit moment liggen onze tekortkomingen ongeveer gelijk verdeeld:
    de helft in het chassis, de andere helft in de motor. Het is een te overbruggen situatie,
    niets schokkends.
    Ik ben erg negatief over de reglementen, maar ik ben trots op mijn team en de
    motormonteurs. Ze hebben echt fantastisch werk geleverd."

    Volgens Mekies begint de ontwikkelingswedloop NA China.
    Het viel te lezen dat in Japan oa die 180° draaiende achtervleugel gebruikt gaat worden.

    • + 3
    • 8 maa 2026 - 18:02
    • hupholland

      Posts: 9.698

      zou wel apart zijn als zij die vleugel eerder in gebruik nemen dan Ferrari zelf. Of was Ferrari niet de eerste of enige die zelf op dit idee was gekomen? Tja, alle beetjes helpen, als het echt werkt dan vermoedt ik dat alle teams er binnen een paar weken mee rondrijden.

      • + 1
      • 8 maa 2026 - 18:10
    • Larry Perkins

      Posts: 63.345

      Als ze slim zijn hangen ze een varken aan het spit aan de vleugel, kunnen ze gelijk na de race aan tafel...

      • + 2
      • 8 maa 2026 - 18:27
    • Pietje Bell

      Posts: 33.532

      Volgende week een heel lang recht stuk in Sjanghai.
      Hier een uitleg waarom dat een probleem gaat worden door superclipping:

      cdn.jwplayer.com/previews/bJDcINPy

      • + 1
      • 8 maa 2026 - 18:41
    • hupholland

      Posts: 9.698

      daar komt het idee misschien wel vandaan

      • + 1
      • 8 maa 2026 - 18:45
    • Larry Perkins

      Posts: 63.345

      Dat moet het zijn!
      Toch mooi dat 'wij' op het forum alle belangrijke vraagstukken weten op te lossen @Harry...

      • + 0
      • 8 maa 2026 - 19:06
    • Pietje Bell

      Posts: 33.532

      Hier een uitleg waarom volgende week dat hele lange rechte stuk in China een probleem gaat worden door superclipping.

      "F1-fans niet blij met 'superclipping' door nieuwe regels: zo werkt het":

      cdn.jwplayer.com/previews/bJDcINPy

      Max over het inhalen en het lange rechte stuk in China.

      www.instagram.com/p/DVnv2lAiGcE/

      • + 0
      • 8 maa 2026 - 19:28
    • Pietje Bell

      Posts: 33.532

      Hele interessante podcast met oa Ho-Pin Tung en Joost Nederpelt,
      "Ons racehart huilt":

      https://omny.fm/shows/nusport-de-boordradio/ons-racehart-huilt-dit-is-geen-f1-meer

      • + 0
      • 8 maa 2026 - 20:13
    • hupholland

      Posts: 9.698

      superclipping is het nieuwe porpoising met Verstappen en Red Bull nu in de rol van Hamilton/Wolff/Mercedes destijds. Misschien zijn er een paar kleine aanpassingen nodig, maar teams zullen het zelf ook beter onder de knie gaan krijgen.

      • + 0
      • 8 maa 2026 - 20:19
    • Pietje Bell

      Posts: 33.532

      "Misschien zijn er een paar kleine aanpassingen nodig, maar teams
      zullen het zelf ook beter onder de knie gaan krijgen."

      @HH, heb je wel enig idee wat superclipping is?
      Kijk even dat 2 min durende filmpje met uitleg en je zult begrijpen dat dit de eerste jaren blijft. En dit betreft ELK team, dus niet alleen RBR!!!

      • + 0
      • 8 maa 2026 - 20:33
    • hupholland

      Posts: 9.698

      ja, ik weet wat het is. Porpoising had ook iedereen last van, de 1 wat meer dan de ander. Ferrari dat de eerste paar races toen won had het ook flink, maar die hoorde je er niet over. Mercedes daarentegen, die zetten hele toneelstukjes op. Norris hoor je ook pas klagen nu hij doorheeft dat ze flink achter de feiten aanlopen. Ik ben misschien best voor wat aanpassingen, maar de hele poppenkast die er nu van gemaakt wordt komt me erg bekend voor. De stap naar bijna 50/50 was wellicht wat groot, al ben ik wel zeer onder de indruk van hoe efficiënt ze toch zoveel pk's geleverd krijgen ronde naar ronde. Met een paar kleine aanpassingen je best van superclipping weer richting het normale liften en coasten denk ik.

      • + 0
      • 8 maa 2026 - 20:55
  • Sauber

    Posts: 481

    Zowel Hadjar als Verstappen begonnen met een lege batterij. Wat is daar dan mis gegaan?

    • + 0
    • 8 maa 2026 - 20:39
  • Pietje Bell

    Posts: 33.532

    Max zijn schoonmoeder heeft itt Kelly een vreselijke hekel aan Trump.
    Zo postte ze vandaag weer dit 🤣🤣🤣:

    www.instagram.com/reel/DVi7tgUDu6l/

    www.instagram.com/reel/DVZdswTjrtK/

    www.instagram.com/reel/DVZMyEKjEKj/

    • + 0
    • 8 maa 2026 - 21:10

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

