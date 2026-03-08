Max Verstappen wist vandaag de eer te redden in de Grand Prix van Australië. Hij moest na een crash in de kwalificatie als twintigste starten, maar wist zich knap terug te werken naar de zesde plaats. Verstappen was niet helemaal tevreden, want hij kampte bij de start met een vervelend probleem.

Verstappen kende allesbehalve een vlekkeloos weekend op het circuit van Albert Park in Melbourne. De viervoudig wereldkampioen crashte gisteren in de kwalificatie, waardoor hij geen tijd had neergezet en als twintigste moest starten. Hij hield alleen Carlos Sainz en Lance Stroll achter zich, maar die hadden geen rondje gereden in de kwalificatie.

Verstappen wist dat hij een flinke inhaalrace moest gaan rijden, maar bij de start leek het al mis te gaan. Tijdens de opwarmronde meldde hij zich klagend op de boordradio, en liet hij aan zijn team Red Bull weten dat hij geen batterij had. Zijn start was dan ook niet goed, maar toch vocht hij zich snel de top tien in.

Wat ging er mis?

Na afloop van de race legde een balende Verstappen aan de internationale media uit wat er aan de hand was: "Ik had in de formatieronde op de één of andere manier geen batterij meer. Hij was helemaal leeg. Ik heb echt geen idee. Ik kwam weg, en ik had echt nul batterij, dus eigenlijk ook geen vermogen. Na een paar bochten kon ik mensen gaan inhalen, maar bij de start was ik laatste."

Wat ging er wel goed?

Verstappen stelt dat de rest van de race wel naar wens verliep: "Ik bleef in het begin van de race uit de problemen, en daarna kon ik door het middenveld komen. Op een gegeven moment kwam ik een beetje in een ritme terecht, maar het was vrij duidelijk dat we veel last hadden van degradatie en graining op de harde band. We hadden eigenlijk verwacht dat dat beter zou zijn, maar helaas was de medium de beste keuze."