Max Verstappen heeft zich goed hersteld tijdens de Grand Prix van Australië. De Nederlander kwam als zesde over de streep nadat hij vanaf de 20e plaats moest vertrekken in Melbourne. Ondanks dat Verstappen een sterke race beleefde, oogde niet tevreden na afloop.

Verstappen herstelde zich goed na een desastreuze zaterdag. De Nederlander crashte al snel in de kwalificatie en moest daardoor achterin het veld vertrekken. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing ging - zoals hij in het verleden al zo vaak gedaan heeft - als een warm mes door de boter en kroop richting de topteams. In de slotfase reed Verstappen achter Lando Norris voor de vijfde plek, maar kon hem net niet passeren.

Verstappen nuchter na afloop

Na afloop van de race stelde Verstappen dat het de normaalste zaak van de wereld is dat hij door het middenveld sneed. "ik ben in het begin uit de problemen gebleven, maar we zijn natuurlijk een stuk sneller dan het hele middenveld", zo klonk het tegenover Viaplay. "Dus je moet er gewoon zonder kleerscheur doorheen", voegde hij daar stellig aan toe.

Toch liep Verstappen tegen een aantal problemen aan. "Uiteindelijk toen ik een beetje alleen reed, heel veel graining. Dus ja, heel veel problemen met remmen ook. Dat hij één kant optrok. Sturen voelt niet fatsoenlijk aan. Er zijn niet heel veel positieve dingen om eerlijk te zijn."

Red Bull tot actie gemaand

Volgens Verstappen zijn er dus genoeg dingen voor Red Bull om aan te werken. Voor het eerst rijdt de Oostenrijkse renstal met een eigen motor, waar volgens de Nederlander dus nog stappen mee gemaakt kunnen worden. "Ik denk voor de allereerste keer dat we meedoen met onze eigen motor. We mogen niet klagen. Ik heb genoeg mensen kunnen inhalen. Dus dat betekent wel dat er vermogen in zit. Natuurlijk om helemaal vooraan mee te doen, dat kan op dit moment nog niet. Maar dat is niet ons enige probleem. Ik denk dat we met de auto ook nog echt wel een stap moeten zetten."

'Waren Mario Kart-achtige dingen'

Het begin van de race in Melbourne bood het nodige spektakel. Door een chaotische start en wat wiel-aan-wiel gevechten, waar ook Verstappen van opkeek. "Ja chaos, beetje ja op en neer. Je haalt op één rechtstuk in en dan kan je weer misschien ingehaald worden. Ik heb natuurlijk het geluk dat ik de meeste mensen inhaalde, ik heb ook natuurlijk betere bochtensnelheid dus dan kunnen ze mij natuurlijk niet weer terug aanvallen. In het middenveld gebeurden er wel rare Mario Kart-achtige dingen."

Het is duidelijk dat Verstappen geen fan is van de nieuwe auto's in de Formule 1. De 28-jarige omschreef eerder al de bolides als 'Formule E op steroïden' en was ook in Australië niet te spreken. Op de vraag of er nog enige lichtpuntjes waren, reageerde hij volmondig: "Niet voor mij".