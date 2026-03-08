user icon
Verstappen maant Red Bull tot actie: "Mercedes en Ferrari niet het enige probleem"

Verstappen maant Red Bull tot actie: "Mercedes en Ferrari niet het enige probleem"

Max Verstappen heeft zich goed hersteld tijdens de Grand Prix van Australië. De Nederlander kwam als zesde over de streep nadat hij vanaf de 20e plaats moest vertrekken in Melbourne. Ondanks dat Verstappen een sterke race beleefde, oogde niet tevreden na afloop.

Verstappen herstelde zich goed na een desastreuze zaterdag. De Nederlander crashte al snel in de kwalificatie en moest daardoor achterin het veld vertrekken. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing ging - zoals hij in het verleden al zo vaak gedaan heeft - als een warm mes door de boter en kroop richting de topteams. In de slotfase reed Verstappen achter Lando Norris voor de vijfde plek, maar kon hem net niet passeren.

Verstappen nuchter na afloop

Na afloop van de race stelde Verstappen dat het de normaalste zaak van de wereld is dat hij door het middenveld sneed. "ik ben in het begin uit de problemen gebleven, maar we zijn natuurlijk een stuk sneller dan het hele middenveld", zo klonk het tegenover Viaplay. "Dus je moet er gewoon zonder kleerscheur doorheen", voegde hij daar stellig aan toe. 

Toch liep Verstappen tegen een aantal problemen aan. "Uiteindelijk toen ik een beetje alleen reed, heel veel graining. Dus ja, heel veel problemen met remmen ook. Dat hij één kant optrok. Sturen voelt niet fatsoenlijk aan. Er zijn niet heel veel positieve dingen om eerlijk te zijn." 

Red Bull tot actie gemaand

Volgens Verstappen zijn er dus genoeg dingen voor Red Bull om aan te werken. Voor het eerst rijdt de Oostenrijkse renstal met een eigen motor, waar volgens de Nederlander dus nog stappen mee gemaakt kunnen worden. "Ik denk voor de allereerste keer dat we meedoen met onze eigen motor. We mogen niet klagen. Ik heb genoeg mensen kunnen inhalen. Dus dat betekent wel dat er vermogen in zit. Natuurlijk om helemaal vooraan mee te doen, dat kan op dit moment nog niet. Maar dat is niet ons enige probleem. Ik denk dat we met de auto ook nog echt wel een stap moeten zetten."

'Waren Mario Kart-achtige dingen'

Het begin van de race in Melbourne bood het nodige spektakel. Door een chaotische start en wat wiel-aan-wiel gevechten, waar ook Verstappen van opkeek. "Ja chaos, beetje ja op en neer. Je haalt op één rechtstuk in en dan kan je weer misschien ingehaald worden. Ik heb natuurlijk het geluk dat ik de meeste mensen inhaalde, ik heb ook natuurlijk betere bochtensnelheid dus dan kunnen ze mij natuurlijk niet weer terug aanvallen. In het middenveld gebeurden er wel rare Mario Kart-achtige dingen."

Het is duidelijk dat Verstappen geen fan is van de nieuwe auto's in de Formule 1. De 28-jarige omschreef eerder al de bolides als 'Formule E op steroïden' en was ook in Australië niet te spreken. Op de vraag of er nog enige lichtpuntjes waren, reageerde hij volmondig: "Niet voor mij". 

John6

Posts: 11.516

Op de vraag of er nog enige lichtpuntjes waren, reageerde hij volmondig: "Niet voor mij".

Ik heb ze ook niet gezien, dit is ook F1 onwaardig, maar zullen er toch zeker dit jaar het ermee moeten doen, misschien dat ze tegen het eind van het jaar wat gaan veranderen voor 2027, ik denk het niet.

  • 4
  • 8 maa 2026 - 08:05
  • De Vogel is Geland

    Posts: 726

    powered by Mario Kart

    • + 0
    • 8 maa 2026 - 07:35
  • John6

    Posts: 11.516

    Op de vraag of er nog enige lichtpuntjes waren, reageerde hij volmondig: "Niet voor mij".

    Ik heb ze ook niet gezien, dit is ook F1 onwaardig, maar zullen er toch zeker dit jaar het ermee moeten doen, misschien dat ze tegen het eind van het jaar wat gaan veranderen voor 2027, ik denk het niet.

    • + 4
    • 8 maa 2026 - 08:05
    • Lulham

      Posts: 683

      Ik denk dat we hier een paar jaar aan vast zitten, anders is het een te grote desinvestering.

      • + 0
      • 8 maa 2026 - 09:20
  • Illym3ns

    Posts: 217

    Het is de eerste race... Tegen het einde leek iedereen een beetje gewend. Heel benieuwd of het racen nog leuk gaat worden dit jaar. Hoop het wel, want er is niet heel veel aan zo. Het ziet er allemaal wat kunstmatig uit.
    Het gevecht tussen Russel en Leclerc was wel even leuk om te zien, maar het was een kwestie van "wie heeft de meeste batterij over".

    • + 0
    • 8 maa 2026 - 08:24
    • De Vogel is Geland

      Posts: 726

      Tegen het eind gebeurde er helemaal niets meer.

      • + 2
      • 8 maa 2026 - 08:44
    • Lulham

      Posts: 683

      Russell is met dubbel L...

      • + 0
      • 8 maa 2026 - 09:45
  • M@X

    Posts: 1.330

    Zijn bananen verboden in de auto? Of stiekeme olielekjes?

    • + 1
    • 8 maa 2026 - 08:49
  • shakedown

    Posts: 1.718

    Met alle respect. Maar ik heb een best aardige race gezien. Althans het eerste deel. Nar een rondje of 30 was het klaar.

    Op lagere snelheid circuits kan het best leuk uitpakken! Hoop dat ze vooral de zachtere banden nu gaan inzetten. Dat alles wat trager gaat is tot daaraan toe. De vele wisselingen (ok met batterij) maakt het een beter aan te gluren race dan de laatste jaren.

    Heb pas rond halverwege mijn telefoon gepakt om wat te scrollen.... Afgelopen jaar was dat meestal na ronde 1....

    Is het perfect? Absoluut niet! Is het een drama? Neuh niet echt. Heb geen top race gezien, maar het was beter aan te gluren dan verwacht. Nu is het aan de teams verder te ontwikkelen.

    Mijn glazen bol zegt Leclerc wordt kampioen. Russel 2, Hamilton 3 verstappen 4.

    • + 1
    • 8 maa 2026 - 09:03
    • M@X

      Posts: 1.330

      Vind het echt wel jammer hoor. Is zo traag allemaal. Snelheid vond ik zo vet. Vond het altijd al vervelend dat een auto in de race veel langzamer is dan in de kwali. Maar nu is het echt sloom. Wel mee eens dat de chaos soms vermakelijk kan zijn. Maar sport gaat voor mij over winnen en in de F1 over de snelste zijn. Dat klopt nu niet. Formule 1; wie bouwt de beste formule binnen de formule (regels). De regels zijn gewoon echt klote. Maar goed, ik geef het wel een kans en misschien denk ik er na 5 races anders over.

      • + 0
      • 8 maa 2026 - 09:34

