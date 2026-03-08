George Russell heeft het startschot gegeven voor het Formule 1-seizoen van 2026. De Engelsman reed ongenaakbaar naar de overwinning tijdens de Grand Prix van Australië in zijn gloednieuwe Mercedes met Andrea Kimi Antonelli in zijn kielzog. Na afloop was de Engelsman dan ook in opperbeste stemming.

In de openingsfase werd het vuur aan de schenen gelegd door Russell. De van pole position vertrokken Brit verloor de leiding aan Charles Leclerc en beleefde een rondenlang gevecht met de Ferrari. Maar na een pitstop eerder gemaakt te hebben tijdens een virtual safety car-situatie, slaagde hij erin om als eerste over de streep te komen.

Russell genoot in nieuwe auto

Tijdens de podiuminterviews droop de glimlach van Russell zijn gezicht af. De ijzersterke W17 die gebouwd is door Mercedes, stelde hem tevreden. "Ik voel me geweldig. Het was een zware strijd in het begin en we wisten dat het een uitdaging zou worden", aldus Russell na afloop die het in het begin even zwaar had.

"Ik ging naar de startgrid. Ik zag dat mijn batterij bijna leeg was en maakte een slechte start. En toen volgden natuurlijk een aantal spannende gevechten met Charles. Ik was dus erg blij toen ik de finishlijn passeerde", voegde de Brit daaraan toe.

Russell nu de WK-leider

Voor het eerst in zijn carrière is Russell nu de WK-leider. Zelf erkende hij hij dat vooral te danken heeft aan zijn Mercedes-team uit Brackley. "Eerlijk gezegd wil ik het hele team heel erg bedanken, want het heeft lang geduurd voordat we deze auto onder ons hadden. En ik ga op een betere manier van start gaan."

Toch benadrukte Russell dat hij nog enigszins problemen aan zijn nieuwe auto heeft ondervonden. "Veel van de voorkant van de auto, dus we ondersturen nogal in deze bochten. Dus ik weet zeker dat ik dat een beetje moet verbeteren, want het was een beetje wankel, maar ja, ik ben heelhuids gefinisht en ik ben blij dat ik er ook een overwinning heb gekregen."