Russell ongenaakbaar naar zege in Melbourne: "Voel me geweldig"

George Russell heeft het startschot gegeven voor het Formule 1-seizoen van 2026. De Engelsman reed ongenaakbaar naar de overwinning tijdens de Grand Prix van Australië in zijn gloednieuwe Mercedes met Andrea Kimi Antonelli in zijn kielzog. Na afloop was de Engelsman dan ook in opperbeste stemming. 

In de openingsfase werd het vuur aan de schenen gelegd door Russell. De van pole position vertrokken Brit verloor de leiding aan Charles Leclerc en beleefde een rondenlang gevecht met de Ferrari. Maar na een pitstop eerder gemaakt te hebben tijdens een virtual safety car-situatie, slaagde hij erin om als eerste over de streep te komen. 

Russell genoot in nieuwe auto

Tijdens de podiuminterviews droop de glimlach van Russell zijn gezicht af. De ijzersterke W17 die gebouwd is door Mercedes, stelde hem tevreden. "Ik voel me geweldig. Het was een zware strijd in het begin en we wisten dat het een uitdaging zou worden", aldus Russell na afloop die het in het begin even zwaar had.  

"Ik ging naar de startgrid. Ik zag dat mijn batterij bijna leeg was en maakte een slechte start. En toen volgden natuurlijk een aantal spannende gevechten met Charles. Ik was dus erg blij toen ik de finishlijn passeerde", voegde de Brit daaraan toe.

Russell nu de WK-leider 

Voor het eerst in zijn carrière is Russell nu de WK-leider. Zelf erkende hij hij dat vooral te danken heeft aan zijn Mercedes-team uit Brackley. "Eerlijk gezegd wil ik het hele team heel erg bedanken, want het heeft lang geduurd voordat we deze auto onder ons hadden. En ik ga op een betere manier van start gaan." 

Toch benadrukte Russell dat hij nog enigszins problemen aan zijn nieuwe auto heeft ondervonden. "Veel van de voorkant van de auto, dus we ondersturen nogal in deze bochten. Dus ik weet zeker dat ik dat een beetje moet verbeteren, want het was een beetje wankel, maar ja, ik ben heelhuids gefinisht en ik ben blij dat ik er ook een overwinning heb gekregen."

NyckVrieskast

Posts: 1.190

Bleh met een illegale motor🤮 en ook het verraden van andere rijders is hij ook niet verleerd.

  • 6
  • 8 maa 2026 - 06:47
Reacties (12)

Login om te reageren
  • Ernie5335

    Posts: 5.802

    Ik ook niet...

    • + 0
    • 8 maa 2026 - 06:44
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.190

    Bleh met een illegale motor🤮 en ook het verraden van andere rijders is hij ook niet verleerd.

    • + 6
    • 8 maa 2026 - 06:47
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.613

      Zwijg dan toch gewoon.

      • + 6
      • 8 maa 2026 - 07:08
    • HermanInDeZon

      Posts: 743

      Verraden van rijders?

      Die opmerking over Leclerc bedoel je ?

      Luister eens eender welke boordradio terug van Max die zich achter Norris of Hamilton bevindt de afgelopen seizoenen - is net zo erg hoor.

      Als dit al "verraden" en onsportief is: Brazilie 2022.

      • + 1
      • 8 maa 2026 - 08:12
    • snailer

      Posts: 32.103

      Denk dat hij op die spreadsheet doelt bij de stewards. Russell die toen bij een opwarmronde Verstappen een straf aansmeerde.

      Dat was enorm onsportief, maar wel jaren terug.

      2022 is al helemaal erg lang geleden.

      • + 0
      • 8 maa 2026 - 08:59
  • Michael Schumacher

    Posts: 2.151

    Heel strak gereden van George! Zoals geldt in de F1: met talent alleen kom je er niet perse. Los van middelen, opstapklassen heb je gewoon ook goede materie nodig. Dat heeft George nu, zoals vele wereldkampioenen voor hem en hij levert. Dik verdiend!

    • + 3
    • 8 maa 2026 - 06:52
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.613

      Dat is F1. Wie het niet kan verdragen, zit hier gewoon verkeerd.

      • + 2
      • 8 maa 2026 - 07:10
  • John6

    Posts: 11.516

    Waardeloze race zoals verwacht, Mercedes viel mij tegen, er zijn zeker kansen voor andere teams dit seizoen dat is dan wel weer duidelijk geworden.

    • + 0
    • 8 maa 2026 - 07:23
    • Mr Marly

      Posts: 7.971

      Heb vele slechtere edities gezien in Australië waarbij er amper actie was, bij mij is het glas halfvol.

      • + 0
      • 8 maa 2026 - 07:31
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.524

    Het is knap en Mercedes heeft het goed voor elkaar. Maar dat Russell dit geweldig vind. Als racer doet dit toch pijn aan je hart dat je moet liften en managen heel de race. Winnen verzacht die pijn een beetje misschien. Maar diep vanbinnen geloof ik niet dat hij dit ook echt fijn vindt.

    • + 2
    • 8 maa 2026 - 07:41
  • mordor

    Posts: 2.125

    Tot juni heeft MB vrij spel, daarna wil ik nog wel eens zien of sjors nog zo blij is.

    • + 0
    • 8 maa 2026 - 07:57
  • snailer

    Posts: 32.103

    Antonellie iets van 3 seconde er achter. Voor een beetje spanning moet Antonelli zorgen.

    • + 0
    • 8 maa 2026 - 08:57

