Leclerc en Ferrari worstelen met Mercedes: "Heel uitdagend"

Leclerc en Ferrari worstelen met Mercedes: "Heel uitdagend"

Charles Leclerc heeft een prima start van dit Formule 1-seizoen gekend. Tijdens het eerste Grand Prix-weekend in Australië, slaagde de Monegask erin om in zijn Ferrari als derde over de finish te komen. Na afloop van de race oogde Leclerc tevreden, maar beseft hij dat er nog werk aan de winkel is. 

Leclerc pakte vanaf de vierde startplek de leiding in Melbourne. Het is geen geheim dat de Ferrari ijzersterk is bij de starts, waar de 28-jarige handig gebruik van wist te maken. Uiteindelijk moest hij zijn meerdere erkennen in George Russell en Andrea Kimi Antonelli, die naar eigen zeggen te snel bleken in hun Mercedes

7 maa
8 maa

Leclerc ziet uitdagingen met nieuwe auto's

De nieuwe auto's in de Formule 1 zijn totaal anders dan de afgelopen jaren. Het vergt meer van de coureur om de motor en banden te managen, wat volgens Leclerc een uitdaging is. "Het is leuk, maar het is ook heel, heel, heel uitdagend", zo klonk het tegenover Viaplay. " Ik denk dat we ook heel verschillende tools in de auto hebben, tussen de auto's onderling. Sommige auto's weten wanneer alles gaat vertragen. Ik moest een beetje raden waar dat voor mij zou gebeuren", voegde hij daaraan toe. 

"Maar ik heb me vrij goed aangepast en ik was best blij dat ik als eerste uit deze start kwam. Helaas heeft dat het lot van onze race niet veranderd, maar P3 is geen slechte start. We moeten blijven werken. Gisteren was de kwalificatie een stuk moeilijker en vandaag ben ik niet echt tevreden met waar we stonden in onze afstelling, dus er is nog veel werk aan de winkel." 

Mercedes en Ferrari in de problemen?

Tot dusver lijken Mercedes en Ferrari de beste auto's gebouwd te hebben, maar ook hun kampen volgens Leclerc met problemen. "Toen ik met de Mercedes-coureurs sprak, bleken zij ook grote problemen te hebben gehad met de deployment bij de start. Wij hadden grote problemen met de deployment bij de start. Ik zag het al eerder, dus ik kon het een beetje beheersen, maar het was heel erg lastig. We moeten dus begrijpen wat er is gebeurd, maar het leek iets algemeens te zijn. Dus het is een beetje vreemd."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Charles Leclerc Ferrari GP Australië 2026

Reacties (2)

  • Larry Perkins

    Posts: 63.341

    De rees in een nutshell...

    2026 Australian GP Recap
    youtube(.)com/shorts/pqrMk-fHiFA?feature=share

    * haakjes verwijderen

    • + 0
    • 8 maa 2026 - 18:33
    • Larry Perkins

      Posts: 63.341

      Cooldown Room: Australian GP 2026 | Mercedes 1-2, But Russell is NOT Happy
      (2,31 minuten)
      https://youtu.be/sY6j1GOZTQI

      • + 0
      • 8 maa 2026 - 18:48

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

