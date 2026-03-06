Nog even en dan gaat een compleet nieuw tijdperk van start in de Formule 1. Dit weekend zal de Grand Prix van Australië verreden worden in Melbourne met de gloednieuwe auto's, gebouwd op basis van de nieuwe reglementen. Voormalig F1-coureur Jan Lammers heeft zijn vraagtekens bij de nieuwe bolides, maar ziet daarentegen wel kansen voor Max Verstappen.

Door de splinternieuwe reglementen in de koningsklasse van de autosport, vindt in de Formule 1 een van de grootste veranderingen ooit plaats. In plaats van de brede grondeffect-auto's is de racerij nu getuige van smallere machines, gedreven door nieuwe motoren en andere aerodynamica. Verstappen liet na de wintertests in Bahrein weten totaal geen fan te zijn van de nieuwe bolides, aangezien hij veel meer moet managen dan racen.

Lammers duidt cruciaal probleem aan

In gesprek met GPToday.net voorziet Lammers een groot probleem met de nieuwe auto's, om precies te zijn met de motoren. "Ik verwacht dat deze motoren tot tegen een aantal hitteproblemen aan gaan lopen", zo stipt de Nederlander aan. "De transport van het vermogen, dus de bekabeling en de systemen, die moeten het maar zien op te vangen. Aangezien het voor de helft nu een batterij is, valt het nog te bezien hoe de motor die energie op gaat slaan. En dat moet allemaal weer gekoeld worden en ik vraag mij af hoe de krachtbron daar toe in staat is."

Op de vraag of een huidige koeling in een Formule 1-auto die kracht kan weerstaan, reageerde Lammers: "Nee, zo simpel is het niet. De een heeft daar wel problemen mee en de ander weer niet. Er ontbreekt nog heel veel data aangezien we nog geen race hebben gehad met een safety car en dat soort dingen. Je kan dat wel simuleren, maar de echte data is er pas na de race."

Auto's nog niet helemaal afgeschreven

Desondanks wil Lammers de nieuwe bolides afschrijven. Aangezien de nieuwe auto's nog 1.0 zijn, denkt de in Zandvoort geboren coureur dat er nog genoeg ontwikkelingen plaats zullen vinden. "In de jaren 80' hadden wij er al mee te maken dat je bijna over de vangrails heen stuiterde vanwege die kerbs, maar dat duurde dan ook even voordat dat werd opgelost."

"Met wat roldempers en dat soort dingen werd er dan voor gezorgd dat er iets meer downforce gegenereerd werd op de auto en ik verwacht dat dat soort ontwikkelingen ook met deze auto's plaats zullen gaan vinden."

Lammers begrijpt gefrustreerde Verstappen

Ook Verstappen liet weten nog geen fan te zijn van de huidige auto's. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing omschreef de nieuwe bolides als 'Formule E op steroïden' en vond het weinig te maken met de sport waarin hij alweer zijn twaalfde seizoen gaat beginnen dit weekend. Lammers kon de frustratie van Verstappen enigszins begrijpen.

"De coureurs worden steeds meer operators", zo stelde hij. "Een piloot van een vliegtuig moet bijvoorbeeld allemaal procedures volgen en dingen afvinken. Daar begint het steeds meer op te lijken. Maar Verstappen is nog steeds een van de slimste rijders en zal best gebruik kunnen maken van dit concept. Maar ik kan mij inderdaad voorstellen dat je je als rijder wil uitleven."

Verstappen maakt kans op basis van intelligentie

Na de shakedown in Barcelona en de wintertest in Bahrein wordt er gesproken over een 'Big Four'. Die zou namelijk bestaan uit Mercedes, Ferrari, McLaren en Red Bull. Lammers verwacht dat ook en denkt dan ook zeker dat Verstappen zich kan mengen in het titelgevecht. "Wat betreft Max en zijn snelheid, die zal weer als een van de besten eruit komen. Red Bull zal alleen nog wel wat uitdagingen hebben met de motor, maar we weten natuurlijk ook niet wie de kaarten het meeste tegen de borst houdt."

"Mercedes wordt van verwacht dat die dominant zullen zijn, maar zij zijn ook degene die hun piek nog niet hebben laten zien. Waarschijnlijk Ferrari wat meer, zij zullen wel favoriet zijn voor de pole position in Melbourne. Maar de favoriet voor de overwinning en het kampioenschap uiteindelijk is wellicht Mercedes. Het kan het jaar worden van George Russell in Lando Norris, wat ze in Engeland niet vervelend zullen vinden", zo sloot Lammers uiteindelijk af.

Inmiddels zitten de eerste twee vrije trainingen in Australië erop. Het is duidelijk dat Mercedes, Ferrari, McLaren en Red Bull enorm dicht bij elkaar zitten.