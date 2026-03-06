user icon
Exclusief: Jan Lammers ziet kansen voor Verstappen met nieuwe F1-auto's

<b> Exclusief: </b> Jan Lammers ziet kansen voor Verstappen met nieuwe F1-auto's

Nog even en dan gaat een compleet nieuw tijdperk van start in de Formule 1. Dit weekend zal de Grand Prix van Australië verreden worden in Melbourne met de gloednieuwe auto's, gebouwd op basis van de nieuwe reglementen. Voormalig F1-coureur Jan Lammers heeft zijn vraagtekens bij de nieuwe bolides, maar ziet daarentegen wel kansen voor Max Verstappen

Door de splinternieuwe reglementen in de koningsklasse van de autosport, vindt in de Formule 1 een van de grootste veranderingen ooit plaats. In plaats van de brede grondeffect-auto's is de racerij nu getuige van smallere machines, gedreven door nieuwe motoren en andere aerodynamica. Verstappen liet na de wintertests in Bahrein weten totaal geen fan te zijn van de nieuwe bolides, aangezien hij veel meer moet managen dan racen. 

Lammers duidt cruciaal probleem aan

In gesprek met GPToday.net voorziet Lammers een groot probleem met de nieuwe auto's, om precies te zijn met de motoren. "Ik verwacht dat deze motoren tot tegen een aantal hitteproblemen aan gaan lopen", zo stipt de Nederlander aan. "De transport van het vermogen, dus de bekabeling en de systemen, die moeten het maar zien op te vangen. Aangezien het voor de helft nu een batterij is, valt het nog te bezien hoe de motor die energie op gaat slaan. En dat moet allemaal weer gekoeld worden en ik vraag mij af hoe de krachtbron daar toe in staat is." 

Op de vraag of een huidige koeling in een Formule 1-auto die kracht kan weerstaan, reageerde Lammers: "Nee, zo simpel is het niet. De een heeft daar wel problemen mee en de ander weer niet. Er ontbreekt nog heel veel data aangezien we nog geen race hebben gehad met een safety car en dat soort dingen. Je kan dat wel simuleren, maar de echte data is er pas na de race." 

Auto's nog niet helemaal afgeschreven

Desondanks wil Lammers de nieuwe bolides afschrijven. Aangezien de nieuwe auto's nog 1.0 zijn, denkt de in Zandvoort geboren coureur dat er nog genoeg ontwikkelingen plaats zullen vinden. "In de jaren 80' hadden wij er al mee te maken dat je bijna over de vangrails heen stuiterde vanwege die kerbs, maar dat duurde dan ook even voordat dat werd opgelost." 

"Met wat roldempers en dat soort dingen werd er dan voor gezorgd dat er iets meer downforce gegenereerd werd op de auto en ik verwacht dat dat soort ontwikkelingen ook met deze auto's plaats zullen gaan vinden."

Lammers begrijpt gefrustreerde Verstappen

Ook Verstappen liet weten nog geen fan te zijn van de huidige auto's. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing omschreef de nieuwe bolides als 'Formule E op steroïden' en vond het weinig te maken met de sport waarin hij alweer zijn twaalfde seizoen gaat beginnen dit weekend. Lammers kon de frustratie van Verstappen enigszins begrijpen.

"De coureurs worden steeds meer operators", zo stelde hij. "Een piloot van een vliegtuig moet bijvoorbeeld allemaal procedures volgen en dingen afvinken. Daar begint het steeds meer op te lijken. Maar Verstappen is nog steeds een van de slimste rijders en zal best gebruik kunnen maken van dit concept. Maar ik kan mij inderdaad voorstellen dat je je als rijder wil uitleven."

Verstappen maakt kans op basis van intelligentie

Na de shakedown in Barcelona en de wintertest in Bahrein wordt er gesproken over een 'Big Four'. Die zou namelijk bestaan uit Mercedes, Ferrari, McLaren en Red Bull. Lammers verwacht dat ook en denkt dan ook zeker dat Verstappen zich kan mengen in het titelgevecht. "Wat betreft Max en zijn snelheid, die zal weer als een van de besten eruit komen. Red Bull zal alleen nog wel wat uitdagingen hebben met de motor, maar we weten natuurlijk ook niet wie de kaarten het meeste tegen de borst houdt." 

"Mercedes wordt van verwacht dat die dominant zullen zijn, maar zij zijn ook degene die hun piek nog niet hebben laten zien. Waarschijnlijk Ferrari wat meer, zij zullen wel favoriet zijn voor de pole position in Melbourne. Maar de favoriet voor de overwinning en het kampioenschap uiteindelijk is wellicht Mercedes. Het kan het jaar worden van George Russell in Lando Norris, wat ze in Engeland niet vervelend zullen vinden", zo sloot Lammers uiteindelijk af. 

Inmiddels zitten de eerste twee vrije trainingen in Australië erop. Het is duidelijk dat Mercedes, Ferrari, McLaren en Red Bull enorm dicht bij elkaar zitten. 

 

 

Voor belangstellenden…

F1 Team Principal Press Conference | Australian GP 2026 | Adrian Newey, Toto Wolff & Graeme Lowdon
(35,08 minuten)
(35,08 minuten)
https://youtu.be/jWZBhS-X-VU

F1 Drivers FP2 Interviews Australian GP 2026 | PART 1
(15,31 minuten)
(15,31 minuten)
https://youtu.be/bfDtzi... [Lees verder]

    Voor belangstellenden…

    F1 Team Principal Press Conference | Australian GP 2026 | Adrian Newey, Toto Wolff & Graeme Lowdon
    (35,08 minuten)
    https://youtu.be/jWZBhS-X-VU

    F1 Drivers FP2 Interviews Australian GP 2026 | PART 1
    (15,31 minuten)
    https://youtu.be/bfDtzivEOeg

    2026 F1 AUSTRALIAN GP Friday analysis by Peter Windsor
    (20,43 minuten)
    https://youtu.be/KvLms6vd_4A

      Terugblik…

      Hoogtepunten van de race | Grand Prix van Canada 2025
      ( 8,02 minuten)
      https://youtu.be/93ZnZF_zWds

    Net als Tom een fanboy...

    Jan heeft ook een mening. Ik zou zeggen, ga op een forum, Jan!

    Off-topic:

    Russell riskeert gridpenalty van maar liefst tien plaatsen!

    Niet echt, dit is ook een kop voor de clicks, maar het volgende speelt wel…

    Waarschuwing en een reprimande voor George Russell tijdens de Grand Prix van Australië.
    Een paar incidenten zorgden ervoor dat Russell na de tweede vrije training van vrijdag in Melbourne in de problemen kwam met de stewards.

    Een reprimande is de zwaardere sanctie, aangezien vijf daarvan automatisch resulteren in een straf van tien plaatsen op de startgrid (mits er minstens vier worden gegeven voor een rijovertreding).
    Het bewuste incident vond vroeg in de sessie plaats toen Russell de auto van Arvid Lindblad raakte terwijl de Racing Bulls zich op de snelle rijstrook van de pitstraat bevonden en de Mercedes net uit de garage kwam.
    "Die kerel heeft net mijn voorvleugel geraakt," klaagde de Brit, maar de stewards hadden geen begrip voor zijn standpunt, aangezien de regels duidelijk voorschrijven dat Lindblad voorrang had.

    De volledige beslissing van de stewards:
    "De stewards hebben de coureur van auto 41 (Arvid Lindblad) en de coureur van auto 63 (George Russell), de teamvertegenwoordigers en videobeelden, teamradio-opnamen en beelden vanuit de auto bekeken en vastgesteld dat auto 41 in de rij auto's op de snelle rijbaan stond te wachten om de pitstraat te verlaten.
    Auto 63 verliet de garage en stond te wachten om de linkerrijstrook op te rijden. Auto 63 schoof langzaam naar voren, alsof hij de linkerrijstrook wilde invoegen, en stopte toen iets voor auto 41, waarbij een klein gedeelte van auto 63 in de linkerrijstrook uitstak.
    Hierdoor reed auto 41 over dat gedeelte van de eindplaat van de voorvleugel van auto 63. Er is ons geen schade gemeld met betrekking tot auto 41 als gevolg van de botsing. Bijlage L Hoofdstuk IV van de FIA Internationale Sportcode, gelezen in samenhang met punt 15 van de wedstrijdrichtlijnen van de wedstrijdleider, geeft voorrang aan de auto's in de snelle rijstrook boven die in de werkrijstrook. Met andere woorden, auto 41 had voorrang op auto 63.
    Auto 63 had alleen de fast lane op kunnen rijden 'als er een geschikte opening was in de rij auto's op de fast lane' en als dat veilig kon gebeuren zonder de auto's die zich al op de snelweg bevonden onnodig te hinderen.
    Het is duidelijk dat er in dit geval geen sprake was van een dergelijke opening en dat de botsing het gevolg was van het feit dat auto 63 langzaam naar voren schoof en daardoor een klein gedeelte van de linkerrijstrook blokkeerde. Beide bestuurders waren het erover eens dat de bestuurder van auto 41 het gedeelte dat de linkerrijstrook blokkeerde niet had kunnen zien.
    In dit geval had de aanrijding voorkomen kunnen worden als auto 63 de juiste maatregelen had genomen. Daarom hebben we de bestuurder van auto 63 een berisping opgelegd."

      Foute oefenstart
      Daarnaast ontving Russell, zoals eerder vermeld, een formele waarschuwing – die geen gevolgen heeft – voor het uitvoeren van een oefenstart buiten het daarvoor bestemde gebied.
      De zaak van Russell werd met mildheid behandeld gezien de verzachtende omstandigheden, met name het slechte zicht in de late namiddag bij zonsondergang, hoewel de stewards erop wezen dat de Mercedes "zo ver voor de aangewezen locatie stond dat hij zich buiten het beschermingsgebied van de pitmuur bevond".

      “De stewards hebben de coureur van auto nummer 63 (George Russell) en de teamvertegenwoordiger gehoord en videobeelden bekeken.
      De coureur gaf toe dat hij een oefenstart had uitgevoerd buiten het aangewezen oefenstartgebied zoals gedefinieerd in punt 14.1 van de wedstrijdrichtlijnen van de wedstrijdleider. Hij legde echter uit dat hij door de zonnenevel de startvakken niet goed kon zien en dat hij meende dat de juiste locatie zich bevond waar de rubberstrepen op het asfalt zichtbaar waren.
      Na het bekijken van de onboardbeelden van de coureur en de CCTV-beelden, erkennen we dat het moeilijk was om de startbox te zien gezien de lichtomstandigheden. De coureur bevond zich echter zo ver voor de aangewezen locatie dat hij zich buiten het bereik van de pitmuur bevond. Dit incident vond plaats nadat de wedstrijdleider alle teams had gewaarschuwd dat ze zijn instructies in dit opzicht moesten opvolgen.
      De stewards hebben vastgesteld dat de coureur de instructies van de wedstrijdleider niet heeft opgevolgd en hebben een straf opgelegd die overeenkomt met de straffen voor soortgelijke overtredingen in het verleden.
      De stewards herinneren alle deelnemers eraan dat het opvolgen van de instructies van de wedstrijdleider met betrekking tot de juiste startpositie essentieel is voor een veilig verloop van het evenement." (MS Global, automatische vertaling uit het Engels)

      Boehoe boe!!!

      Eruit met die vent...voor straf niet meer meedoen tijdens dit seizoen!!

