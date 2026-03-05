De Britse zender Sky Sports heeft vlak voor de start van het nieuwe Formule 1-seizoen hun analistenpool bekendgemaakt. De populaire Britse zender houdt vast aan namen als Martin Brundle en Jenson Button, maar werkt niet langer samen met de Amerikaanse oud-coureur Danica Patrick.

Sky Sports geldt als een invloedrijke stem in de Formule 1-wereld. De analyses en het commentaar van de Britse zender worden in meerdere landen gebruikt, terwijl ze ook één van de grootste media zijn in de sport. Ze hebben veel grote namen uit de autosportwereld aan zich weten te binden, en onder meer wereldkampioenen Jenson Button en Nico Rosberg verlenen regelmatig medewerking aan de uitzendingen.

Wat was er aan de hand?

In de afgelopen jaren was ook de Amerikaanse Danica Patrick in de uitzendingen te zien als analist. Patrick was de eerste vrouw die een IndyCar-race wist te winnen en was ook jarenlang actief in de NASCAR. In de afgelopen jaren was ze tijdens races in de Verenigde Staten en Canada aanwezig in de F1-paddock namens Sky Sports. Daarnaast was ze ook te zien in de Netflix-reeks Drive to Survive.

Patrick lag echter ook onder vuur, omdat ze zich uitspreekt als een grote medestander van de Amerikaanse president Donald Trump. Daarnaast verspreidde ze complottheorieën in haar podcast, en riep daarmee ergernis op bij een bepaalde groep F1-fans. Begin vorig jaar werd er zelfs een petitie gestart om Sky Sports te vragen om niet langer samen te werken met Patrick. Deze petitie werd uiteindelijk ruim 40.000 keer ondertekend.

Waarom keert Patrick niet terug?

Sky Sports heeft nu gedeeld wie komend seizoen hun commentatoren, analisten en presentatoren in de Formule 1 zijn. Opvallend genoeg ontbreekt Patrick op de lijst van analisten, volgens meerdere media heeft ze besloten om zich te gaan richten op andere projecten.

Bij Sky Sports keert aankomend F1-seizoen wel Naomi Schiff terug in de paddock als analist, ze was in de afgelopen maanden met zwangerschapsverlof. David Croft blijft aan als commentator, terwijl ook de populaire oud-coureur Martin Brundle co-commentaar blijft leveren.

Hoe zit het in Nederland?

Het commentaar van Sky Sports is in Nederland te horen via F1 TV. Bij Viaplay wordt het commentaar ook dit jaar geleverd door Melroy Heemskerk en Nelson Valkenburg.