Sky Sports neemt afscheid van controversiële analist

Sky Sports neemt afscheid van controversiële analist

De Britse zender Sky Sports heeft vlak voor de start van het nieuwe Formule 1-seizoen hun analistenpool bekendgemaakt. De populaire Britse zender houdt vast aan namen als Martin Brundle en Jenson Button, maar werkt niet langer samen met de Amerikaanse oud-coureur Danica Patrick.

Sky Sports geldt als een invloedrijke stem in de Formule 1-wereld. De analyses en het commentaar van de Britse zender worden in meerdere landen gebruikt, terwijl ze ook één van de grootste media zijn in de sport. Ze hebben veel grote namen uit de autosportwereld aan zich weten te binden, en onder meer wereldkampioenen Jenson Button en Nico Rosberg verlenen regelmatig medewerking aan de uitzendingen.

Wat was er aan de hand?

In de afgelopen jaren was ook de Amerikaanse Danica Patrick in de uitzendingen te zien als analist. Patrick was de eerste vrouw die een IndyCar-race wist te winnen en was ook jarenlang actief in de NASCAR. In de afgelopen jaren was ze tijdens races in de Verenigde Staten en Canada aanwezig in de F1-paddock namens Sky Sports. Daarnaast was ze ook te zien in de Netflix-reeks Drive to Survive.

Patrick lag echter ook onder vuur, omdat ze zich uitspreekt als een grote medestander van de Amerikaanse president Donald Trump. Daarnaast verspreidde ze complottheorieën in haar podcast, en riep daarmee ergernis op bij een bepaalde groep F1-fans. Begin vorig jaar werd er zelfs een petitie gestart om Sky Sports te vragen om niet langer samen te werken met Patrick. Deze petitie werd uiteindelijk ruim 40.000 keer ondertekend.

Waarom keert Patrick niet terug?

Sky Sports heeft nu gedeeld wie komend seizoen hun commentatoren, analisten en presentatoren in de Formule 1 zijn. Opvallend genoeg ontbreekt Patrick op de lijst van analisten, volgens meerdere media heeft ze besloten om zich te gaan richten op andere projecten.

Bij Sky Sports keert aankomend F1-seizoen wel Naomi Schiff terug in de paddock als analist, ze was in de afgelopen maanden met zwangerschapsverlof. David Croft blijft aan als commentator, terwijl ook de populaire oud-coureur Martin Brundle co-commentaar blijft leveren.

Hoe zit het in Nederland?

Het commentaar van Sky Sports is in Nederland te horen via F1 TV. Bij Viaplay wordt het commentaar ook dit jaar geleverd door Melroy Heemskerk en Nelson Valkenburg. 

Regenrace

Posts: 2.382

Ik vind David Croft ook controversieel. Die staat continu te schreeuwen, alsof ie bij het sluiten van de markt van een partij overrijpe bananen af moet.

  • 11
  • 5 maa 2026 - 16:49
Reacties (23)

  • f(1)orum

    Posts: 9.632

    Ik denk niet dat haar Podcast over Lizard people erg behulpzaam was om haar baan te behouden.

    • + 2
    • 5 maa 2026 - 16:10
    • Regenrace

      Posts: 2.382

      "Welke andere projecten?"
      "Nou mijn lades uitruimen, en toegangsbadge teruggeven."

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 16:52
    • core2duo

      Posts: 1.770

      Los van haar politieke voorkeuren en complottheorie-uitstapjes: het was bij Sky Sports gewoon een totale mismatch.

      Danica Patrick zat zó vaak mis met haar analyses dat je je afvroeg of ze naar dezelfde race zat te kijken. Strategie? Banden? Race-inzicht? Het was regelmatig nattevingerwerk.

      En dan die live momenten met Jenson Button en Nico Rosberg… ongemakkelijk is nog zacht uitgedrukt. Button die zichtbaar z’n best deed om professioneel te blijven terwijl hij eigenlijk dacht: “Dit meen je niet.” Rosberg die subtiel corrigeerde alsof hij een stagiair bijles gaf.

      Laten we eerlijk zijn: dit had weinig met politiek te maken. Dit ging gewoon om niveau. En in de Formule 1, waar het publiek elke strategische nuance drie keer terugkijkt, val je keihard door de mand als je er structureel naast zit.

      Sky heeft niet iemand “weggecanceld”. Ze hebben gewoon de tv uitgezet!

      • + 4
      • 5 maa 2026 - 18:40
  • HarryLam

    Posts: 5.315

    Sport moet je niet met politiek vermengen, ophoepelen dus.

    • + 0
    • 5 maa 2026 - 16:27
    • 919

      Posts: 4.009

      Ach, McLaren heeft die oranje varken zelfs uitgenodigd en midden in de spotlight gezet. Maalde maar weinig mensen om.

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 16:46
    • HermanInDeZon

      Posts: 698

      En niet te vergeten dat Oracle natuurlijk ook gewoon eigendom is van één van de grootste Trump sponsors ... dat soort dingen kan je niet vermijden :)

      • + 1
      • 5 maa 2026 - 18:03
  • Regenrace

    Posts: 2.382

    Ik vind David Croft ook controversieel. Die staat continu te schreeuwen, alsof ie bij het sluiten van de markt van een partij overrijpe bananen af moet.

    • + 11
    • 5 maa 2026 - 16:49
    • Hourpower

      Posts: 764

      Ja dat schreeuwen continu vind ik ook storend. Misschien zit hij aan het witte poeder? Maar ja Engels commentaar nog altijd beter dan die twee droeftoeters op Vianee

      • + 7
      • 5 maa 2026 - 17:36
    • JM_K

      Posts: 1.219

      Croft is mijn held qua F1 presentatoren. Vroeger bij Sky BBC al.... daarom ben ik naar F1 TV gegaan.. ook omdat Ziggo zo slecht werd.

      • + 5
      • 5 maa 2026 - 17:43
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.635

    Tja, dat Danica Patrick.die oranje aap op 'n voetstuk plaatst kan ik me goed indenken.
    Ze heeft NASCAR gereden.....nou, als er één sport geassocieerd wordt met die zuiderlingen is het dát wel.
    En we weten allemaal dat die rednecks grotendeels voor die aap hebben gestemd.

    Volgens mijn vreet ze nog roadkills ook....op de barbecue natuurlijk.

    • + 5
    • 5 maa 2026 - 17:13
  • F1 bekijker

    Posts: 39

    De kleine leuke dwerg.

    • + 0
    • 5 maa 2026 - 17:37
    • Phantom01

      Posts: 936

      Inderdaad, het oog wil ook wat, misschien een beroep doen op Carmen Jorda voor de Spaanstalige circuits.

      • + 2
      • 5 maa 2026 - 19:09
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 922

    Heemskerk en Valkenburg, vooral de laatste een leuk plaatsje. Maar de commentatoren... kleuterjuffen!

    • + 2
    • 5 maa 2026 - 17:39
  • Erwinnaar

    Posts: 5.521

    Te gek voor woorden als dat de reden is, en zo deugen ze maar verder door net zo lang tot je precies in het juiste straatje past en de rest is uitgesloten, exact dus wat men van een ander vind.

    Je kan toch prima afwijkende meningen of ideeën hebben en de sport een warm hart toedragen en het daarover hebben. Wat je buiten werktijd (controversieel) vind of doet en het is binnen de wet, dat moet je lekker zelf weten maar dat mag blijkbaar niet meer. Afschuwelijke ontwikkeling.

    • + 4
    • 5 maa 2026 - 17:52
    • Tra893SDk

      Posts: 17

      Afwijkende meningen is wat anders dan rare complottheorieën. Verder heeft ze in het verleden de nodige commentaren gehad op races die ze overduidelijk niet gezien heeft. En ook voor Sky had ze geen meerwaarde en je kon gewoon ziens at Button zich ergerde aan haar.

      Sowieso heeft ze kansen in de media gehad omdat ze een leuk kopie had toen ze jonger was.

      • + 3
      • 5 maa 2026 - 18:16
    • Tra893SDk

      Posts: 17

      Koppie dus. En ook haar racekansen kwamen daar vandaan. Het had allemaal weinig te maken met racesucces.

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 18:16
    • Erwinnaar

      Posts: 5.521

      Vele zijn inmiddels uitgekomen. Dus zo raar is het niet.

      Maar als ze inderdaad maar wat roeptoetert terwijl ze het niet gezien heeft is dat al genoeg reden lijkt me en hoort ze niet in professionele omgeving thuis waar kijkers goed geïnformeerd willen worden. En ja, als een Button op die manier zich stoort lijkt me de stap voor Sky niet zo ingewikkeld dus.

      Het beste is dan nog inderdaad ex rijders of rijders in te zetten met enig presenteer talent.

      • + 1
      • 5 maa 2026 - 18:29
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.288

      Wou net zeggen: de ene na de andere complottheorie blijkt waar te zijn. Wat nu allemaal uitkomt m.b.t ene Jeffrey en z'n rijke vriendjes bijvoorbeeld, dat wisten velen al jaren, maar die werden voor gek versleten door de mensen die meenden op de hoogte te zijn, omdat ze elke avond braaf journaals en actualiteitenprogramma's consumeren.

      • + 2
      • 5 maa 2026 - 20:37
    • Kampsie

      Posts: 1.591

      Eensch. Erg woke sausje. Gratis geld totdat het op is.

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 21:21
  • gridiron

    Posts: 3.244

    Hier worden ook complottheorieën gemaakt en om dat je Trump een clown vindt maakt je dat toch niet controversieel.

    • + 3
    • 5 maa 2026 - 18:39
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.164

    Jammer ze was een van de weinige die Max verdedigde bij die eilandbewoners. Daarom zal ze wel weg moeten omdat ze Max de beste rijder vindt.

    • + 0
    • 5 maa 2026 - 19:41
  • schwantz34

    Posts: 41.844

    Danica-juus zieden ze bij Sky tegen haar....

    • + 0
    • 5 maa 2026 - 21:26
  • Ernie5335

    Posts: 5.789

    Brundle populair? Niet bij mij 🤢

    • + 0
    • 5 maa 2026 - 22:41

