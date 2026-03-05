user icon
<b> De redactie blikt vooruit: </b> Wordt Max Verstappen wereldkampioen?

Eindelijk gaat het weer beginnen: Het Formule 1-seizoen van 2026. Komend weekend strandt het circus in Melbourne voor de Grand Prix van Australië, dus is het vooruitblikken geblazen. De redactie beantwoordt één prangende vraag: is Max Verstappen in staat om met Red Bull Racing zijn vijfde wereldtitel te pakken? 

Het F1-seizoen van 2026 zal de geschiedenisboeken ingaan van een jaar waarin een van de grootste veranderingen ooit heeft plaatsgevonden. Door de nieuwe reglementen zijn de motor, chassis en aerodynamica op de schop gegaan en hebben alle teams een compleet nieuwe auto gebouwd. Red Bull kende met Verstappen een goede wintertest, maar is dat genoeg om wereldkampioen te worden? De redactie van GPToday.net heeft van zich laten horen. 

Danny Sosef - "Max is geen blaaskaak"

"Dat zou leuk zijn voor ons als Nederlander, maar ik ben er nog niet van overtuigd. We weten dat Max geen blaaskaak is en de verwachtingen ooit te hoog wil leggen, en hoewel hij blij en vrolijk kijkt zou het mij verbazen als Red Bull vanaf het begin mee doet om de overwinningen, laat staan domineert. Als hij vanaf het begin mee doet om de podiumplekken mogen we blij zijn en kan dat hoopgevend zijn voor de rest van het seizoen." 

Jeroen Immink - "Mercedes en Ferrari maatje te groot"

"Red Bull oogde inderdaad veel beter dan verwacht, maar wereldkampioen worden zal een hele zware kluif worden. Ik denk dat Mercedes en Ferrari net een maatje te groot zullen zijn, vooral in het begin van het seizoen. Alleen de vraag is eerder of George Russell en Charles Leclerc, die in mijn ogen in 2025 de beste waren na Verstappen, met de druk om kunnen gaan aangezien ze waarschijnlijk in een positie komen waarin ze niet of nauwelijks hebben gezeten." 

"Ik verwacht niet dat Verstappen zijn vijfde wereldtitel gaat pakken in 2026, al gaat hij wel een handjevol races winnen. Net als afgelopen seizoen denk ik dan ook dat het titelgevecht, wie daarin terechtkomen moet nog blijken, tot de laatste race zal duren." 

Bob Plaizier - "Max kan het wel met een mindere auto"

"Of Max Verstappen echt kans maakt, is lastig te zeggen, er is immers nog geen competitieve meter gereden. Maar wat wel opviel, is dat Verstappen en Red Bull er tijdens de testweken goed uitzagen. Niemand had verwacht dat de krachtbron van Red Bull Powertrains en Ford het zo goed zouden doen. Ze hadden weinig problemen, en de concurrentie begon zich ook al zorgen te maken." 

"Verstappen riep zelf al dat hij nog niet gaat winnen bij de eerste race, maar dat zegt iedereen. Verstappen heeft vorig jaar al bewezen dat hij kan winnen zonder de beste auto te hebben, dus waarom kan dat nu niet? Of Verstappen wereldkampioen gaat worden, is lastig te zeggen, maar hij gaat wél lang mee vechten."

Jesse Jansen - 

"Ik denk het niet. Mijn voorspelling is dat een Mercedes-coureur het wereldkampioenschap wint. Of dit nu een McLaren-coureur is of George Russell weet ik nog niet, maar Verstappen acht ik nog niet zo kansrijk in. Wat ik wel denk is dat hij mee doet met de strijd om het kampioenschap."

Snork

Posts: 22.425

Doe mij ook maar een glazen bol.
Tijdens de testsessies zagen een aantal teams er sterk uit, maar we weten helemaal niks over de motorsettings waarmee ze reden. Vooralsnog kunnen we alleen iets zeggen over betrouwbaarheid.
Het enige wat ik verwacht is dat de 4 sterkste teams wederom de 4 sterks...

  • 5
  • 5 maa 2026 - 11:08
Reacties (12)

  • Snork

    Posts: 22.425

    Doe mij ook maar een glazen bol.
    Tijdens de testsessies zagen een aantal teams er sterk uit, maar we weten helemaal niks over de motorsettings waarmee ze reden. Vooralsnog kunnen we alleen iets zeggen over betrouwbaarheid.
    Het enige wat ik verwacht is dat de 4 sterkste teams wederom de 4 sterkste teams gaan zijn. Maar hoe de onderlinge verhoudingen zijn, we zien het wel.

    Vorig jaar wist ik het al, toen had ik een F1TV Pro Premium Plus Gold Limited Super abonnement. Daarmee kon ik alle races vooruit kijken. Maar dit jaar hebben ze de voor vooruitkijken de prijzen verhoogd en ik wil ook nog andere leuke dingen doen. Dus geen vooruitkijken van de races meer. Wel jammer.

    • + 5
    • 5 maa 2026 - 11:08
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.633

      Ik zit daar net achter.
      Met mijn abonnement kan ik 4 races vooruit kijken.
      Als dat me bevalt doe ik er volgend jaar 19 bij.
      Monaco sla ik dan over....

      • + 2
      • 5 maa 2026 - 12:14
    • The Wolf

      Posts: 253

      ik kijk via een illegale site, ben nu aan seizoen 2027 bezig. Ga 'm v/h weekend afkijken denk, zoals het er nu naar uitziet Lance kampioen

      • + 3
      • 5 maa 2026 - 13:13
    • Snork

      Posts: 22.425

      Drive to Survice seizoen 2026 is overigens ook ruk. Ben na aflevering 4, die heet "good vibrations" zie je Lance op het binnenterrein Satifyers uitdelen, gesponsord door Honda.

      • + 2
      • 5 maa 2026 - 13:17
    • Snork

      Posts: 22.425

      In aflevering 3 zag ik de rol van de veegwagen. Net zoals bij het schaatsen moeten de auto's in 2026 na elke 10 ronden van de baan af voor een veegpauze. De onderdelen van AM liggen all over the place.

      • + 1
      • 5 maa 2026 - 13:18
    • The Wolf

      Posts: 253

      voor de uitslagen hoef ik allang niet meer te kijken, heb de Grays Sports Almanac 1950-2050 gekocht van Biff Tannen

      • + 1
      • 5 maa 2026 - 13:29
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.633

      Ik heb afgelopen anderhalf uur naar race nr.6 zitten kijken.
      Max lag in de 7de ronde pardoes ondersteboven in de grindbak...maar komt er ongeschonden vanaf.
      Hij werd aangetikt door Lance toen hij gedubbeld werd.

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 14:02
  • Ferrari412T1

    Posts: 476

    Nee, hij wordt geen wereldkampioen. Russell of Leclerc!

    • + 2
    • 5 maa 2026 - 11:13
    • SennaS

      Posts: 11.638

      Max nooit uitvlakken in een competitieve auto. En dat laatste is de hamvraag, eigenlijk voor alle topcoureurs.

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 13:23
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.163

      Sws zeker geen Hamilton. Zolang Leclerc bij Ferrari rijdt en zij zijn het snelst, wordt Leclerc kampioen.

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 13:59
  • F1 bekijker

    Posts: 37

    Nee!

    • + 0
    • 5 maa 2026 - 14:18
  • f1 benelux

    Posts: 4.262

    "Wordt Max Verstappen wereldkampioen?"

    Domme vraag voordat de eerste meters gereden zijn, met een totaal nieuw concept.






    Zo ..

    • + 0
    • 5 maa 2026 - 15:08

