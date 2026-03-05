Eindelijk gaat het weer beginnen: Het Formule 1-seizoen van 2026. Komend weekend strandt het circus in Melbourne voor de Grand Prix van Australië, dus is het vooruitblikken geblazen. De redactie beantwoordt één prangende vraag: is Max Verstappen in staat om met Red Bull Racing zijn vijfde wereldtitel te pakken?

Het F1-seizoen van 2026 zal de geschiedenisboeken ingaan van een jaar waarin een van de grootste veranderingen ooit heeft plaatsgevonden. Door de nieuwe reglementen zijn de motor, chassis en aerodynamica op de schop gegaan en hebben alle teams een compleet nieuwe auto gebouwd. Red Bull kende met Verstappen een goede wintertest, maar is dat genoeg om wereldkampioen te worden? De redactie van GPToday.net heeft van zich laten horen.

Danny Sosef - "Max is geen blaaskaak"

"Dat zou leuk zijn voor ons als Nederlander, maar ik ben er nog niet van overtuigd. We weten dat Max geen blaaskaak is en de verwachtingen ooit te hoog wil leggen, en hoewel hij blij en vrolijk kijkt zou het mij verbazen als Red Bull vanaf het begin mee doet om de overwinningen, laat staan domineert. Als hij vanaf het begin mee doet om de podiumplekken mogen we blij zijn en kan dat hoopgevend zijn voor de rest van het seizoen."

Jeroen Immink - "Mercedes en Ferrari maatje te groot"

"Red Bull oogde inderdaad veel beter dan verwacht, maar wereldkampioen worden zal een hele zware kluif worden. Ik denk dat Mercedes en Ferrari net een maatje te groot zullen zijn, vooral in het begin van het seizoen. Alleen de vraag is eerder of George Russell en Charles Leclerc, die in mijn ogen in 2025 de beste waren na Verstappen, met de druk om kunnen gaan aangezien ze waarschijnlijk in een positie komen waarin ze niet of nauwelijks hebben gezeten."

"Ik verwacht niet dat Verstappen zijn vijfde wereldtitel gaat pakken in 2026, al gaat hij wel een handjevol races winnen. Net als afgelopen seizoen denk ik dan ook dat het titelgevecht, wie daarin terechtkomen moet nog blijken, tot de laatste race zal duren."

Bob Plaizier - "Max kan het wel met een mindere auto"

"Of Max Verstappen echt kans maakt, is lastig te zeggen, er is immers nog geen competitieve meter gereden. Maar wat wel opviel, is dat Verstappen en Red Bull er tijdens de testweken goed uitzagen. Niemand had verwacht dat de krachtbron van Red Bull Powertrains en Ford het zo goed zouden doen. Ze hadden weinig problemen, en de concurrentie begon zich ook al zorgen te maken."

"Verstappen riep zelf al dat hij nog niet gaat winnen bij de eerste race, maar dat zegt iedereen. Verstappen heeft vorig jaar al bewezen dat hij kan winnen zonder de beste auto te hebben, dus waarom kan dat nu niet? Of Verstappen wereldkampioen gaat worden, is lastig te zeggen, maar hij gaat wél lang mee vechten."

Jesse Jansen -

"Ik denk het niet. Mijn voorspelling is dat een Mercedes-coureur het wereldkampioenschap wint. Of dit nu een McLaren-coureur is of George Russell weet ik nog niet, maar Verstappen acht ik nog niet zo kansrijk in. Wat ik wel denk is dat hij mee doet met de strijd om het kampioenschap."