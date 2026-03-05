Red Bull begint met gemengde verwachtingen aan de Grand Prix van Australië. Volgens rookie Isack Hadjar beschikt het team niet per se over de snelste auto in de kwalificatie, maar kan de RB22 vooral in racetrim een belangrijke troef blijken. De Fransman ziet daarin meteen ook de grootste kracht van de wagen.

De seizoensopener in Melbourne wordt meteen een belangrijke test voor de nieuwe Red Bull Powertrains-krachtbron. Tijdens de wintertests in Barcelona en Bahrein verliep het programma over het algemeen vlot, al kende Hadjar zelf niet de meest ideale voorbereiding.

Hadjar zag sterke racepace bij Red Bull

Voor de jonge Fransman bleven de kilometers tijdens de testdagen beperkt door enkele problemen. Toch probeert hij het positieve eruit te halen. “Het was voor mij geen ideale voorbereiding, maar daar kan ik weinig aan veranderen”, legt Hadjar uit. “Ik heb het maximale gehaald uit de weinige kilometers die ik heb gereden en daarnaast veel uren gemaakt in de simulator.”

Over de snelheid van de RB22 blijft hij realistisch. Hadjar verwacht dat Red Bull het vooral in de kwalificatie moeilijk kan krijgen. “Als ik kijk naar wat ik tijdens de tests heb gezien, dan lijkt het erop dat we vooral een goede raceauto hebben – en dat is uiteindelijk wat telt”, zegt hij. “Over één ronde denk ik eerlijk gezegd niet dat we zo bijzonder zijn. Dat kan dus nog best lastig worden.”

Focus ligt volgens Hadjar op langere termijn

De Fransman benadrukt bovendien dat één raceweekend nog weinig zegt over het verdere verloop van het seizoen. Volgens hem ligt de echte focus vooral op de ontwikkeling van de wagen in de komende maanden en jaren. “Wat er in de eerste race gebeurt, maakt eigenlijk niet zoveel uit”, stelt Hadjar. “Het belangrijkste is hoe je het seizoen afsluit en hoe je jezelf de komende jaren blijft ontwikkelen.”

In Melbourne wacht de coureurs daarnaast nog een extra uitdaging: het energiemanagement. Door het karakter van het Albert Park Circuit, met relatief weinig zware remzones, kan het lastig worden om energie op te slaan en efficiënt te gebruiken.

Toch verwacht Hadjar dat het spektakel op zondag niet zal ontbreken. “Niemand zal echt zoekende zijn – het blijft tenslotte Formule 1”, besluit hij. “Maar ik denk wel dat we zondag genoeg inhaalacties gaan zien, vooral op de rechte stukken.”