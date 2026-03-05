user icon
icon

Russell vertrouwt Verstappen niet: "Red Bull was verdacht langzaam"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Russell vertrouwt Verstappen niet: "Red Bull was verdacht langzaam"

George Russell heeft de opmerkingen van Max Verstappen over mogelijk ‘sandbaggen’ bij Mercedes niet zomaar laten passeren. Volgens de Brit zag juist Red Bull Racing er tijdens de tweede testweek in Bahrein opvallend langzaam uit.

Tijdens de wintertests ontstond er al snel een psychologisch spelletje tussen de topteams. Mercedes-teambaas Toto Wolff suggereerde aanvankelijk dat Red Bull mogelijk een seconde voorsprong had, waarna Verstappen op zijn beurt opperde dat Mercedes misschien snelheid achterhield.

Meer over Red Bull Racing Geen logistieke problemen voor Verstappen: Reis naar Melbourne verloopt voorspoedig

Geen logistieke problemen voor Verstappen: Reis naar Melbourne verloopt voorspoedig

2 maa
 Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

21 feb

Russell wijst naar Red Bull

Russell denkt echter dat het beeld tijdens de tweede testweek volledig kantelde. Volgens de Mercedes-coureur waren de prestaties van Red Bull plots opvallend minder.

“Eerlijk gezegd vond ik dat Red Bull er in de tweede test verdacht traag uitzag”, vertelt Russell. “Tijdens de eerste test hadden wij hen nog als misschien wel het snelste team ingeschat.”

Volgens de cijfers van Mercedes viel het tempo daarna opvallend terug. “Uit onze data bleek dat ze een week later ongeveer zeven tienden langzamer waren dan tijdens de eerste test. Dat is best moeilijk te verklaren.”

‘Ze zullen nog steeds sterk zijn’

Russell gelooft dan ook weinig van de uitspraken vanuit het Red Bull-kamp dat de Oostenrijkse renstal voorlopig niet de snelste zou zijn. De Brit verwacht dat Verstappen en zijn team er gewoon weer bij zullen zitten.

“Als ik eerlijk ben, verwacht ik dat ze gewoon weer heel sterk zullen zijn”, zegt Russell. “Iedereen is benieuwd hoe het er dit weekend echt voor staat, maar ik ga er niet van uit dat ze ineens hun snelheid kwijt zijn.”

'Mercedes speelt geen spelletjes'

Volgens Russell heeft Mercedes tijdens de tests in elk geval geen spelletjes gespeeld met brandstof of motorstanden. “Wij hebben onze programma’s vrij consistent afgewerkt. De brandstofladingen en motorinstellingen bleven grotendeels hetzelfde, en we hebben niets aangepast omdat we er snel of juist langzaam uitzagen.”

Na de shakedown in Barcelona en de wintertest in Bahrein heeft Russell, of hij dat nou wil of niet, de stempel op zich gekregen als grote favoriet voor de wereldtitel in 2026. Het gros in de paddock en de bookmakers verwachten dat de Brit en Mercedes er het beste voor zullen staan.

DBGates

Posts: 3.913

Zou wat zijn als AM de beste sandbaggers zijn😂

  • 8
  • 5 maa 2026 - 12:36
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen George Russell Mercedes Red Bull Racing GP Australië 2026

Reacties (14)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.633

    Vriend over Redbull: “Uit onze data bleek dat ze een week later ongeveer zeven tienden langzamer waren dan tijdens de eerste test".

    Als dat zo is zijn ze of aan het sandbaggen bij Redbull of de data van Mercedes klopt niet.

    Maakt niet uit, we gaan het meemaken zondag.

    • + 1
    • 5 maa 2026 - 12:18
    • Patrace

      Posts: 6.542

      De test periode is een wedstrijdje wie het best kan sandbaggen…
      We zullen dit weekend weten wie die sandbag wedstrijd heeft gewonnen. :-)

      • + 2
      • 5 maa 2026 - 12:32
    • DBGates

      Posts: 3.913

      Zou wat zijn als AM de beste sandbaggers zijn😂

      • + 8
      • 5 maa 2026 - 12:36
    • snailer

      Posts: 32.057

      Mercedes heeft enorm veel zandzakken bij me afgenomen. Van de hoogste kwaliteit.

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 14:52
    • 919

      Posts: 4.004

      Conor Moore Racing heeft net een filmpje op youtube gepost die Russell zijn uitspraken even in context zet. 😅

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 15:09
  • 919

    Posts: 4.004

    Ben blij dat we zondag eindelijk van start gaan, de 'nee, zij zijn sneller' opmerkingen van wekelijks waar iedereen en zijn moeder hangen me al weken de keel uit.

    • + 1
    • 5 maa 2026 - 12:47
  • The Wolf

    Posts: 253

    ieder team en rijder is als de dood voor die favorietenrol, alsof het een enge aandoening is zo lijkt het onderhand...
    Zou eens verfrissend zijn om voorafgaand aan een seizoen een rijder te horen zeggen: ik ga iedereen het stront voor de ogen rijden.. of: ik ga het hele veld naar kakkershoek rijden.. (in het Engels beter bekend als shitterscorner natuurlijk)

    • + 1
    • 5 maa 2026 - 12:54
    • f(1)orum

      Posts: 9.627

      Dat zou mooi zijn idd, maar kweenie of dat heel geloofwaardig overkomt als Valtteri of Checo zoiets zouden zeggen. Alhoewel 'stront voor de ogen' vanuit een Bottass natuurlijk wel iets geloofwaardiger overkomt.

      • + 2
      • 5 maa 2026 - 13:07
    • snailer

      Posts: 32.057

      Dat kan geen rijder zeggen omdat men het echt niet weet.

      Maar hoorde in een interview of persco, wat is het verschil, door Hamilton roepen dat hij voor het kampioenschap gaat.

      Mij klinkt het pnrealistosch met Leclerc als teamgenoot.
      Maar in ieder geval heeft 1 gematigd verfrissend gereageerd.

      • + 1
      • 5 maa 2026 - 14:55
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 921

    Misschien gewoon bepaalde testen op verschillende momenten, waardoor RBR de eerste week sneller was en Mercedes de tweede week?

    • + 1
    • 5 maa 2026 - 13:17
    • Rimmer

      Posts: 13.175

      Er zijn kwali simulaties en race simulaties geweest. De teams hebben mensen in dienst die de prestaties van de concurrenten analyseren. Dat gaat zover van eigen fotografen die alles vastleggen tot analyses van uitlaat geluid om toerental en vermogen te bepalen.
      Ze weten nooit exact hoeveel brandstof de ander mee heeft maar zelfs dat is na de laatste testdagen vrij nauwkeurig te analyseren.
      Men weet wat dat betreft vrij goed waar iedereen staat.
      Uiteraard zijn die allerlaatste 2-4 tienden pas te zien als iedereen maximaal los gaat. Dan maakt ook dat laatste metertje remmen en die laatste pk het verschil.
      Men weet echter wel vrij precies wie veel degradatie heeft, wie stabiel ligt in snelle bochten. Wie snel is in langzame bochten etc.
      De Mercedes en de papaya zijn gewoon heel snel. Ferrari is ook snel net als RBR. Di teams zitten binnen een paar tiende.
      Daarna komt er een groot gat naar de rest. Er zullen geen hele grote verrassingen zijn dit weekend en dat weet Russell ook.

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 13:57
    • snailer

      Posts: 32.057

      Toerental os gewoon beschikbaar in de vrijgegeven telemetrie.

      Zelf heb ik vooral naar het harvesten gekeken. Deployen en ice zal verder wel.
      Moet zeggen dat dit gedeelte er puik uit zag bij Ferrari. Die hoeven amper concessies te doen in de langzame bochten.
      Daar en tegen was Mercedes voor mij absoluut de beste gedurende long run simulaties met geen of amper verval in rondetijden.
      Op Australië, waar weinig langzaam aan wordt gedaan lijkt mij Ferrari in het voordeel.

      • + 0
      • 5 maa 2026 - 15:00
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.163

    Op een andere siat melde een Italiaanse medium dat Mercedes en Rbr betrouwbaarheid problemen heeft en daarom langzamer waren omdat ze de motor hebben teruggeschroefd. Juist een medium uit Italie. Die wilt Ferrari nog steeds omhoog schrijven. Ik denk toch 1 Mercedes, 2 RBR, 3 Ferrari en kort daarachter Mclaren.

    • + 0
    • 5 maa 2026 - 13:43
  • Knalpijp

    Posts: 2.421

    1 seconde kan wel kloppen.

    • + 0
    • 5 maa 2026 - 15:14

AU Grand Prix van Australië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    02:30 - 03:30

    Vrije training 3

    02:30 - 03:30

    Race / Startgrid

    05:00 - 07:00

  • Vrije training 2

    06:00 - 07:00

    Kwalificatie

    06:00 - 07:00

    Snelste ronde

    05:00 - 07:00

AUGrand Prix van Australië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    02:30 - 03:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    02:30 - 03:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    05:00 - 07:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    06:00 - 07:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    06:00 - 07:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    05:00 - 07:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar