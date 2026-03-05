George Russell heeft de opmerkingen van Max Verstappen over mogelijk ‘sandbaggen’ bij Mercedes niet zomaar laten passeren. Volgens de Brit zag juist Red Bull Racing er tijdens de tweede testweek in Bahrein opvallend langzaam uit.

Tijdens de wintertests ontstond er al snel een psychologisch spelletje tussen de topteams. Mercedes-teambaas Toto Wolff suggereerde aanvankelijk dat Red Bull mogelijk een seconde voorsprong had, waarna Verstappen op zijn beurt opperde dat Mercedes misschien snelheid achterhield.

Russell wijst naar Red Bull

Russell denkt echter dat het beeld tijdens de tweede testweek volledig kantelde. Volgens de Mercedes-coureur waren de prestaties van Red Bull plots opvallend minder.

“Eerlijk gezegd vond ik dat Red Bull er in de tweede test verdacht traag uitzag”, vertelt Russell. “Tijdens de eerste test hadden wij hen nog als misschien wel het snelste team ingeschat.”

Volgens de cijfers van Mercedes viel het tempo daarna opvallend terug. “Uit onze data bleek dat ze een week later ongeveer zeven tienden langzamer waren dan tijdens de eerste test. Dat is best moeilijk te verklaren.”

‘Ze zullen nog steeds sterk zijn’

Russell gelooft dan ook weinig van de uitspraken vanuit het Red Bull-kamp dat de Oostenrijkse renstal voorlopig niet de snelste zou zijn. De Brit verwacht dat Verstappen en zijn team er gewoon weer bij zullen zitten.

“Als ik eerlijk ben, verwacht ik dat ze gewoon weer heel sterk zullen zijn”, zegt Russell. “Iedereen is benieuwd hoe het er dit weekend echt voor staat, maar ik ga er niet van uit dat ze ineens hun snelheid kwijt zijn.”

'Mercedes speelt geen spelletjes'

Volgens Russell heeft Mercedes tijdens de tests in elk geval geen spelletjes gespeeld met brandstof of motorstanden. “Wij hebben onze programma’s vrij consistent afgewerkt. De brandstofladingen en motorinstellingen bleven grotendeels hetzelfde, en we hebben niets aangepast omdat we er snel of juist langzaam uitzagen.”

Na de shakedown in Barcelona en de wintertest in Bahrein heeft Russell, of hij dat nou wil of niet, de stempel op zich gekregen als grote favoriet voor de wereldtitel in 2026. Het gros in de paddock en de bookmakers verwachten dat de Brit en Mercedes er het beste voor zullen staan.